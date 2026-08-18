Nová náplň do zelných listů měla obrovský úspěch – u oběda se jen mlaskalo a jinou verzi už prý dělat nemám

Kdykoliv dostanete v chladnějších dnech chuť na poctivé, vydatné a neuvěřitelně voňavé jídlo jako z hospůdky našich babiček, plněné zelné závitky jsou absolutní trefou do černého. Zapomeňte na nudné sekané nebo vysušené mleté maso z pánve. Když jemně změklé zelné listy naplníte poctivou směsí vařené rýže, voňavého uzeného masa, česneku a dlaněmi rozemnuté majoránky a vše upečete pod peřinkou ze špeku, cibulky a rajčatového protlaku, vykouzlíte na pekáči naprostý gastronomický poklad.
Zelné závitky maji pod nejrůznějšími názvy jako gołąbki nebo sarma neuvěřitelně bohatou tradici po celé střední a východní Evropě i na Balkáně. Jejich kouzlo spočívá v dokonalém propojení chutí – šťáva ze zelí během pomalého pečení prolnutá s kouřovým aromatem uzeného masa a kyselkavým základem omáčky vytvoří neuvěřitelně hlubokou a plnou chuť. Zahuštění omáčky poctivým špekovým základem navíc dodá celému pokrmu neopakovatelný šmrnc, kterému neodolá žádný milovník tradičních českých jídel.
Největší pecka na těchto zelných závitcích plněných uzením je jejich sytost, výživnost a fakt, že po odležení druhý den chutnají snad ještě lépe. Místo uzeného masa můžete do rýžového základu přidat třeba směs hovězího a vepřového masa, pečenou klobásu nebo houby. Servírované s horkým vařeným bramborem, posypané čerstvou petrželkou a přelité hustou špekovou omáčkou představují tyto závitky bleskový, poctivý a chuťově geniální poklad, po kterém v pekáči nezbude ani kapka.
Zelí zbavte listů, košťálu a celé ho vložte do vroucí vody, ve které ho vařte 15–35 minut pod pokličkou. Uzené maso nakrájejte nadrobno a vložte ho do větší mísy k vařené rýži.
Poznámka: Rý ž i vařte v osolené vodě asi 15 minut. Uvedená doba je pouze orientační. Vždy se řiďte pokyny k přípravě na obalu konkrétního produktu.
K masu přidejte vejce, sůl, pepř, prolisovaný česnek, majoránku a ingredience zamíchejte.
Tip: Majoránku předem promněte v dlaních. Pustí tak více aroma a pokrm ochutí výrazněji.
Uvařené zelí vychlaďte a rozdělte na jednotlivé listy, které zbavte nejhrubší části v jejich středu. Do listů zabalte masovou náplň a vyskládejte je do pekáče vymazaného sádlem. Pokračujte s přípravou omáčky.
Do hrnce vložte nadrobno nakrájený špek, který smažte 2–3 minuty. Poté k němu přidejte nadrobno nakrájenou cibuli a pokračujte ve smažení další 2–3 minuty.
Směs zaprašte moukou a za 30 sekund do ní vmíchejte protlak. Přilijte vývar a vše zahřívejte 2–3 minuty, dokud se omáčka nezačne vařit.
Omáčku ochuťte bobkovým listem, solí, pepřem a vlijte ji k závitkům. Ty pečte při 180 °C po dobu 20 minut. Poté teplotu snižte na 165 °C a pokračujte v pečení 60 minut.
Poznámka: Pokrm pečte zakrytý.
Zelné listy plněné uzeným masem servírujte s vařenými brambory, případně s oblíbeným pečivem.
Tip: Každou porci můžete ozdobit trochou nasekané petrželky.
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Zdroj receptu: Dnes Vaří Děda
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová