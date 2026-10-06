Nová fotka Bruce Willise a jeho dcery Tallulah potěšila fanoušky: Tak šťastného jste ho už dlouho neviděli

Tallulah Willis zveřejnila novou fotografii s otcem Brucem Willisem. Herec se po ústupu z veřejnosti dál objevuje při důležitých rodinných chvílích.
Bruce Willis se v posledních letech z veřejného života téměř vytratil. O to víc si lidé všímají každého záběru, na němž se objeví se svou rodinou. Na In-Lifestyle jsme si všimli, že tentokrát jednu zajímavou fotografii sdílela jeho dcera Tallulah. Na snímku ho líbá na čelo, Willis má zavřené oči a spokojený výraz ve tváři a celá scéna působí dojemně.
Po ústupu z veřejnosti zůstávají hlavně rodinné okamžiky
Nový snímek zveřejnila Tallulah Willis na Instagramu. Připsala k němu jen krátké „So cute!“, tedy volně přeloženo „To je tak milé!“. Nic dalšího nebylo třeba dodávat. Jednoduchý rodinný snímek patří k nemnoha novějším záběrům herce, který se po oznámení zdravotních potíží drží mimo zraky veřejnosti.
Rodina o Willisově zdravotním stavu promluvila v roce 2022, kdy oznámila diagnózu afázie. O rok později upřesnila, že jde o frontotemporální demenci. Podle odborného webu Healthline se tato nemoc netýká jen paměti. Může zasahovat řeč, chování, rozhodování i způsob, jakým člověk funguje mezi ostatními. U herce, který desítky let žil pod dohledem kamer, šlo o velkou životní změnu, nicméně rodina se rozhodla nejen pečovat o jeho zdraví, ale také udržet mu určitou důstojnost.
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Rodina ho z dění nevynechává. To je na celé situaci podstatné
Na příspěvku jeho dcery je vidět důležitá věc, Bruce Willis sice není vidět na veřejnosti, z rodinného života ho ale v žádném případě neodsunuli. Navíc se v srpnu zúčastnil svatby své dcery s Justinem Aceem v Sun Valley v Idahu. Tehdy se také objevil černobílý snímek ze svatebního dne, na kterém stojí vedle Tallulah a usmívá se.
Tallulah Willis už dříve mluvila o tom, že si společný čas s otcem chrání a snaží se ho opravdu prožívat. Podobně o rodinném životě s Brucem mluví i jeho manželka Emma Heming Willis. Ta přiznává, že péče o člověka s demencí je náročná pro celou rodinu, zároveň ji ale Bruce učí trpělivosti, odolnosti a lásce.
V roce 2025 pak pro People popsala další zásadní změnu. Bruce se přestěhoval do samostatného domu, kde má prostředí přizpůsobené svým potřebám a nepřetržitou péči. Pro Emmu to podle jejích slov bylo velmi těžké rozhodnutí, zároveň ale přineslo více klidu celé rodině. Jejich dvě mladší dcery tak mohou mít doma běžnější zázemí, zatímco Bruce má prostor a péči odpovídající jeho současnému stavu.
Ani tím ale z rodinného života nezmizel. Podle Emmy je stále pohyblivý a společně si našli vlastní způsob komunikace, protože jeho řeč se postupně zhoršuje. A podle jejích slov se objevují i chvíle, kdy je „zase Bruce“, byť už nejde o celé dny, ale spíš o jednotlivé okamžiky.
Nejnovější fotografie neříkají, jak se Willisovi daří po medicínské stránce. Ukazují ale něco jiného: i přes změny, které nemoc do jeho života přinesla, zůstává součástí důležitých rodinných okamžiků.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Nová fotka Bruce Willise a jeho dcery Tallulah potěšila fanoušky: Vypadá na ní moc šťastný byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.