Novinky týdne na Netflixu: Jeden z nejlepších seriálů současnosti nebo nepříjemný psychologický thriller

Tyson
Mike Tyson je tak rozporuplnou postavou, že jeho život inspiroval už několik filmů i seriálů. Vedle snímků Šampion Mike Tyson z roku 1995 a Tyson s Jamesem Tobackem z roku 2008 vznikla také minisérie Mike z roku 2022.
Nyní přichází Netflix se čtyřdílným
dokumentem, který se opírá o vlastní vzpomínky slavného boxera. Nečekejte ale žádné přikrášlování – Tyson se v něm věnuje problémovému dětství v Brooklynu, raketovému vzestupu na vrchol, ale také skandálům a pobytům ve vězení.
Jedním z nejdiskutovanějších momentů Tysonova života v posledních letech byl návrat do ringu v listopadu 2024. Tehdy se osmapadesátiletý bývalý mistr světa utkal s o 31 let mladším Jakem Paulem, internetovou celebritou a profesionálním boxerem. Proč se ale Tyson rozhodl riskovat zdraví a postavit se mladšímu soupeři? I na tohle se zeptal režisér Floyd Russ.
Odpověď byla nečekaná: „Řekla mi to ropucha.“ Tyson narážel na zkušenost s psychedelickou látkou získávanou z výměšků ropuch, kterou využívá při důležitých životních rozhodnutích. Režisér tuto zkušenost podstoupil také a zážitek se stal součástí dokumentu.
Past (The Trap)
Německá minisérie
Past sleduje úspěšnou spisovatelku Lisu Konradovou, která po vraždě mladší sestry Anny už téměř deset let neopustila svůj dům. V televizním pořadu najednou zahlédne muže, který je zodpovědný za smrt Anny. Snaží se ho vylákat k sobě a získat důkaz, který by ho usvědčil. Sama se přitom stává návnadou a rozehrává nebezpečnou psychologickou hru s investigativním novinářem Robertem.
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Šestidílný
thriller vychází z bestselleru německé spisovatelky Melanie Raabe a vznikl pod vedením Isabel Kleefeld, která režírovala také netflixový hit Milé dítě. Hlavní představitelka Friederike Becht se na roli připravovala nejen studiem traumatu a dlouhodobé izolace, ale také bojovými technikami a výslechovými metodami.
Láska je slepá (Love Is Blind): 11. řada, Boston
Jeden z nejúspěšnějších seznamovacích formátů Netflixu se rozrostl do celého světa.
Reality show Láska je slepá má za sebou americké řady i verze z Brazílie, Japonska, Švédska, Velké Británie nebo Německa. A další země se postupně přidávají. Teď přichází jedenáctá americká řada, která nezadané přivádí do Bostonu. Třicítka mužů a žen se bude snažit najít životního partnera, aniž by ho před zásnubami vůbec spatřila. Teprve po žádosti o ruku se dvojice poprvé setkají tváří v tvář a zjistí, zda jejich citové pouto obstojí i v reálném životě.
Bouře (The Storm)
Prudká bouře uvězní skupinu přátel na luxusním venkovském sídle a překazí tak večeři na počest oslavence Filipa. Stísněný prostor vynese na povrch stará tajemství a z přátelského setkání se stává směs hádek a nečekaných emocí. Švédská komedie
Bouře kombinuje černý humor s atmosférou psychologického thrilleru. Ukazuje, jak děsivě se mohou zachovat lidé, kteří se znají celé roky, obzvlášť na místě, odkud není úniku.
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Pokud vás bavil
Sobík, globální hit Netflixu, který znepokojil diváky pronásledováním a posedlostí a otevřel řadu společenských témat, mohla by vás zaujmout i jeho režisérská spojitost s Bouří. Josephine Bornebusch se kromě režie postarala i o scénář a jednu z hlavních rolí.
Hollywood Arts
Trina Vega se celý život snaží prorazit jako herečka, ale velká kariéra se jí stále vyhýbá. Vrací se proto na uměleckou střední školu, kterou sama kdysi navštěvovala, a nečekaně se stává suplující učitelkou herectví. Bez kvalifikace a se zkušenostmi, které mají k návodu na úspěch daleko. Přesto se snaží své studenty nasměrovat na cestu ke slávě.
Šestadvacetidílné
komediální drama Hollywood Arts navazuje na americký teenagerský sitcom V jako Victoria, který v letech 2010 až 2013 vysílala stanice Nickelodeon. Daniella Monet se vrací jako Trina a zároveň se podílí na produkci seriálu. Objeví se i další známé tváře původního seriálu, vedle nichž diváci poznají novou generaci studentů a jejich příběhy. Novinka tak cílí na nostalgii fanoušků původního hitu, ale chce oslovit i ty, kteří se s tímto světem setkávají poprvé.
Diplomatické vztahy (The Diplomat): 4. řada
Diplomatka Kate Wylerová se po událostech předchozí řady snaží zvládnout náročnou roli americké velvyslankyně ve Velké Británii a zachránit vztah s manželem Halem, který se stal viceprezidentem USA. Do hry navíc vstupuje nová prezidentka, jejíž kroky mohou ohrozit celý svět. Kate se opět ocitá na pomezí diplomacie, osobních ambicí a loajality k lidem, u kterých si nemůže být jistá, zda jim skutečně důvěřovat.
Jak udržet
politický thriller svěží i ve čtvrté řadě? Tvůrkyně Debora Cahn sází na neustálé přeskupování mocenských vztahů, kdy se ze spojenců stávají soupeři a zdánlivě vedlejší postavy získávají zásadní vliv. Třetí řada se hned v prvním týdnu po premiéře vyšplhala na třetí místo žebříčku nejsledovanějších anglicky mluvených seriálů Netflixu.
Čtvrtá řada do stálého obsazení přidává
Allison Janney, držitelku Oscara za Já, Tonya, a Bradley Whitford, kterého diváci mohou znát ze seriálu Západní křídlo.
Norm: Příběh Norma Macdonalda (Norm: The Tale of Norm MacDonald)
Norm Macdonald byl kanadský stand-up komik a herec, který se proslavil především účinkováním v americkém pořadu Saturday Night Live. Největší pozornost na sebe strhl jako moderátor rubriky Weekend Update, kde si dělal legraci z politiků, celebrit i aktuálního dění. A právě tuto cestu mapuje nový dokument, který připomíná jeho osobitý suchý humor plný absurdních odboček a nečekaných point.
Snímek režíroval
Judd Apatow, který stojí například za komediemi Zbouchnutá nebo 40 let panic. Dokument využívá archivní záběry, osobní fotografie i vzácná domácí videa od přátel a fanoušků. Zvláštní je především způsob vyprávění – přestože Macdonald zemřel v roce 2021, jeho příběh ožívá prostřednictvím materiálů, které po sobě zanechal. Výsledkem je osobní portrét komika s nezaměnitelným stylem, který nemusel sednout každému.
Učedník (The Disciple)
Legendární hiphopová skupina Wu-Tang Clan vydala album, které musí zůstat veřejnosti skryto. Proč? Společně s jedním z oddaných fanoušků vytvořili desku Once Upon a Time in Shaolin, ale místo běžného vydání nechali vyrobit jedinou kopii. Chtěli tím ukázat, že hudba může mít hodnotu výjimečného uměleckého díla, nikoli jen dalšího alba dostupného na internetu.
V roce 2015 se tato jediná kopie prodala v aukci za dva miliony dolarů. Kupující ji sice získal do svého vlastnictví, podle podmínek ji však nesmí komerčně vydat až do roku 2103.
Album se k posluchačům nakonec přece jen dostalo. V lednu 2026 si ho na festivalu Sundance mohlo poslechnout přibližně čtyřicet lidí, což byl teprve sedmý veřejně doložený poslech v jeho historii. Dokument navíc představuje celovečerní režijní debut Joanny Natasegary, která získala Oscara za produkci dokumentu The White Helmets.
Zase singl na vdávání (Seriously Single Too)
Nejlepší kamarádky Dineo a Noni chtějí společně obrážet večírky a užívat si života. Jejich plány ale změní nečekaná žádost o ruku. Zatímco Noni musí přemýšlet o svatbě, Dineo se obává, že přijde o parťačku, se kterou dosud sdílela všechny své zážitky. Jihoafrická
romantická komedie ukazuje, jak může nový vztah zamíchat i dlouholetým přátelstvím.
PSALI JSME TAKÉ: V noci zmizí 17 dětí. Všechny odejdou přesně ve 2:17 ráno. Na Netflix míří film, který Čeští diváci označují za horor roku
Pokračování filmu Singl na vdávání se na Netflix vrací po šesti letech a znovu spojuje herečky Fulu Modibedi a Tumi Morake. Novinka sází na proměnu postav – v prvním filmu hledala Dineo životního partnera a Noni se závazkům bránila, tentokrát je to naopak. Právě tento obrat dává pokračování nový směr, aniž by vymizelo kouzlo původního filmu, které se opírá o hledání rovnováhy mezi láskou, přátelstvím a vlastními představami o štěstí.
Terapie, jak má být (Therapy Done Right)
Argentinského psychoanalytika už nudí tradiční terapeutické metody a rád by vyzkoušel ty vlastní. Zpočátku se zdá, že jeho inovativní přístup funguje. Všechno se ale zkomplikuje, když do ordinace přijde spisovatel trpící tvůrčím blokem. Jejich setkání postupně bourá hranice mezi odbornou pomocí a osobními problémy a z terapeutických sezení se stává nevyzpytatelná hra, v níž není vždy jasné, kdo vlastně komu pomáhá.
Hlavním lákadlem komedie je dvojice výrazných argentinských herců Ricardo Darín a Diego Peretti, jejichž společné scény stojí na slovních přestřelkách a nekomfortních otázkách. Snímek režiséra Hernána Goldfrida měl světovou premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu v San Sebastiánu, kde se každoročně představují filmy z celého světa.
Divoká jízda na létajícím koberci 3 (Money Trap: The Karun Treasure)
Legendární podvodník Asım Noyan se vrací a čeká ho honba za pokladem. Když se objeví záhadná mapa, on a jeho parta se zapletou do nebezpečného závodu, v němž nejsou jedinými zájemci o bájné bohatství. Do hry vstupují bezohlední soupeři i lovci pokladů ze zahraničí a dobrodružství se postupně přesouvá z rušných istanbulských ulic do spletitého podzemí města.
Za návratem Asıma Noyana stojí úspěch předchozích filmů. Druhý díl se v roce 2019 stal třetím nejnavštěvovanějším filmem v Turecku a do kin na něj přišlo přes 3,5 milionu diváků. Není proto divu, že se scenárista a hlavní představitel Yılmaz Erdoğan rozhodl v příběhu pokračovat. Tentokrát se ale série poprvé přesouvá na televizní obrazovky v podobě osmidílné
krimi komedie, v níž se vedle známé party objeví také turecká herecká hvězda Kıvanç Tatlıtuğ.
Zdroje: TUDUM, About Netflix, The Washington Post, ČSFD, Box Office