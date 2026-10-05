Novinky týdne na Netflixu: Jeden z nejočekávanějších seriálů podzimu, Schumacherův osudový rok i podezřelá úmrtí

Vdovec: Dokud nás smrt nerozdělí (The Widower: 'Til Death Do Us Part)
True crime dokumenty na Netflixu pořád táhnou a Vdovec: Dokud nás smrt nerozdělí nabízí další případ, u kterého je těžké pochopit, jak mohl tak dlouho unikat pozornosti. Novinář a detektiv se vydávají po stopách muže, který dokázal své okolí okouzlit natolik, že o jeho temné stránce neměl nikdo ani potuchy. Postupně ale začínají vyplouvat na povrch zpackaná manželství, podezřelá úmrtí a příběh, který působí skoro jako scénář hollywoodského krimi. Pokud patříte mezi diváky, kteří dokážou u true crime strávit celý večer, tenhle případ by vám rozhodně neměl uniknout.
Na východ od ráje (East of Eden)
Nejočekávanější novinka podzimu přichází v podobě nové adaptace slavného románu Johna Steinbecka. Sedmidílná minisérie
Na východ od ráje vypráví rozsáhlou rodinnou ságu, která se táhne přes dvě generace a ukazuje, jak se staré křivdy, tajemství a rodinné konflikty mohou přenášet z rodičů na jejich děti. V centru příběhu stojí rodina Traskových a především dvojice bratrů, jejichž vztah zásadně poznamená svobodná a nevyzpytatelná Cathy Ames.
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Zahrála si ji Florence Pugh, po jejímž boku se objeví Christopher Abbott jako Adam Trask a Mike Faist coby jeho bratr Charles. Seriál napsala Zoe Kazan a právě její rodinné spojení s předlohou je jednou ze zajímavostí celého projektu. Její dědeček Elia Kazan totiž v roce 1955 natočil první slavnou filmovou adaptaci Steinbeckova románu.
Lego One Piece
Pirátská posádka kolem Luffyho se vrací, tentokrát v tak trochu kostičkované podobě. Dvoudílný animovaný speciál
LEGO ONE PIECE převádí do Lego světa prvních dvou řad úspěšného hraného seriálu One Piece. Hlavní hrdinové se vydávají na cestu za legendárním pokladem One Piece a cestou se musí vypořádat s nebezpečnými protivníky.
Tentokrát ale celý příběh vypráví Usopp, jeden z členů Luffyho posádky. Je tedy dost možné, že některé události můžou v jeho podání vypadat trochu jinak, než se skutečně staly. Každý ze dvou dílů má přibližně 30 minut a postavy navíc namluvili stejní herci jako v hraném seriálu.
Šíleně bohatí, zoufale chudí (Crazy Rich, Incredibly Broke)
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Šíleně bohatí, zoufale chudí rozehrává podobnou hru s penězi, společenským postavením a životem v luxusu. Jenže tentokrát se všechno obrátí naruby. Rodina Az-Zahabíových totiž zjistí, že ve skutečnosti zas tak bohatá není. Přiznat okolí, že o své jmění přišla, ale odmítá, a tak začne svůj blahobyt předstírat. Čím déle se snaží udržet zdání luxusního života, tím absurdnější situace musí řešit.
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Ledové hradby (2. řada)
Romantické
anime Ledové hradby, které má na Netflixu už své zavedené jméno, přichází s druhou řadou. První série se po uvedení dostala v Japonsku až na druhé místo žebříčku sledovanosti a objevila se také v TOP 10 ve více než dvou desítkách dalších zemí. Teď se proto vrací příběh čtveřice středoškolských přátel, mezi kterými začínají být city mnohem komplikovanější než obyčejné kamarádství.
V centru dění zůstává Koyuki, která si kvůli bolestivým zkušenostem drží od ostatních odstup. Jenže její vztah s Minatem se postupně mění a podobné problémy řeší i jejich přátelé. Některé city zůstávaly dlouho nevyřčené a teď začínají vyplouvat na povrch. A jak už to u středoškolské romantiky bývá, jeden nečekaný krok může zamotat vztahy celé party.
