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Nová fotka Bruce Willise a jeho dcery Tallulah potěšila fanoušky: Tak šťastného jste ho už dlouho neviděli

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Tallulah Willis zveřejnila novou fotografii s otcem Brucem Willisem. Herec se po ústupu z veřejnosti dál objevuje v důležitých rodinných chvílích.
Fotografie Bruce Willise

Fotografie Bruce Willise

Zdroj: Foto: Gage Skidmore / Creative Commons / CC BY-SA, Bruce Willis v San Diegu v roce 2018
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 06:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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