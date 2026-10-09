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Nova mu platí přes milion ročně, soudu ale tvrdí, že bere 19 tisíc. Komentátor Král dluží miliony a splatil jen zlomek

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Josef Král komentuje Formuli 1 na stanici Nova Sport a dluží přes 12 milionů korun. V insolvenci dokládá čistý příjem kolem 19 tisíc měsíčně.
Nova mu platí přes milion ročně, soudu ale tvrdí, že bere 19 tisíc. Komentátor Král dluží miliony a splatil jen zlomek

Nova mu platí přes milion ročně, soudu ale tvrdí, že bere 19 tisíc. Komentátor Král dluží miliony a splatil jen zlomek

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.10.2026 13:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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