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Nové Monstrum na Netflixu schytává kritiku. Skutečný případ slavné bestiální vraždy tvůrci změnili téměř k nepoznání

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Jedna z nejznámějších vražd americké historie právě ožívá na Netflixu. Čtvrtá řada vražedné antologie Monstrum se tentokrát zaměřuje na případ Lizzie Borden, která byla v roce 1892 obviněna z brutální vraždy svého otce a nevlastní matky. První recenze naznačují, že Ryan Murphy si ani tentokrát s his
Nové Monstrum na Netflixu schytává kritiku. Skutečný případ slavné bestiální vraždy tvůrci změnili téměř k nepoznání

Nové Monstrum na Netflixu schytává kritiku. Skutečný případ slavné bestiální vraždy tvůrci změnili téměř k nepoznání

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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