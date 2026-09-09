Nová posila Dortmundu skolabovala v Lize mistrů bez kontaktu se soupeřem. Hummels přiznal, že mu běhal mráz po zádech

Bylo úterý 8. září 2026, běžela zhruba 24. minuta úvodního zápasu Borussie Dortmund v nové sezoně Ligy mistrů proti Villarrealu. Karetsas, letní posila z belgického Genku, nastoupil v základní sestavě. Den předtím trenér Niko Kovač na tiskové konferenci výslovně potvrdil, že mladý Řek je v perfektním zdravotním stavu. O čtyřiadvacet hodin později ho ze hřiště odnášeli na nosítkách.
Co se odehrálo na trávníku
Rekonstrukce z klubového reportu a sekundárních zdrojů vypadá takto: Karetsas se zapojil do útočné akce na pravé straně, odehrál balon Ryersonovi, zvedl ruku a klesl k zemi. Obličej si zakryl dlaněmi. Na trávník okamžitě vběhli dva lékaři, ošetřování trvalo několik minut. Pak nosítka, potlesk vestoje od tribun a převoz do nemocnice. Oficiální střídání je v datacentru DFB zapsané až ve 27. minutě, tříminutový rozestup mezi kolapsem a administrativním zápisem odpovídá době, po kterou zdravotníci pracovali přímo na hřišti.
Mats Hummels, který zápas komentoval pro Prime Video, později popsal, co viděl z expertní pozice: „Zamrzla mi krev v žilách.“ Konkrétně ho vyděsilo, že lékaři nekontrolovali nohy ani kolena, soustředili se výhradně na hrudník a horní část těla. Pro bývalého stopera Dortmundu to byl jasný signál, že nejde o svalové zranění.
Co klub potvrdil, a co ne
Borussia po zápase uvedla, že Karetsas trpěl „problémy s krevním oběhem“ a pocítil malátnost. Hráč je „vzhledem k okolnostem v pořádku“ a čekají ho další vyšetření. Generální ředitel Lars Ricken doplnil, že není jednoduché pokračovat v zápase, když spoluhráče odvážejí na nosítkách a nikdo neví, co se děje. Přesnou diagnózu klub nezveřejnil.
V lékařském kontextu je „problém s krevním oběhem“ popis stavu, ne nález. Může za ním stát široká škála příčin:
- Benigní: dehydratace, pokles krevního tlaku, přehřátí
- Závažnější: porucha srdečního rytmu, strukturální srdeční vada
- Neznámé: epizodické stavy, které se projeví až při maximální zátěži a standardní screening je neodhalí
Právě proto American Heart Association doporučuje, aby sportovec po kolapsu při výkonu absolvoval kompletní kardiovaskulární posouzení (EKG, echokardiografii, zátěžový test a případně delší monitoring) dříve, než se vrátí do soutěžního režimu.
Proč srovnání s Eriksenem zatím neplatí
Sociální sítě okamžitě vytáhly jméno Christiana Eriksena, který v červnu 2021 zkolaboval na hřišti během mistrovství Evropy. Vizuální podobnost je zřejmá: pád bez kontaktu, šok na stadionu, nosítka. Jenže tam podobnost končí.
U Eriksena UEFA oficiálně potvrdila srdeční zástavu, resuscitaci přímo na trávníku a použití defibrilátoru. U Karetsase nic z toho doložené není. Žádná zmínka o kardiopulmonální resuscitaci, žádný defibrilátor, žádná srdeční zástava v klubové komunikaci. To neznamená, že situace nemohla být vážná, znamená to, že ji zatím nelze stavět na stejnou úroveň. Dokud nebudou výsledky vyšetření, jakákoli diagnóza zvenčí je spekulace.
Dortmund a jeho křehký projekt
Pro Borussii nejde jen o zdravotní šok z jednoho večera. Klub vstoupil do sezony s ambiciózním plánem postaveným na mladých posilách, a ten plán se drolí. Už na startu ročníku přišel o další řeckou akvizici Christose Konstanteliase s přetrženým křížovým vazem. Karetsas, který v minulé sezoně v Genku nasbíral 11 asistencí ve 34 ligových zápasech a za řeckou reprezentaci vstřelil tři góly v deseti startech, měl být jedním z pilířů ofenzivy.
Dortmund má další zápas Ligy mistrů až 14. října v Bodø. Do té doby ho čekají ligové duely s Paderbornem, Stuttgartem a Brémami. Pokud se ukáže, že Karetsasův problém je krátkodobý, evropský kalendář dává prostor. Pokud ne, Kovač řeší díru v kreativní ose, kterou měl zaplnit právě osmnáctiletý Řek.
Co UEFA na zápasech vyžaduje, a co to nezaručí
Protokoly existují a jsou rozsáhlé. UEFA vyžaduje povinné každoroční všeobecné i kardiologické prohlídky, předzápasový zdravotní briefing, přítomnost lékaře u hřiště, defibrilátor v dosahu, sanitku s posádkou na úrovni rozšířené neodkladné péče a vybavenou pohotovostní místnost přímo na stadionu. Scénář náhlého kolapsu bez kontaktu je v předmačovém zdravotním briefingu výslovně zahrnutý.
Jenže ani nejdůkladnější screening nedokáže zachytit všechno. Epizodické arytmie, stavy spuštěné až extrémní zátěží, vzácné strukturální odchylky, to jsou přesně případy, které proklouznou ročním vyšetřením a projeví se až ve chvíli, kdy hráč běží na plný výkon před osmdesáti tisíci lidmi. Proto lékařské směrnice počítají s doplňkovým vyšetřením po každém kolapsu při výkonu, bez ohledu na to, jak čistý byl předchozí screening.
Karetsasův případ zatím nemá diagnózu, termín návratu ani definitivní odpověď na otázku, jak vážný ten úterní večer skutečně byl. Má jen osmnáctiletého kluka v nemocnici, tým, který se musel po jeho odchodu z hřiště psychicky poskládat (a vyhrál 3:1), a klubové prohlášení, které uklidňuje, aniž by cokoli vysvětlovalo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle