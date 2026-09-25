Nova Cinema vytahuje na Halloween pořádné trumfy: Dorazí nový Beetlejuice, vraždící panenka i Johnny Depp jako upír

Vraždící panenka, posedlé děti i noční můra v pizzerii
Hororový měsíc na Nova Cinema odstartuje 5. října snímek
Vymítač ďábla: Znamení víry, který navazuje na kultovní filmovou sérii ze 70. let. Příběh dvou dívek, které po záhadném zmizení začnou vykazovat známky posedlosti, přinese další střet s démonickými silami. Foto: Nova Cinema
O týden později, 12. října, dorazí
Pět nocí u Freddyho s Joshem Hutchersonem v hlavní roli. Ten se představí jako noční hlídač, který nastoupí do opuštěné pizzerie. Brzy ale zjistí, že místní animatronické postavy nejsou ani zdaleka tak neškodné, jak vypadají. Jeho noční směna se tak změní v boj o přežití.
ČTĚTE TAKÉ: Zapomeňte na motorové pily i lesní chaty. Nový krvavý horor kombinuje Spielberga s obří vraždící kostrou
Dne 19. října pak Nova Cinema odvysílá horor
M3GAN od producenta Jamese Wana. Jeho hlavní hrdinkou je technicky vyspělá panenka s umělou inteligencí, která má být dokonalou kamarádkou a ochránkyní malé holčičky. Jenže její snaha chránit dítě začne překračovat všechny hranice a brzy se promění v krvavou noční můru. Foto: Nova Cinema Na Halloween dorazí Beetlejuice i Johnny Depp jako upír
Poslední říjnový týden nabídne Nova Cinema pořádnou dávku černého humoru. Už 25. října uvede kultovní komedii
Smrt jí sluší, v níž Meryl Streep a Goldie Hawn objevují tajemství věčného mládí. Jenže nesmrtelnost má své háčky. Snímek Roberta Zemeckise s Brucem Willisem získal v roce 1993 Oscara za nejlepší vizuální efekty .
O den později bude následovat hororová komedie
Slečna bestie, v níž si středoškolačka nečekaně vymění tělo se sériovým vrahem. V hlavních rolích se představí Vince Vaughn a Kathryn Newton. Foto: Nova Cinema
Skutečný vrchol ale přijde na samotný Halloween, 31. října, kdy televizní obrazovky ovládne svět Tima Burtona. Diváci se dočkají televizní premiéry filmu
Beetlejuice Beetlejuice, v němž se Michael Keaton vrací jako nezapomenutelný démon. Po jeho boku se objeví Winona Ryder, Catherine O'Hara a Jenna Ortega. Snímek si vysloužil také nominaci na Zlatý glóbus za filmový a kasovní úspěch .
TAKÉ JSME PSALI: 10 nejlepších hororů, které baví jako film i kniha: Vrcholné dílo žánru, atmosférická tísnivka ani klasika, která neomrzí
Na něj navážou
Temné stíny, další Burtonova temná komedie, tentokrát s Johnnym Deppem v roli upíra Barnabase Collinse. Nechybí ani Michelle Pfeiffer, Eva Green či Helena Bonham Carter. Strašidelná zábava pro děti i finále legendární hororové série
Nova Cinema nezapomíná ani na nejmenší diváky. Už 2. října odvysílá animovaný snímek
Hotel Transylvánie: Transformánie. Na Halloween pak připravila Addamsovu rodinu a animovaný film V tom domě straší, který byl nominován na Oscara i Zlatý glóbus v kategorii nejlepší animovaný film. Program doplní také oba díly Husí kůže, inspirované oblíbenými knihami R. L. Stinea.
Hororový měsíc pak symbolicky uzavře premiéra filmu
Halloween končí, kterou stanice avizuje na 31. října po půlnoci. Jamie Lee Curtis se v něm vrací jako Laurie Strode, aby se naposledy střetla s legendárním maskovaným zabijákem Michaelem Myersem. Snímek představuje závěr novodobé hororové trilogie, která odstartovala v roce 2018. Foto: Nova Cinema Zdroj: Nova Cinema