Nová chirurgie mění hradeckou nemocnici. Teď přichází na řadu parkovištěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nová chirurgie mění hradeckou nemocnici. Teď přichází na řadu parkoviště
Hokej, muzika, party a pořádná dávka hradecké atmosféry. UNIted HK v pondělí 28. září odpálí novou sezonu v...
28. září máme tradičně spojený se jménem svatého Václava. Jsme rádi, že je náš pracovní týden o jeden den...
Hokejisté Hradce Králové odjíždějí z Plzně bez bodu. Na rychlé vedení domácích ještě odpověděl Markus...
Děti se šilháním nebo tupozrakostí by mohly už příští rok zamířit do nové léčebny ve Dvoře Králové nad...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →