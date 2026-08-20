Nové zapečené brambory s kuřecím masem mě nadchly – uvařeno za chvíli a pochutnala si na nich celá rodina

Kdykoliv vymýšlíte, čím potěšit vyhladovělou rodinu u nedělního stolu nebo hledáte hřejivou večeři z jednoho pekáče, zapékané brambory představují absolutní sázku na jistotu. Zapomeňte na suché a přepečené vrstvy bez nápadu či vysušené maso. Když propojíte jemně předvařené bramborové plátky se šťavnatými nudličkami kuřecího masa, sladkou restovanou paprikou, cibulí a sametovou zálivkou ze zakysané smetany a sýra, vytvoříte v troubě neodolatelný poklad, po kterém se v pekáči okamžitě zapráší.
Zapékání brambor se sýrem a smetanou má bohatou historii napříč celou Evropou, od slavných francouzských gratin dauphinois až po naše tradiční středoevropské bašty. Už staré hospodyně věděly, že předvaření brambor a orestování masa před samotným pečením je klíčovým trikem – maso uzamkne šťávu uvnitř, zelenina zjemní a smetanová zálivka se sýrem vytvoří na povrchu dokonalou krémovou emulzi. Tento přístup zabrání vysušení a propojí veškeré chutě do jednoho harmonického celku.
Největší pecka na tomto receptu je jeho neuvěřitelná variabilita a fakt, že chutná fantasticky i druhý den po ohřátí. Do zeleninového základu můžete pro pestrost přimíchat plátky šampiónů, kukuřici, snítku čerstvého rozmarýnu nebo vyměnit klasický eidam za výraznější goudu či čedar. Podávané s křupavou kyselou okurkou nebo čerstvým zelným salátem představují tyto zapékané brambory bleskový, levný a chuťově boží poklad, ke kterému se budete neustále vracet.
Brambory oloupejte, vložte do osolené vody a vařte přibližně 15 minut. Neměly by být úplně měkké, pouze lehce předvařené. Poté je slijte, nechte vychladnout a nakrájejte na plátky silné asi 5 mm.
Kuřecí prsa očistěte a nakrájejte na menší nudličky nebo kostky. Osolte je, opepřete, přidejte sladkou papriku a koření na kuře. Na rozehřátém oleji maso opékejte asi 6–8 minut dozlatova a poté ho přendejte na talíř.
Cibuli nakrájejte na tenké půlměsíce a papriku na proužky. Ve stejné pánvi je restujte asi 8 minut, aby změkly, ale zůstaly lehce křupavé. Přidejte rajčatovou passatu, vraťte zpět kuřecí maso a vše společně ještě 2–3 minuty promíchejte.
V míse prošlehejte vejce se zakysanou smetanou. Přidejte polovinu nahrubo nastrouhaného sýra, podle chuti osolte, opepřete a dobře promíchejte. Vznikne krémová omáčka, která při pečení propojí všechny vrstvy.
Zapékací mísu o velikosti přibližně 35 × 22 cm vymažte máslem. Na dno rozložte dvě třetiny brambor, na ně rovnoměrně rozprostřete směs kuřecího masa s paprikou a cibulí. Přikryjte zbývajícími bramborami a vše zalijte připravenou sýrovou omáčkou.
Povrch posypte zbylým sýrem a vložte do trouby předehřáté na 180 °C. Pečte asi 40 minut, dokud nebude sýr krásně zlatavý a omáčka nebude bublat po okrajích.
Po upečení nechte zapékané brambory 10 minut odpočinout. Budou se lépe porcovat a chutě se krásně propojí. Podávejte se zeleninovým salátem, kyselými okurkami nebo domácím coleslawem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová