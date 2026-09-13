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Nové zázemí Velkého boleveckého rybníka. Vstup do vody vyšel na 1,7 milionu

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Plzeňská radnice dokončila úpravu zázemí Velkého boleveckého rybníka. Přímo na hrázi vznikl nový bezbariérový vstup do vody, který mohou využívat i vozíčkáři. Město za projekt zaplatí 1,7 milionu korun.
Nové zázemí Velkého boleveckého rybníka. Vstup do vody vyšel na 1,7 milionu

Nové zázemí Velkého boleveckého rybníka. Vstup do vody vyšel na 1,7 milionu

Zdroj: Město Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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