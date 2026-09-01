Nové e-shopy bojují o přežití. AI jim pomáhá tvořit obsah, ale zároveň zavírá dveře k zákazníkům

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V okolí Javoříčských jeskyní na Olomoucku se podařilo odkrýt pozůstatky staré přibližně tři tisíce let....
Česká Třebová má od tohoto týdne novou knihovnu. Ta zahájila provoz v přestavěné budově v areálu někdejší...
Hromada suchého listí, větví a posekané trávy dříve na mnoha zahradách jednoduše skončila v ohni. Současná...
Lesní požár, který vypukl v pondělí u Svojkovic na Jihlavsku, zanechal za sebou škodu ve výši 4,5 milionu...
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