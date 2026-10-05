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Nové dívky v Love Islandu rozplakala večerní debata. Vanesa ukončila vztah s překvapeným Denisem

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Dvacátá třetí epizoda reality show Love Island ukázala konec vztahu Vanesy a Denise. Viki s Honzou navíc během svého rande naplánovali stěhování do Prahy.
Love Island, 23. díl

Love Island, 23. díl

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 14:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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