Nová česká tragikomedie láká na hvězdná jména a odkrývá děsivé tajemství. Vica Kerekes hraje hlavní roli bez jediného slova

Do kin míří český snímek Léčivé účinky sebeklamu podle divadelní hry Erica-Emmanuela Schmitta psané na tělo Alainu Delonovi. Paradoxně byla hlavní postava hry Delonovi až nebezpečně podobná. Abel Znorko je totiž samotář a muž, který si vytvořil vlastní svět. Člověk, který sice silně miluje, ale neumí s tím žít. Muž, který si kolem sebe staví obranné zdi.
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Režisér a scenárista Adolf Zika, jenž má na kontě úspěšné dokumenty Zlatý Muž z Ria, Alžběta, Blanka Matragi a Jemný rváč, který je nyní nově
na Netflixu, musel udělat velké množství úprav. Místo dvou herců u jednoho stolu, jak hru předkládá divadlo, film představuje deset postav, a tím pádem i další dějové linky propojené s původním příběhem. Hlavní role ve filmu ztvárnili Martin Stránský, Ondřej Sokol, Jitka Čvančarová a Vica Kerekes. Foto: CinemArt Foto: CinemArt
„Já tuto roli hraju na divadle přes dvanáct let, na jedné straně je to strašně jednoduché a na druhé straně velmi složité. Ve filmu se ta figura dostane do něčeho jiného, malinko jiné věci se jí zde dějí. Ve filmu je více postav, v divadelním představení jsme jen my dva. Každopádně to byla zvláštní a zajímavá skutečnost. Navléknout se do něčeho, co znáš do samotného detailu, do poslední nitky a na natáčení ti to rozcupují a zase to musíš poskládat dohromady,“ uvedl o roli Znorka Martin Stránský.
Role
Vicy Kerekes má jedno naprosté unikum. Jde totiž o hlavní ženskou roli, ve které však herečka neřekne ani jedno slovo a kde všechny obrazy jsou podávány jako reminiscence obou hlavních hrdinů. Vica se takového záměru původně bála, ale nakonec důvěřovala režisérovi a do projektu šla. Na place strávila jako hlavní postava nejméně času v historii svých filmů, a to přesně jeden natáčecí den. Foto: CinemArt Foto: CinemArt Foto: CinemArt Foto: CinemArt Foto: CinemArt O čem je tragikomedie Léčivé účinky sebeklamu?
Láska je důvodem, proč slavný spisovatel Abel Znorko (
Martin Stránský), nositel Nobelovy ceny za literaturu, žije daleko od civilizace. Aby lásce unikl, aby se před ní schoval, aby popřel všechnu její sílu. Na samotě, ve svém luxusním srubu uprostřed lesů, si požitkářky užívá života, ale také se topí v osamělosti. Jednoho dne se u něj objeví Nicolas Gobert ( Ondřej Sokol), novinář z nepříliš významných regionálních novin. Přijíždí z Francie, aby si s arogantním autorem promluvil o jeho posledním románu Zapřená láska, knize složené z milostných dopisů adresovaných tajemné ženě s iniciálami H. M. To, co začalo jako obyčejný rozhovor, se postupně mění v nebezpečný psychologický duel dvou mužů s naprosto odlišným pohledem na život, vztahy, sexualitu i podstatu lásky. Přes všechny tyto odlišnosti je ale spojuje tajemství. Jeden o něm ví, zatímco druhý nemá o kostlivci ve skříni ani potuchy.
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Znorko svého hosta nerespektuje a chová se chaoticky, až pomateně. Host z Francie si jde ale za svým jako buldok a s každou další otázkou začíná být jasné, že nepřišel kvůli novinářské práci. Na povrch vyplouvají skutečnosti, které následně rozkládají pečlivě budovanou identitu obou odlišných jedinců na mnoho malých roztříštěných kousků polopravd a sebeklamů. Co všechno spisovatel tají? A o čem všem naopak tajuplný novinář ví? Tak pomalu, jak se záhady postupně odkrývají, tak rychle se mění v krutou hru na pravdu. Oba muži si jako dva boxeři vyměňují zásahy v pomyslném ringu, aby nakonec došli k šokujícím zjištěním, které je dovedou na samotný práh života. Na pokraj myšlenek o bytí či nebytí. S informací, kterou od dané chvíle musejí žít.
Tragikomedie Léčivé účinky sebeklamu bude mít v kinech premiéru 10. září.
Zdroj: CinemArt