Nova mu platí přes milion ročně, soudu ale tvrdí, že bere 19 tisíc. Komentátor Král dluží miliony a splatil jen zlomek

Za loňský rok zaplatila TV Nova za Královu komentátorskou práci přes milion korun, letos do začátku října dalších 590 tisíc. Peníze ale nešly na jeho účet. Inkasovala je firma PRAGA-Export, u níž je bývalý závodník zaměstnaný a která mu podle insolvenčního spisu vyplácí mzdu kolem 18 až 19 tisíc korun čistého. Rozpor mezi tím, kolik stojí jeho práce, a tím, kolik z ní oficiálně dostává on sám, teď podle investigativního webu Page Not Found prověřuje Krajský soud v Ústí nad Labem. Vyplývá z něj otázka, která přesahuje jedno oddlužení: kdo vlastně bere peníze za práci známé televizní tváře a mohou z nich něco dostat lidé, kterým tahle tvář dluží?
Milion pro firmu, devatenáct tisíc pro dlužníka
Král patří k hlasům, které diváci stanice Nova Sport slyší o každém závodním víkendu. Televize ho do formulového týmu oznámila v prosinci 2023 po boku Števa Eiseleho. Pro sezonu 2026 ho Nova uvádí vedle Eiseleho, Pavla Fabryho a Karoliny Bulisové. Nova Sport 5 a Oneplay slibují všechny tréninky, kvalifikace, sprinty i závody živě, k tomu studia a nižší formulové série. V tomhle prostředí je Král expert, bývalý jezdec a tvář, kterou divák pozná.
Insolvenční spis ukazuje jiného Krále. Při schvalování oddlužení v roce 2021 soud vycházel z průměrného příjmu 15 850 korun měsíčně. Letos dlužník doložil zhruba 18 až 19 tisíc čistého. Se započtením odměn, které mu PRAGA-Export vyplácí asi dvakrát ročně, vychází průměr kolem 27 tisíc korun měsíčně.
Celý případ stojí na třech oddělených rovinách:
- Osobní příjem v insolvenci: mzda od PRAGA-Exportu, letos kolem 19 tisíc čistého, s odměnami asi 27 tisíc měsíčně.
- Fakturace za jeho práci: Nova zaplatila PRAGA-Exportu loni přes milion korun a letos zatím 590 tisíc. Firma CS Promo, provozovatel Králova projektu EisKing, měla za jeho práci zaplatit loni i předloni po 330 tisících. Česká spořitelna serveru Page Not Found sdělila, že s Králem přímý smluvní vztah nemá a spolupráce běžela přes CS Promo.
- Právní otázka: zda dlužník v oddlužení plně využívá své výdělečné možnosti, jak mu ukládá zákon.
Z milionu fakturovaného Nově nelze odvodit, kolik Král skutečně dostal. Veřejné zdroje neuvádějí, jakou marži si PRAGA-Export ponechává, jaké má náklady ani jak peníze interně rozděluje. Napsat, že „Nova platí Královi milion“, by tedy bylo nepřesné. Přesné je tohle: za jeho práci se fakturuje řádově víc, než kolik on sám vykazuje soudu.
Dluhy z paneláků v Chomutově
Miliony nevznikly v komentátorské kabině. Jejich původ sahá o deset let zpět a vede dál na sever, do sídlištních domů v Chomutově. Královi tam podle vstupní analýzy, kterou pro město zpracovala Agentura pro sociální začleňování, vlastnili například 30 z 54 jednotek v domě v Kyjické ulici. Dalších 15 jednotek patřilo J. Královi v domě č. p. 5156-5158 v Borové ulici. Analýza tyto domy řadila mezi problematické: hádky s většinovým vlastníkem, potíže s nájemníky, chybějící platby do fondu oprav.
Deník o dluzích v Borové psal už v roce 2015. Seznam Zprávy v roce 2021 popsaly, jak se několik společenství vlastníků jednotek kvůli neplaceným zálohám obrátilo na soudy. Král tehdy hájil svou pozici tím, že mu neplatila část nájemníků. Společenství, tedy ostatní majitelé bytů, ale musela chybějící peníze dorovnávat ze svého.
Výsledek dnes leží v insolvenčním řízení. Přihlášené pohledávky dosahují 12,5 milionu korun a mezi věřiteli převažují SVJ z Ústeckého kraje. Největší pohledávku, téměř 2,7 milionu, má SVJ Kyjická.
Už před pěti lety vypadala čísla absurdně. Při tehdejší splátce 3 568 korun by podle propočtu Seznam Zpráv splacení dluhu trvalo 5 054 měsíců, tedy 421 let. Za pět let oddlužení měli věřitelé dostat necelých 163 tisíc, zhruba 1,35 procenta. Splátkový kalendář nyní počítá s tím, že k srpnu 2026 bude uhrazeno něco přes tři procenta všech dluhů. Orientačně tedy kolem 375 tisíc korun z dvanácti a půl milionu.
Co teď zkoumá soud
Oddlužení není jen výhodný konec dluhů. Podle insolvenčního zákona dlužník výměnou za odpuštění zbytku přebírá povinnosti: pravdivě a úplně informovat o příjmech a majetku a vyvíjet úsilí, aby věřitelé dostali co nejvíc. Soud tedy nezajímá jen to, kolik dlužník bere. Zajímá ho i to, kolik by brát mohl.
Právě tady je Králův případ citlivý. Pokud za jeho práci proudí od klientů statisíce až přes milion ročně a on sám vykazuje mzdu lehce nad hranicí nezabavitelné částky, vzniká otázka, zda firemní konstrukce neodvádí peníze mimo dosah věřitelů. Dokumenty od Novy, CS Promo a dalších firem měly podle Page Not Found dorazit k soudu během září a října. Soud se věcí zabývá v těchto dnech; přesný termín jednání ani spisovou značku jsme z otevřených zdrojů ověřit nedokázali. Insolvenční rejstřík je veřejný, k vyhledání ale vyžaduje přesné údaje a ověřovací kód.
Soud může dospět ke dvěma výsledkům. Buď uzná, že Král povinnosti plní a jeho příjem odpovídá realitě. Nebo oddlužení zruší, což by pro něj znamenalo návrat k neoddluženému stavu a věřitelům otevřelo jiné cesty k vymáhání. Page Not Found tuto druhou možnost výslovně zmiňuje.
Trestní zákoník v paragrafu 225 obsahuje i postih za maření nebo hrubé ztěžování práce insolvenčního správce, s trestem až tři roky vězení. U Krále však žádné trestní řízení veřejně doloženo není. Doloženo je jen soudní prověřování, nic víc.
Král se k věci nevyjádřil. Redakce Page Not Found ho žádala o reakci přes projekt EisKing, odpověď do vydání nedostala. Samostatnou reakci TV Nova na insolvenční kauzu jsme nedohledali.
Proč věřitelé na peníze od Novy nedosáhnou
Odpověď je jednodušší, než by se zdálo. Mzda se postihuje srážkami u toho, kdo ji vyplácí, tedy u zaměstnavatele. Králův zaměstnavatel je PRAGA-Export. Platba od Novy je pohledávka firmy, ne Královy osobní peníze, a věřitelé fyzické osoby na ni automaticky sáhnout nemohou.
Ze mzdy navíc zákon chrání minimum. Pro rok 2026 činí podle výpočtu srážek Ministerstva spravedlnosti nezabavitelná částka na dlužníka 14 101,50 korun, na každou vyživovanou osobu dalších 3 525,375 korun. Při čisté mzdě 19 tisíc a bez vyživovaných osob tak zbývá necelých pět tisíc korun a teprve z nich se počítají srážky. Plně postižitelná je až část mzdy nad 31 521 korun.
Podle nás právě tady leží jádro celé kauzy. U známé tváře nejde jen o to, kolik oficiálně bere. Jde o to, kdo inkasuje peníze za její práci. Pokud trh platí za Královu expertízu statisíce, ale do insolvenční podstaty doteče jen zbytek z nevelké mzdy, rozdíl končí u firmy, ne u společenství vlastníků v Chomutově.
Samo o sobě to ještě nemusí znamenat podvod. Zaměstnání ve firmě, která za člověka fakturuje, je v mediálním světě běžné. Moderátor Slávek Boura podle serveru eXtra.cz řešil insolvenci s podobným modelem, kdy byl zaměstnán ve firmě, kterou spoluvlastní a přes kterou fakturuje moderování a lektorování. Zdeněk Godla s dluhy přes tři miliony zase žádal o přerušení splátek poté, co mu podle eXtra.cz skončil příjem od Novy.
Pro představu, jaké sumy se v oboru točí: Česká televize letos v odpovědi na žádost o informace uvedla, že externím sportovním komentátorům a expertům za olympijské hry vyplatila dohromady 1,22 milionu korun, plus 803 tisíc na cestovné a ubytování. Individuální částky nezveřejnila. Milion ročně za celou sezonu Formule 1 tedy nepůsobí jako přemrštěná suma. Působí jako tržní cena specializované práce. Tím spíš ostře kontrastuje s 19 tisíci v soudním spisu.
Ve spisu v Ústí nad Labem dnes vedle sebe leží dva papíry: výplatní páska na necelých dvacet tisíc a faktury na statisíce za tutéž práci. Soud teď musí rozhodnout, který z nich víc vypovídá o tom, kolik Josef Král skutečně může splácet. Pro majitele bytů v Kyjické ulici, kteří léta dopláceli cizí zálohy, to bude rozhodnutí o tom, jestli z dvanácti a půl milionu uvidí víc než tři procenta.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta