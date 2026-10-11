Novinky týdne na Netflixu: Ben Affleck pátrá po uneseném synovi a děsivé monstrum z hlubin začne napadat lidi

Hory lásky (Love Village): 3. řada
Třetí řada úspěšné seznamovací reality show
Hory lásky sleduje muže a ženy ve věku od 35 do 60 let, kteří se stěhují do starobylého domu pod horou Fudži, aby zkusili najít partnera pro další etapu svého života. Daleko od ruchu velkoměsta společně bydlí, vaří, pracují na opravě domu a postupně si odhalují své životní příběhy. Za jejich sebevědomým vystupováním se přitom často skrývají rozvody, ztráty blízkých, nemoci a zklamání, o kterých se ne vždy snadno mluví. Jak spolu tráví stále více času, začínají mezi nimi vznikat nové city, vlivem čehož postupně odhazují ochranné štíty.
Kdo je Martin Mull? (Who Is Martin Mull?)
Martin Mull nikdy nebyl jen hercem a komikem. Během života stihl být hudebníkem, malířem, bavičem i televizní hvězdou a odmítal se nechat zařadit do jediné škatulky. Dokument
Kdo je Martin Mull? mapuje jeho pozoruhodnou kariéru od prvních vystoupení ve folkových klubech přes hudbu až po televizní obrazovky a výtvarné umění. Mull v něm sám vypráví část svého příběhu, přičemž pár slov pronášejí také jeho přátelé a kolegové, mezi nimiž nechybí Steve Martin, Tom Waits nebo David Alan Grier.
Už nejsem tak cizí (Less of a Stranger)
Životopisné drama
Už nejsem tak cizí se odehrává v Posku v době před pádem komunismu, kdy se rock stává nejen hudbou, ale také symbolem vzdoru a touhy po svobodě. Mladý a nespoutaný kytarista Jan Borysewicz propadá hudbě, a proto se rozhodne založit kapelu, která se jednou zařadí mezi největší jména polské rockové scény. Díky mimořádnému talentu a odhodlání se mu podaří dostat na vrchol, vlivem čehož stojí u zrodu legendární kapely Lady Pank.
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S rostoucí slávou ale přichází také odvrácená stránka života rockové hvězdy. Borysewicze začínají dohánět rodinné tragédie, osobní problémy, životní excesy i střety s tehdejší mocí. Jeho sen o naprosté svobodě bohužel postupně získává úplně jinou podobu.
V kruhu (Inside The Circle)
Jedno uniklé video bude stačit k tomu, aby se z nerozlučné čtveřice přátel staly terče vydírání a strachu. Nový politický thriller
V kruhu bude sledovat dlouholeté kamarády, jejichž životy se během chvíle obrátí vzhůru nohama. Někdo je začne vydírat, vlivem čehož budou muset čelit nejen hrozbě, která může zničit jejich životy, ale také tajemstvím, jež mezi nimi dlouhá léta zůstávala skrytá. Jejich zoufalý boj o přežití je navíc zavede do světa politické korupce a organizovaného zločinu, kde nebude snadné poznat, komu lze věřit. Čím víc se budou snažit zjistit, kdo za vydíráním stojí, tím víc se začne rozpadat jejich vzájemná důvěra. Nakonec tak budou muset zjistit, jestli je jejich přátelství skutečně dokáže ochránit, nebo se naopak stane jejich největší slabinou.
Opravdoví chlapi (Real Men): 2. řada
Druhá řada italské komedie
Opravdoví chlapi navazuje na příběh čtyř přátel, kteří se snaží přijít na to, co vlastně znamená být mužem v dnešním světě. Po zkušenosti s workshopem zaměřeným na bourání zažitých představ o mužství se jejich životy posouvají do úplně nové fáze. Čtveřice se tentokrát ocitá ve vztazích, které vypadají úplně jinak než na konci jedničky. Každý z nich začíná znovu hledat rovnováhu mezi láskou a kariérou, zatímco se snaží dokázat, že se poučili ze svých předchozích chyb.
Tam dole (Below)
Thriller
Tam dole nás přivádí do odlehlého kanadského městečka Snooks Arm, které začne terorizovat záhadné mořské stvoření. V čele boje o záchranu komunity stojí tvrdohlavý rybář Calvin Penney, kterého už desítky let pronásleduje záhadná smrt jeho otce. Teď musí nejen čelit děsivé příšeře, ale také udržet pohromadě svou rozpadající se rodinu a ochránit své tři děti. Na pomoc mu přichází výzkumnice Fonda Howander, která na ostrov přijíždí právě ve chvíli, kdy se situace začíná vymykat kontrole. Společně se snaží zjistit, odkud tvor pochází a co ho přivedlo k jejich městečku, přičemž postupně odhalují temná tajemství, která místní dlouhá léta ukrývají.
Zvířata (Animals)
Co všechno jste ochotni obětovat, když vám někdo unese dítě? Kriminální thriller
Zvířata sleduje Marka Kimballa, kandidáta na starostu Los Angeles, jehož pečlivě budovanou politickou kariéru náhle převrátí vzhůru nohama únos syna. Společně s manželkou Abigail se snaží sehnat výkupné a udělat cokoliv, aby svého syna dostali zpět. Jenže čím zoufalejší kroky podnikají, tím víc se začíná rozpadat obraz zdánlivě dokonalé rodiny.
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Mark a Abigail se postupně zaplétají do sítě lží a nebezpečných rozhodnutí, která mohou ohrozit nejen Markovu politickou budoucnost, ale rovněž jejich manželství. Brzy navíc vychází najevo, že únos možná není ojedinělým incidentem. Za fasádou rodinné idyly se zřejmě ukrývá mnohem víc, než by si kdokoli z nich přál. V hlavních rolích září
Ben Affleck a Kerry Washington.
Strašidelný Hotel (Haunted Hotel): 2. řada
V hotelu Undervale nikdy není nouze o hosty. Problém je ten, že někteří z nich už dávno nejsou mezi živými. Druhá řada animované komedie pro dospělé
Strašidelný hotel znovu sleduje svobodnou matku, která se snaží udržet v chodu hotel plný duchů a zároveň se starat o své dvě děti. Pomáhá jí její odcizený bratr, který po smrti zůstal mezi přízraky. Ten do záchrany podniku vnáší poněkud bizarní nápady, jak hotel zachránit. Soužití živých a mrtvých ale přináší stále nové problémy, nečekané situace a pořádný chaos.
Je to dort? – Halloween (Is It Cake? Halloween): 2. řada
Dokážete poznat dort od skutečného předmětu, i když vypadá naprosto dokonale? Speciální halloweenská řada pořadu Je to dort?, jednoduše pojmenovaná
Je to dort? – Halloween, vrací do hry šest talentovaných cukrářů, kteří se pokoušejí zmást porotu svými děsivě realistickými výtvory. Tentokrát ale nejde jen o to upéct co nejkrásnější dort. Soutěžící musí vytvořit obří strašidelné dezerty, které vypadají jako skutečné předměty, a přesvědčit porotu, že se nejedná o dort. Ve hře je pořádná finanční odměna i titul halloweenského šampiona.
Postarej se o mé srdce (Take Charge of My Heart)
Co když k přežití potřebujete člověka, kterého se ostatní bojí dotknout? Romantické k-drama
Postarej se o mé srdce vypráví příběh Na Bo-bae, která po zásahu bleskem získala schopnost vyrábět elektřinu, a proto se raději drží stranou a nosí rukavice. Pak ale potká Baeka Ho-ranga, pohledného dědice s umělým srdcem, na kterého její elektrický dotek jako zázrakem nepůsobí.
Když Ho-rangovi po komplikované operaci začne docházet energie v baterii srdce, zjistí, že ho dokáže dobíjet právě Bo-bae. Potřebuje její pomoc na tři měsíce, zatímco ona musí během stejné doby napsat romantický příběh, přestože sama nikdy nemohla randit. Uzavřou proto neobvyklou dohodu. Bo-bae ho bude dotykem udržovat při životě a Ho-rang jí pomůže splnit její romantický seznam. Jenže jiskry mezi nimi brzy nebudou létat jen kvůli elektřině.
100 dní klamu (100 Days of Deception)
K-drama
100 dní klamu nás přivádí do období japonské okupace Koreje, kdy se talentovaná zlodějka Ga Kyung rozhodne využít své schopnosti ve prospěch odboje. Pod falešnou identitou proniká jako špionka do japonského Generálního guvernérství v Koreji. Zpočátku má vlastní plány, které sleduje v utajení. Brzy se ale její mise mění v něco mnohem nebezpečnějšího, když začne odboji předávat cenné informace a riskuje odhalení při každém kroku. Zkušená kapsářka tak musí dokonale balancovat mezi svou tajnou identitou, vlastními zájmy a bojem za nezávislost země.
Zdroje: About.Netflix, How-To Geek, Comic Basics, Tudum, What's on Netflix