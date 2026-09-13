Nové zázemí Velkého boleveckého rybníka. Vstup do vody vyšel na 1,7 milionuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nové zázemí Velkého boleveckého rybníka. Vstup do vody vyšel na 1,7 milionu
Loupežné přepadení v Plzni? Přesně to nahlásil policii dvaačtyřicetiletý muž, kterého měli napadnout dva...
Šumavské Hartmanice už podesáté provonělo maso grilovaných vepřů a jednoho býka. Na populární Mistrovství...
Paraplavec David Kratochvíl získal na právě skončeném Mistrovství Evropy v turecké Kocaeli pět zlatých a...
Zástupci prvního plzeňského obvodu společně s autory architektonické studie představili budoucí podobu...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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