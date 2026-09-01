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Nová česká tragikomedie láká na hvězdná jména a odkrývá děsivé tajemství. Vica Kerekes hraje hlavní roli bez jediného slova

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Český snímek Léčivé účinky sebeklamu je tragikomedií o lásce, partnerských vztazích a zábavnou terapií nejen pro manželské páry. Režisér, scenárista a producent Adolf Zika scénář filmu zpracoval podle divadelní předlohy Enigmatické variace dramatika Erica-Emmanuela Schmitta,
Nová česká tragikomedie láká na hvězdná jména a odkrývá děsivé tajemství. Vica Kerekes hraje hlavní roli bez jediného slova

Nová česká tragikomedie láká na hvězdná jména a odkrývá děsivé tajemství. Vica Kerekes hraje hlavní roli bez jediného slova

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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