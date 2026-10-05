Nové dívky v Love Islandu rozplakala večerní debata. Vanesa ukončila vztah s překvapeným Denisem

Love Island, 23. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island, 23. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island, 23. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island, 23. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island, 23. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island, 23. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island, 23. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island, 23. díl, FOTO: distr. TV Nova
Dvacátá třetí epizoda reality show Love Island přinesla konec jednoho vztahu. Vanesa odmítla další nátlak od Denise a dohodla se s ním na přátelství. Viki s Honzou během svého rande naplánovali stěhování do Prahy. Nové dívky Pája a Julie čelily večer výtkám, že se nechtějí začlenit do kolektivu. Vanesa ukončila vztah s Denisem
Cynthie a Jakub se po noci v Hideaway vrátili mezi ostatní. Jakub podotkl, že čas v soukromí byl přesně to, co jejich vztahu chybělo. Zbytek vily mezitím řešil intenzivní chování Denise. Ten strávil noc na gauči kvůli odtažitosti Vanesy. Dívkám se svěřila, že z jeho strany cítí velký nátlak a společnou budoucnost mimo show nevidí reálně. Denis se jí přesto snažil zavděčit a vytvořil jí srdíčko v müsli. Ostatní mu naznačili, že by měl ubrat.
Denis si následně pozval Vanesu na terasu. Otevřeně mu řekla, že nemá chuť ve vztahu pokračovat. Překvapený Denis rozhodnutí přijal a dohodli se na přátelství. Svou reakci pak ventiloval tak, že dělal po ložnici kotrmelce a skákal do bazénu. U Vanesy ho vystřídal Petr a ujistil ji, že na ni nehodlá spěchat. Petr také Denisovi naznačil, že tlačí na pilu. Denis odpověděl, že dívky rád překvapuje a bude v tom pokračovat.
Viki s Honzou plánují společné bydlení
Honza obdržel zprávu, která ho a Viki poslala na rande jako odměnu za zvládnutí zkoušky v Casa Amor. Odjeli v červeném kabrioletu na kávovou plantáž. Během klidných chvil se shodli, že náročné odloučení jejich vztah posílilo. Viki přiznala strach ze ztráty a oba začali plánovat společnou budoucnost.
Dvojice se domluvila na stěhování do bytu v Praze i na první cestě do Polska. Honza s úsměvem přislíbil, že by kvůli Viki podstoupil i křest, a dodal, že se o ni vždy postará. Viki ocenila jeho lidskou zralost. Uvedla, že je velmi dobrým člověkem a miluje ho každým dnem více. Během odpoledne proběhla vodní výzva, kterou moderovala Emily. Účastníci museli na nafukovacích lehátkách překonat bazén za neustálého ostřelování vodou od ostatních. Emily si také vyříkala situaci s Naty ohledně Matúše. Naty reagovala, že se necítí ohrožená a je otevřená přátelství.
Výtky k novým dívkám přinesly slzy
Dvojice nových dívek Pája a Julie se rozhodla vystřelit si z Pepeho a Ondřeje. Tvrdily jim, že na ně chlapci příliš tlačí a rády by si partnery prohodily. Pepe s Ondřejem jejich žert odhalili a v altánku si pak oba páry vyjasnily hranice. Později se ukázalo, že se nové účastnice drží stranou od původní skupiny. Emily za nimi přišla s tím, že ostatní by se s nimi rádi sblížili. Pája reagovala, že není připravena se otevírat Naty, se kterou nesouzní.
Julie podotkla, že s ostatními nemohou být na stejné vlně, jelikož do soutěže vstoupily později. Dodala, že nepřišla hledat kamarádství, ale poznávat Pepeho. Večerní párty začala přípitkem, při kterém Julie poděkovala za přijetí. Vzápětí si ale Ondřej s Pepem vzali Julii, Páju a Emily stranou. Vytkli jim, že se uzavírají do vlastní bubliny a nesnaží se o seznámení s ostatními. Debata dovedla Julii k slzám.
Atmosféru uvolnil až návrat Viki a Honzy z rande. Závěr večera narušila textová zpráva. Ondřej se z ní dozvěděl, že diváci u obrazovek mohou mít na složení současných párů odlišný názor.
Dvacátou třetí epizodu reality show Love Island vysílá 5. října večer stanice Nova FUN. Pro předplatitele je díl dostupný na platformě Oneplay.
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