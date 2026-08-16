Novinka pro všechny české důchodce. Od roku 2027 budou moci žádat manželé o důchod společně

Od ledna 2027 dostanou manželé a registrovaní partneři nový nástroj, jak si mezi sebou přerozdělit budoucí důchod. Na první pohled to vypadá jako výhra pro každého, kdo jde do penze ve dvojici. Skutečnost je ale pestřejší a části párů novinka vůbec nepomůže. Kdo z ní něco má a jak si o ni říct?
Co se za společným důchodem doopravdy skrývá
Slovo „společně“ v nadpisu trochu klame. Manželé nepodávají jednu žádost za oba a nikdo jim nespočítá jeden důchod pro celou domácnost. Novinka se jmenuje sdílení vyměřovacího základu a funguje jinak. Vyměřovací základ je zjednodušeně částka, ze které se počítá výše penze a která odráží, kolik jste za život vydělali a odvedli na pojistném.
Muži mají v Česku dlouhodobě vyšší výdělky, a tím i vyšší důchody než ženy. Ty často věnovaly velkou část života péči o děti, takže si na penzi vydělaly méně. Sdílení má tenhle rozdíl mezi partnery srovnat a podpořit toho z dvojice, kdo měl během manželství nižší příjem.
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Princip je překvapivě jednoduchý. Za roky, kdy oba partneři pracovali, se jejich vyměřovací základy sečtou a rozdělí na dvě stejné poloviny. Pro výpočet důchodu se pak na oba hledí, jako by vydělávali stejně. Tomu, kdo bral víc, se základ o kus sníží, tomu druhému se naopak zvedne.
Sdílet jde jen celé kalendářní roky manželství, a to zpětně už od roku po svatbě. Vybrat si jen ta období, kdy by se to nejvíc hodilo, páry nemůžou. Roky, kdy jeden z partnerů nepracoval, třeba kvůli rodičovské nebo studiu, se do sdílení nezapočítávají. Počítají se tedy pouze léta, kdy do systému odváděli oba.
Kdo si o sdílení může říct a do kdy
Na sdílení dosáhnou lidé v manželství i v registrovaném partnerství. Nesezdané páry, které spolu jen žijí ve společné domácnosti, nárok nemají, ať jsou spolu jakkoli dlouho.
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Sdílení je dobrovolné a záleží na dohodě obou partnerů. Podepíšou společné prohlášení na úředním formuláři s ověřenými podpisy a doručí ho správě sociálního zabezpečení. Podpisy ověří buď přímo úřad, nebo si je můžete nechat potvrdit na Czech POINTu. Zásadní je načasování. Dohodu je nutné uzavřít nejpozději ve chvíli, kdy si první z páru žádá o starobní důchod. Kdo to zmešká, sdílení už si nevyřídí. A rozhodnutí není úplně bez následků, protože jednou zpracované sdílení už nejde vzít zpět, dá se jen ukončit do budoucna.
Dohodu o sdílení musí pár stihnout uzavřít nejpozději ve chvíli, kdy si první z dvojice žádá o starobní důchod. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kdy se sdílení vyplatí a kdy ne
Tady se novinka ukazuje ve střízlivějším světle. Prospěch má pokaždé ten z páru s nižšími výdělky, zatímco jeho protějšek s vyšším příjmem o stejný díl přijde. Pro rodinu jako celek proto často vyjde součet obou penzí o něco níž, než kdyby si každý nechal spočítat důchod zvlášť.
Zvážit je přitom potřeba hned několik situací:
u párů s podobnými příjmy se efekt prakticky vytratí; partneři s velkým věkovým rozdílem by měli být opatrní, protože dřív odejde do penze ten lépe placený a pak dlouho pobírá nižší důchod; vyřízení penze se kvůli provázanosti obou nároků může protáhnout; sdílení nelze využít, když invalidní důchod pobírá jeden z partnerů. Přečtěte si také: Kde končí ponožky ztracené při praní? Opraváři jmenují tři místa, kam se málokdo podívá
Že se novinka nemusí vyplatit, ostatně přiznává i ministerstvo práce, které reformu připravilo.
Nová pravidla navíc míří na páry, které do penze teprve půjdou. Kdo už má důchod přiznaný, výpočet přes sdílení zpětně nezmění. Než dohodu podepíšete, vyplatí se spočítat, jestli na ní vaše domácnost opravdu vydělá.
Zdroje: https://www.cssz.gov.cz/web/cz/duchodova-reforma, https://www.finance.cz/553520-sdileny-vymerovaci-zaklad/, https://www.penize.cz/starobni-duchod/465002-spolecny-vymerovaci-zaklad-manzelu-komu-se-vyplati-a-jak-bude-fungovat, https://www.e15.cz/finexpert/duchody/sdileni-prijmu-manzelu-pro-duchod-podminky-a-koho-se-ma-novinka-tykat-1420608, https://www.mesec.cz/clanky/jeden-malo-druhy-hodne-manzele-si-budou-moci-nechat-zapocitat-odvody-na-duchod-spolecne/, https://www.lidovky.cz/byznys/duchod-manzele-sdileny-duchod-zakon.A260730_085327_ln_ekonomika_paza
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