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Nové iQOO Neo11 Ultra láká na 9100mAh baterii a špičkový displej

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Výrobci si zpravidla vytvářejí subznačky pro slabší smartphony, případně pro testování nových produktů. To už ale asi neplatí, jak se v poslední době ukazuje. I...
Nové iQOO Neo11 Ultra láká na 9100mAh baterii a špičkový displej

Nové iQOO Neo11 Ultra láká na 9100mAh baterii a špičkový displej

Zdroj: iQOO
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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