Nová Fiat Pandina pod 270 tisíc korun i s klimatizací. Rakouská akční cena ale stojí na čtyřech podmínkách

Nabídka se týká Pandiny v základní výbavě Pop a rakouská pobočka Fiatu ji drží na své akční stránce do konce září 2026. Ceníková cena vozu je 15 700 eur, inzerovaná 10 990 eur. Mezeru mezi nimi vyplňují bonusy, které se sčítají. Až na jeden je každý vázaný na nějaký krok kupce: odevzdání staršího auta, podpis leasingové smlouvy nebo sjednání pojistky.
Kolik z rakouských bonusů zbude kupci, který nic nepodepíše
Automaticky Fiat odečítá jen modelový bonus 710 eur. Výkupní bonus 1 500 eur dostane ten, kdo dá na protiúčet starší vůz. Největší položkou je bonus za financování ve výši 2 000 eur, podmíněný leasingem přes Stellantis Bank. Posledních 500 eur připadne kupci, který si sjedná pojistný balíček u Garanta Versicherungs-AG. Dohromady to dělá 4 710 eur a z ceníkové ceny zbude 10 990 eur. Přepočet podle kurzu ČNB z 18. září 2026 dává 267 497 Kč, tedy cenu těsně pod hranicí 270 tisíc korun. Použitý kurz činí 24,340 Kč za euro.
Leasing a pojistka dohromady tvoří 2 500 eur, tedy víc než polovinu všech bonusů. Akční cena je proto hlavně odměnou za to, že si kupec u Fiatu sjedná i finanční produkty. Kdo o ně nestojí a nemá ani staré auto na výměnu, zaplatí 14 990 eur, protože bez podmínek platí jen modelový bonus. Peníze za nevyužité bonusy nedostane, veřejné podmínky hotovostní náhradu výslovně vylučují.
Ani 10 990 eur není částka, kterou kupec s leasingem skutečně zaplatí. Oficiální příklad Fiatu počítá se 48 splátkami po 89 eurech. Na konci zbývá zůstatková hodnota 8 249 eur a k tomu se platí jednorázový poplatek 240 eur. Přidává se ještě právní poplatek 34,44 eura. Fiat z toho skládá celkovou částku 12 796 eur, zhruba 311 455 Kč. Reklamní cenu tak leasing převyšuje o 1 806 eur. Ani tento součet nezahrnuje povinný pojistný balíček, bez kterého propadá bonus 500 eur, a jeho cena se z veřejných podkladů zjistit nedá.
Základní Pandina Pop počítá jen se čtyřmi cestujícími
Pandina je dlouhá 3 635 milimetrů. Pohání ji mild-hybridní motor 1.0 Hybrid s výkonem 48 kW, tedy 65 koní. Kombinovaná spotřeba podle normy WLTP činí 5,0 litru na sto kilometrů, jde ovšem o laboratorní hodnotu. Autoklub ADAC naměřil v Ecotestu u příbuzné Pandy Hybrid 5,5 litru ve smíšeném provozu, tedy o půl litru víc. Na dálnici to bylo 6,6 litru, o 1,6 litru nad tabulkovým údajem.
Sériová výbava Popu obsahuje manuální klimatizaci, zadní parkovací senzory a šest airbagů. Z asistenčních systémů má autonomní nouzové brzdění, hlídání jízdního pruhu a rozpoznávání dopravních značek.
Úspory jsou vidět jinde. Podle rakouského ceníku pro modelový rok 2026 má základní Pop čtyři místa a páté přidává až příplatkový díl zadní lavice. Pod palubní deskou je místo rádia jen příprava pro autorádio a zavazadlový prostor má objem 225 litrů. Multimediální systém, tempomat nebo elektricky ovládaná zrcátka přináší až vyšší výbava Icon.
Co všechno musí Čech splnit, aby Pandinu koupil za rakouskou cenu
Oficiální český ceník Fiatu uvádí Pandinu Pop za 349 900 Kč. Proti rakouské akční ceně je to rozdíl zhruba 82 400 Kč, jenže ta platí jen se všemi čtyřmi bonusy. Bez leasingu, pojistky a protiúčtu stojí Pandina v Rakousku 14 990 eur, což při stejném kurzu dělá téměř 365 tisíc korun. To je téměř o 15 tisíc víc než český ceník.
Kdo chce rakouskou akční cenu, musí u rakouského dealera splnit všechny podmínky, včetně leasingu přes Stellantis Bank a pojištění u Garanta. Nerezidenty veřejné podmínky výslovně nevylučují. Rozhodující slovo ale mají rakouští partneři, kteří musí financování i pojištění schválit. Podle pravidel EU se navíc DPH u nového vozu platí v zemi registrace, u českého kupce tedy v Česku. Připočíst je potřeba i přepravu a vyřízení registrace.
Kdo o leasing nestojí, koupí Pandinu levněji doma než bez bonusů v Rakousku. Cesta přes hranice má smysl jen pro kupce, kterému projde celý bonusový balík a který si předem spočítá DPH i registraci.
Proti Sanderu a Fabii chybí Pandině téměř půl metru délky
V Česku stojí Dacia Sandero Essential 339 900 Kč, o 10 tisíc méně než Pandina Pop. Škoda Fabia Easy začíná na 399 900 Kč. Obě konkurentky jsou téměř o půl metru delší: Sandero měří 4 102 milimetrů a Fabia 4 108 milimetrů. Sandero má výkon 74 kW (100 koní), Fabia 70 kW (95 koní), takže obě mají zhruba o polovinu víc než Pandina. Obě také vezou pět lidí.
Nižší cenu Sandera Essential provází chybějící klimatizace, kterou Dacia nabízí až ve vyšší výbavě, a k dispozici jsou jen základní multimédia. Fabia Easy má manuální klimatizaci v sérii stejně jako Pandina a navíc osmipalcový displej.
V Rakousku je akční Pandina za 10 990 eur o 2 500 eur levnější než tamní Sandero za 13 490 eur. Na stejné akční stránce Fiat inzeroval i Topolino za 8 990 eur. To je ovšem dvoumístná čtyřkolka kategorie L6e s nejvyšší rychlostí 45 km/h, ne klasické osobní auto. Akční stránka s oběma nabídkami platí do konce září 2026.