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Nové platební terminály oberou zákazníka až o 20% z celkové částky. Pozor si dejte především v restauracích

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Bezkontaktní platba je rychlá a pohodlná, ale chytře nastavené terminály vás mohou stát stovky korun navíc. Stačí jedno nechtěné kliknutí a místo tradičních deseti procent přidáte k účtované částce dvojnásobek.
Nové platební terminály oberou zákazníka až o 20% z celkové částky. Pozor si dejte především v restauracích

Nové platební terminály oberou zákazníka až o 20% z celkové částky. Pozor si dejte především v restauracích

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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