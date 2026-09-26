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Nové Beats 360 přichází s výměnnými náušníky, ANC a výdrží až 32 hodin

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Apple představil nová sluchátka Beats 360, která se od předchozích modelů liší hlavně možnostmi úprav vzhledu. Uživatelé mohou měnit polstrování náušníků i hlavového mostu, což...
Nové Beats 360 přichází s výměnnými náušníky, ANC a výdrží až 32 hodin

Nové Beats 360 přichází s výměnnými náušníky, ANC a výdrží až 32 hodin

Zdroj: Phone Arena
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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