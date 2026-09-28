Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Nová chirurgie mění hradeckou nemocnici. Teď přichází na řadu parkoviště

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Největší stavební akce hradecké fakultní nemocnice za poslední desítky let pokračuje podle plánu. Kromě nového chirurgického pavilonu se teď pracuje také na parkování, do konce roku má přibýt téměř 400 míst.
Nová chirurgie mění hradeckou nemocnici. Teď přichází na řadu parkoviště

Nová chirurgie mění hradeckou nemocnici. Teď přichází na řadu parkoviště

Zdroj: FNHK
Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Hradec je podle Hlídače státu v riziku hospodaření nejhorší z krajských měst
Hradec je podle Hlídače státu v riziku hospodaření nejhorší z krajských měst
Hokej, party i afterparty. UNIted HK otevře sezonu velkým večerem v ČPP aréně
Hokej, party i afterparty. UNIted HK otevře sezonu velkým večerem v ČPP aréně

Hokej, muzika, party a pořádná dávka hradecké atmosféry. UNIted HK v pondělí 28. září odpálí novou sezonu v...

28. září. Den české státnosti nám připomíná život a odkaz svatého Václava
28. září. Den české státnosti nám připomíná život a odkaz svatého Václava

28. září máme tradičně spojený se jménem svatého Václava. Jsme rádi, že je náš pracovní týden o jeden den...

Lvi odjíždějí z Plzně bez bodu. Rozhodl gól na začátku druhé třetiny
Lvi odjíždějí z Plzně bez bodu. Rozhodl gól na začátku druhé třetiny

Hokejisté Hradce Králové odjíždějí z Plzně bez bodu. Na rychlé vedení domácích ještě odpověděl Markus...

Kraj zaostří na děti. Ve Dvoře Králové postaví novou léčebnu zrakových vad
Kraj zaostří na děti. Ve Dvoře Králové postaví novou léčebnu zrakových vad

Děti se šilháním nebo tupozrakostí by mohly už příští rok zamířit do nové léčebny ve Dvoře Králové nad...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.