Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Novinky týdne na Netflixu: Jeden z nejlepších seriálů současnosti nebo nepříjemný psychologický thriller

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mike Tyson se vrací k nejbouřlivějším okamžikům svého života, Kate Wyler znovu balancuje na hraně mezinárodní krize a jeden z nejpodivnějších hudebních experimentů světa dostává vlastní dokument. Netflix tento týden přidává také psychologický thriller, černou komedii i pokračování oblíbených seznamo
Novinky týdne na Netflixu: Jeden z nejlepších seriálů současnosti nebo nepříjemný psychologický thriller

Novinky týdne na Netflixu: Jeden z nejlepších seriálů současnosti nebo nepříjemný psychologický thriller

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 19.10.2026 07:00

Reklama
Další články z Netflixer
Slibovala zázračnou pomoc nemocné dceři. Ve skutečnosti měla úplně jiné úmysly. Netflix uvede nový thriller
Slibovala zázračnou pomoc nemocné dceři. Ve skutečnosti měla úplně jiné úmysly. Netflix uvede nový thriller
Jeden z nejlepších seriálů Netflixu je zpět. Nová řada má zatím 100% hodnocení a kritici nešetří chválou
Jeden z nejlepších seriálů Netflixu je zpět. Nová řada má zatím 100% hodnocení a kritici nešetří chválou

Prezidentka a viceprezident spřádají plán, který může Ameriku zatáhnout do války. Uprostřed toho stojí...

Kvíz: Dokážete přiřadit hrdinu od Marvelu k jeho schopnosti, nepříteli nebo filmu?
Kvíz: Dokážete přiřadit hrdinu od Marvelu k jeho schopnosti, nepříteli nebo filmu?

Myslíte si, že máte marvelovský svět v malíčku a v kině jste nechyběli na žádné premiéře? Některé filmové...

Ben Affleck má na Netflixu nový hit, který málem vůbec nevznikl. Jennifer Garner kvůli divákům odmítla hrát jeho ženu
Ben Affleck má na Netflixu nový hit, který málem vůbec nevznikl. Jennifer Garner kvůli divákům odmítla hrát jeho ženu

Do první klapky zbývaly dva týdny, když Ben Affleck zjistil, že Spike Lee s Denzelem Washingtonem točí...

Dva podvodníci předstírají, že loví duchy. Pak narazí na skutečné zlo. Nový horor láká na hvězdu Perníkového táty
Dva podvodníci předstírají, že loví duchy. Pak narazí na skutečné zlo. Nový horor láká na hvězdu Perníkového táty

Režisér nečekaného hororového hitu Posedlost se vrací s novým filmem, tentokrát ale výrazně odlehčenějším....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

Všechny články tohoto autora →
Netflixer
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.