Schumacher ‘94: Zrození legendy
Rok, který z Michaela Schumachera udělal legendu Formule 1, byl zároveň plný tragédií a kontroverzí. Nejnovější dokument
Schumacher ‘94: Zrození legendy se vrací k sezoně, ve které pětadvacetiletý Němec s Benettonem vyhrál osm závodů a po napínavém souboji s Damonem Hillem získal svůj první titul mistra světa.
Jeho triumf však provázely spory s FIA, tresty a kontroverzní kolize v rozhodujícím závodě. Sezonu navíc poznamenal tragický víkend, při němž zemřeli Roland Ratzenberger a Ayrton Senna. Dokument tak zachycuje nejen Schumacherův raketový vzestup a zrod takzvané „Schumi mánie“, ale také temnou stránku roku, který navždy změnil jeho kariéru a celou
Formuli 1.
Doživotní šance (Doing Life)
Režisér, scenárista a herec
Tyler Perry přichází s příběhem o nečekaném vztahu, který vznikne mezi dvěma lidmi oddělenými zdí věznice. Doživotní šance sleduje samoživitelku Aniku (Naomi Baker), která se snaží udržet rodinu pohromadě. Když si začne dopisovat s vězněm Carouselem (Jay Reeves), obyčejná korespondence postupně přeroste v hlubší citové pouto. Oba přitom hledají něco, co jim jejich dosavadní život nedokázal nabídnout – naději na nový začátek.
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Tyler Perry film nejen režíroval, ale také napsal. A pokud vám jeho jméno něco říká, možná právě kvůli
Zlaté malině. Perry patří mezi nejčastěji nominované osobnosti – na kontě má už 21 nominací, přičemž jednu z nich dokázal proměnit ve „vítězství“.
#Láska (#Love)
Co je pro vztah důležitější – dokonalá slučitelnost, nebo obyčejná chemie? Na tuhle otázku se pokusí odpovědět šestidílná romantická minisérie s názvem
#Láska. Pragmatická zakladatelka seznamovací aplikace Tara věří, že správného partnera lze najít díky kompatibilitě. Její konkurent Matthew je ochotný riskovat a naopak sází na chemii a spontánní přitažlivost.
Když se jejich pracovní spor změní v šedesátidenní sázku, oba se rozhodnou vlastní teorie otestovat v praxi. Jenže zatímco se snaží najít ideálního partnera pomocí seznamovacích aplikací, začíná mezi nimi samotnými vznikat něco, co žádný algoritmus nedokáže předvídat.
Ranma 1/2 (3. řada)
Ranma Saotome má jeden poměrně zásadní problém. Když se dostane do kontaktu se studenou vodou, promění se v dívku. Horká voda ho zase vrátí do původní podoby. A právě tato komplikace dál zamotává jeho vztah s Akane. Nové díly pokračují v jejich příběhu, přičemž třetí řada přinese další soupeře, souboje, romantické zmatky a samozřejmě spoustu situací, ve kterých bude studená voda spíš na škodu.
Ranma1/2 se vrací už se třetí řadou a úspěch nové adaptace slavné mangy tak pokračuje dál. Samotná předloha od Rumiko Takahaši patří mezi japonské klasiky. Díla slavné autorky už celosvětově překročila hranici 230 milionů prodaných výtisků.
Mládí na hřišti (2. řada, Blue box)
Romantické anime
Mládí na hřišti se vrací s druhou řadou a jeho předloha rozhodně není žádným nováčkem. Manga Koujiho Miury překročila letos hranici 10 milionů prodaných výtisků, takže pokračování přichází v době, kdy má příběh Taikiho a Chinatsu už slušnou fanouškovskou základnu.
Taiki Inomata miluje badminton a zároveň už dlouho obdivuje basketbalovou hvězdu Chinatsu Kano. Jejich vztah se ale postupně mění a sportovní ambice obou mladých lidí se stále více proplétají s jejich city. Ve druhé řadě navíc přichází nová postava Yumeka, která může všechno pořádně zamotat.
Zdroje: TUDUM, Netflix, ČSFD, Crunchy Roll, AnimeDB