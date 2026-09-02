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Nové dílny za 46 milionů: Špičkové zázemí pro mladé lesníky a dřevaře ve Frýdlantě

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Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant dnes slavnostně otevřela v Bělíkově ulici moderní odborné dílny za 46 milionů korun včetně DPH. Zázemí pro obory Lesní mechanizátor a Zpracovatel dřeva vzniklo během 11 měsíců a umožnilo přesunout praktickou výuku z Hejnic do hlavního areálu školy ve Frýdlantě. Investice reaguje na rostoucí zájem o řemeslné obory, jejichž počet žáků se za šest let téměř zdvojnásobil.
Nové dílny za 46 milionů: Špičkové zázemí pro mladé lesníky a dřevaře ve Frýdlantě

Nové dílny za 46 milionů: Špičkové zázemí pro mladé lesníky a dřevaře ve Frýdlantě

Zdroj: Marek Sekáč/SŠHL Frýdlant
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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