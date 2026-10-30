Noví Bridgertonovi odhalí osudovou lásku Violet a Edmunda. Knižní předloha skrývá pikantní překvapení o jejich svatební noci

Dobový seriál Bridgertonovi (Bridgerton) patří už od první řady mezi divácky nejoblíbenější počiny Netflixu. Romantickou sérii si oblíbili i Češi, na Kinoboxu si tak Bridgertonovi vysloužili velmi pěkné hodnocení 69 %.
Když je úspěch zaručen, je čas na spin-offy a Bridgertonovi už jeden mají. Je zdařilý, jmenuje se
Královna Šarlota: Příběh Bridgertonových (Queen Charlotte: A Bridgerton Story) a na Kinoboxu má krásných 72 %. Naštěstí nezůstane sám. Netflix totiž nedávno potvrdil spin-off o mládí lady Violet a její velké lásce Edmundu Bridgertonovi.
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Netflix sice zatím neoznámil obsazení spin-offu o lady Violet, nicméně herečka Arséma Thomas potvrdila, že se vrátí do role Agathy, mladé lady Danbury, kterou ve starší verzi hraje Adjoa Andoh. Určitě si vzpomínáte, jak v Královně Šarlotě znechuceně snášela vilné choutky svého o celou řadu let staršího chotě Hermana Danburyho (Cyril Nri). Zapletla se však i s rodinou Violet, tedy hlavně s jejím otcem lordem Ledgerem, se kterým navázala krátký milostný poměr. Foto: Nick Wall/Netflix © 2023 Kdo by se mohl ve spin-offu o lady Violet objevit?
Seriál Královna Šarlota nastínil různé části děje, které by pro oba spin-offy mohly být společné. Je docela možné, že Netflix pobídne některé herce z tohoto počinu, aby oprášili své role v příběhu o mladé Violet. Kdo z nich by se mohl vrátit?
Violet Ledger v podání Connie Jenkins-Greig: Ačkoli to zatím nebylo potvrzeno, dá se očekávat, že se tento spin-off bude také odehrávat ve dvou časových rovinách. Tím pádem bychom mohli vidět v roli Violet i Ruth Gemmell. Zda ale její mladší já opět ztvární Connie Jenkins-Greig, není vůbec jisté. Edmund Bridgerton v podání Ruperta Evanse: Edmund se v seriálu Bridgertonovi objevil zatím jen jednou, a to ve 2. řadě, kde ho v retrospektivních scénách ztvárnil Rupert Evans. I kdyby se však vrátil, Netflix by se musel poohlédnout i po jeho mladší verzi. Lord a lady Ledgerovi jako Keir Charles a Katie Brayben: Jako Violetini rodiče hrají klíčovou roli v její výchově a jejich vztah přímo ovlivňuje její přístup k milostným vztahům a společnosti. Ani jeden ze zmíněných herců se ale zatím k možnému návratu nevyjádřil. Královna Šarlota coby India Amarteifio, případně Golda Rosheuvel: Královna Šarlota se sice v knižní sérii Julie Quinn o rodině Bridgertonových nevyskytuje, ale Netflix ji s největší pravděpodobností do připravovaného spin-offu zařadí. Uvidíme, zda se mu podaří získat obě herečky. Foto: Nick Wall/Netflix © 2023 Foto: Liam Daniel/Netflix © 2023 Foto: Liam Daniel/Netflix © 2023 Foto: Liam Daniel/Netflix © 2023 Foto: Liam Daniel/Netflix © 2022 Foto: Nick Wall/Netflix © 2023 Novela z knihy Šťastně až do smrti jako možná předloha
Na rozdíl od prvního spin-offu Královna Šarlota, který byl prezentován jako originální příběh Netflixu zasazený do světa Bridgertonových, má ten nadcházející k dispozici
předlohu. Spisovatelka Julia Quinn vydala v roce 2013 knihu Happily Ever After, která obsahuje epilogy ke všem romancím sourozenců Bridgertonových. V češtině tato kniha vyšla v roce 2023 pod názvem Šťastně až do smrti.
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Kniha obsahuje také novelu s názvem Violet v rozkvětu (Violet in Bloom), která líčí Violetin a Edmundův příběh lásky. Oba se znají od dětství, kdy se nemohou vystát. Violet je nazlobená, protože jí drzý Bridgertonovic kluk nasypal do vlasů mouku, takže se mu chce pomstít. Všichni ale víme, že co se škádlívá, to se rádo mívá.
Když ho pak jako mladá dívka potká o devět let později v Londýně, nepatří zrovna mezi oslnivé krásky a na plesech obvykle sedí v koutě. Pro něj je ale zcela mimořádná. Její rozpaky, důvtip a smysl pro humor ho okamžitě okouzlí a není divu, že jejich flirtování vede až ke svatbě.
Novela mimo jiné popisuje i jejich svatební noc. Edmund při vášnivém laškování Violet prozradí, že nikdy s nikým nespal a dodá, že prostě čekal na ni. Pro oba je to tedy poprvé. Kdyby se tím výkonní producenti a scenáristé Shonda Rhimes a Nicholas Nardini inspirovali, byl by to docela odvážný odklon od zavedeného vzorce, protože Anthony (
Jonathan Bailey), Benedict ( Luke Thomson) a Colin ( Luke Newton) žádní svatoušci v tomto ohledu nebyli. Každopádně jde jen o dohady, Netflix se k tomu, zda má v plánu použít něco z novely, nevyjádřil. Foto: Liam Daniel/Netflix © 2022 Zdroje: What's on Netflix, Kinobox, Kniha Julie Quinn Šťastně až do smrti (2023, Ikar)