Nové iQOO Neo11 Ultra láká na 9100mAh baterii a špičkový displejPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nové iQOO Neo11 Ultra láká na 9100mAh baterii a špičkový displej
Ve zkratce: T-Mobile úspěšně pokryl signálem deset lokalit s označením „bílá místa“ v rekordním čase...
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Rok se s rokem sešel a máme zde novou generaci mobilů od Googlu. Série Pixel 11 sice čítá čtyři zařízení,...
Některé společnosti se snaží nabídnout různé designy svých produktů, aby oslovily co nejvíce potenciálních...
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