Nové Monstrum na Netflixu schytává kritiku. Skutečný případ slavné bestiální vraždy tvůrci změnili téměř k nepoznání

Zabila Lizzie Borden své rodiče, nebo ne?
Silné kontroverze a značné úspěchy provázejí vražednou antologii
Monstrum, kterou pro Netflix vytvářejí Ryan Murphy a Ian Brennan. První řada se zaměřila na příběh Jeffreyho Dahmera, druhá na bratry Menendezovy a třetí na Eda Geina. Nyní přichází na řadu čtvrtá řada s názvem Monstrum: Příběh Lizzie Borden, která se vrací k případu ženy obviněné z dvojnásobné vraždy. Dodnes si fanoušci true crime lámou hlavu nad tím, jestli byla Lizzie skutečně vražedkyní, nebo se stala obětí dobové honby za senzací.
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K osudným vraždám došlo 4. srpna 1892 v americkém městě Fall River. V domě rodiny Bordenových byla nalezena těla Andrewa Bordena a jeho druhé manželky Abby, kteří zemřeli po brutálních úderech do hlavy. Podezření brzy padlo na Andrewovu dceru Lizzie. Vyšetřovatelé upozorňovali na její výpovědi i další okolnosti, které působily podezřele. Přímý důkaz, který by ji s vraždami jednoznačně spojil, však chyběl. Přesto se z případu rychle stala obrovská mediální senzace a Lizzie se ocitla v centru pozornosti celé Ameriky.
Foto: Suzzane Tenner/Netflix Rozpačitá první hodnocení
Soudní proces nakonec skončil překvapivým verdiktem.
Lizzie Borden byla v roce 1893 zproštěna obžaloby a skutečný pachatel nebyl nikdy usvědčen. Případ tak zůstal dodnes zahalený tajemstvím a kolem Lizzie postupně vznikla celá řada spekulací a legend. Právě tahle směs faktů a dohadů dala tvůrcům poměrně volné ruce. Podle prvních recenzí ale tvůrčí svobody využili až příliš.
První hodnocení novinky jsou totiž poměrně rozpačitá. V době psaní tohoto článku dosahovalo Monstrum: Příběh Lizzie Borden na
Rotten Tomatoes od kritiků průměrných 50 %. Někteří kritici čtvrté řadě vyčítají, že se od skutečného případu vzdálila natolik, že je místy těžké poznat, kde končí historie a začíná fikce. Jedním z nejvýraznějších rozdílů je přitom věk hlavní hrdinky. Lizzie totiž v době vražd nebyla žádnou dívkou, ale dvaatřicetiletou ženou.
Ještě zajímavější bude sledovat reakce samotných diváků. Zahraniční diváci zatím seriálu udělují pouhých 28 %, zatímco na českém
ČSFD si novinka v tuto chvíli s 65 % vede výrazně lépe. I tato čísla je ale zatím potřeba brát s rezervou. Jde totiž o první dojmy lidí, kteří seriál stihli zhlédnout krátce po premiéře.
Kritici chválí herce, ale nechápou některé tvůrčí změny
Do seriálu se pořádně opřela například Karina „ScreamQueen“ Adelgaard z
Heaven of Horror, jejíž recenze příliš lichotivě nezní. „Tohle není příběh Lizzie Borden. Prakticky každý detail skutečného kriminálního případu byl změněn. Vím, že se Ryan Murphy nebojí upravovat skutečné události a že antologie Monstrum je především fikcí. V tomto případě bych ale uvítala jiný, výstižnější název seriálu,“ napsala.
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Hereckému obsazení naopak nic zásadního vytknout nedokázala.
„Nemohu a ani nechci obviňovat žádného z herců, protože všichni odvádějí skvělou práci a přesvědčivě ztvárňují postavy, které po nich tvůrci požadují,“ uvedla. Za její udělené dva body z pěti možných mohou zejména Rebecca Hall jako nevlastní matka Abby Borden a Sarah Paulson jako sériová vražedkyně Aileen Wuornos. Na jejich výkony by se podle svých slov mohla dívat celý den. Foto: Suzzane Tenner/Netflix
Podle Aramide Tinubu z
Variety přináší čtvrtá řada do světa Monstra něco svěžího a jedinečného. Ani ona však tvůrcům neodpouští výrazné úpravy skutečných událostí. Za poněkud násilné například považuje zapojení Aileen Wuornos, která s případem Lizzie Borden ve skutečnosti neměla vůbec nic společného. Wuornos zavraždila v letech 1989 až 1990 sedm mužů, tedy téměř o sto let později, než Lizzie použila sekeru na své rodiče. Přesto Tinubu oceňuje, co se seriálu daří sdělit. „Připomíná nám jednu důležitou věc. Ženu bychom nikdy neměli podceňovat, zvlášť když zoufale touží byť jen po malém kousku svobody,“ uvedla.
Joel Keller z
Decider hodnotí začátek nové řady Monstra poměrně pozitivně. Nejvíc ho baví chemie mezi Ellou Beatty a Vicky Krieps. Oceňuje také to, že se seriál v úvodu drží překvapivě při zemi. Místo neustálé snahy šokovat se soustředí především na vztah Lizzie se služebnou Bridget a postupně buduje atmosféru, která vede až k osudným vraždám. Kritizuje sice typickou Murphyho přemíru krvavých a někdy zbytečně samoúčelných scén, například při vyprávění o Alžbětě Báthory, ale aspoň podle něj nepřebíjejí samotný příběh. Foto: Suzzane Tenner/Netflix
Velkou pochvalu si vysloužila Ella Beatty, která podle něj dokázala Lizzie vykreslit spíš jako podivínku než děsivou vražedkyni. A právě tím vzniká poněkud zvláštní situace:
„Začínáme jí vlastně fandit. Ženě, která byla obviněna z toho, že své rodiče brutálně zabila sekerou.“ Zdroje: Rotten Tomatoes, ČSFD, Heaven of Horror, Variety, Decider