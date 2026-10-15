Nová zákeřná metoda krádeže peněz. Podvodníci požadují předložení platební karty

Začíná to obyčejnou zprávou
Útok nezačíná složitým průnikem do bankovního systému, ale esemeskou nebo telefonátem. Zpráva mluví o přeplatku na dani, bezpečnostním incidentu nebo nutné aktualizaci mobilního bankovnictví. Klíčovou roli hraje stres a časový tlak.
Oběť dostane odkaz a stáhne aplikaci mimo oficiální obchod, například jako balíček PWA nebo WebAPK. Aplikace si pak pod záminkou ověření identity vyžádá zapnutí bezkontaktní technologie NFC. Poté vyzve k přiložení platební karty k telefonu a zadání PIN kódu.
Všimněte si, jak snadno se to přehlédne. Uživatel androidového telefonu klikne na odkaz, instaluje, zapne NFC, přiloží kartu a naťuká PIN. Celé to trvá chvíli a působí jako rutina.
Co se v tu chvíli děje s vaší kartou
Škodlivý kód zachytí data z čipu karty a přes internet je v reálném čase přeposílá do zařízení útočníka. Ten má tak k dispozici signál karty i vyzrazený PIN. Spolupachatel u bankomatu pak vybírá z cizího účtu, jako by držel vaši kartu v ruce.
Podvod funguje hlavně proto, že lidé už podobné požadavky znají z legitimních aplikací.
Název hrozby: NFC Relay a malware NGate
Metoda se odborně nazývá NFC Relay a nebezpečný malware, který ji umožňuje, nese označení NGate. Útočníci podsouvají věrné kopie legitimních bankovních aplikací. Důvěryhodný vzhled je tak součástí triku.
Analytici společnosti ESET odhalili první zdokumentované případy NFC Relay útoků pomocí NGate v České republice v srpnu 2024. V únoru 2025 zaznamenali odborníci z CSIRT KNF masivní vlnu v Polsku zaměřenou na zákazníky PKO Bank Polski. V srpnu 2025 se kampaň rozšířila na klienty dalších institucí, například Santander Bank Polska. Varování vydal také CERT Orange Polska.
Kdo je nejvíce ohrožen
Bezpečnostní analytici upozorňují, že ohroženi jsou především uživatelé Androidu, který umožňuje instalaci aplikací z neprověřených zdrojů, tzv. sideloading. Systém iOS od společnosti Apple instalaci neověřených aplikací tímto způsobem neumožňuje a nepovoluje přístup k rozhraní NFC pro neautorizovaný přenos dat.
Dlouho se také šířil mýtus, že zloději stačí projít s čtečkou kolem vaší kapsy a bez vědomí vás okrást. Tady jde o něco jiného. Oběť musí sama nainstalovat škodlivou aplikaci z neoficiálního odkazu, přiložit kartu k telefonu a zadat PIN. Bez této součinnosti útok nefunguje.
Aplikace vytvořená útočníky nakloní oběť k přiložení karty k rozhraní NFC a zadání PINu. Tento signál je okamžitě přeposílán do bankomatu. Oficiální pracovník banky po vás nikdy nebude požadovat přikládání karty k telefonu ani zadávání PIN kódu v aplikaci pro účely verifikace.
Jak se bránit
- Neinstalujte aplikace z odkazů v SMS zprávách.
- Bankovní aplikace stahujte výhradně z oficiálních obchodů.
- PIN kód nikdy nezadávejte do aplikace, která po vás žádá přiložení karty k mobilu.
- Pokud vás někdo straší bezpečnostním incidentem, zavolejte do banky sami na číslo z její oficiální stránky nebo z karty.
Pokud máte podezření, že jste na podobný podvod naletěli, okamžitě kontaktujte svou banku, nechte zablokovat kartu a zkontrolujte podezřelé transakce. Čím rychleji zareagujete, tím větší je šance omezit finanční škody. V podobných případech se nevyplácí čekat, zda se na účtu objeví něco podezřelého. Stačí totiž jediná chvíle nepozornosti a útočník může získat přístup k vašim penězům.
Zdroje článku: ESET Research discovers NGate: Android malware, which relays NFC traffic to steal victim’s cash from ATMs, finanse.wp.pl, malwarebytes.com, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková