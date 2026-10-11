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Novinky týdne na Netflixu: Ben Affleck pátrá po uneseném synovi a děsivé monstrum z hlubin začne napadat lidi

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V tomto týdnu si na Netflixu přijdou na své nejen fanoušci Bena Afflecka, který se v kriminálním thrilleru snaží získat zpět svého uneseného syna, ale také milovníci děsivých stvoření útočících na bezbranné lidi. Kromě toho nabídku rozšiřují zajímavá k-dramata nebo politický thriller, který pořádně
Novinky týdne na Netflixu: Ben Affleck pátrá po uneseném synovi a děsivé monstrum z hlubin začne napadat lidi

Novinky týdne na Netflixu: Ben Affleck pátrá po uneseném synovi a děsivé monstrum z hlubin začne napadat lidi

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 11.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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