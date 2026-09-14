Nová Carrie začíná řádit v pořádném traileru. Slavný hororový tvůrce přináší moderní inovaciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nová Carrie začíná řádit v pořádném traileru. Slavný hororový tvůrce přináší moderní inovaci
Je to jeden z těch televizních počinů, na který se nezapomíná. A hlavně by se nemělo zapomenout. Válečná...
České pohádky se divákům nikdy neomrzí a jejich poetika, morální poselství i žánrová hravost se budou...
Fanoušci, kteří si teď v kinech připomínají 25 let od Kamene mudrců, dostali od HBO nečekaně přesnou...
Ridley Scott o svých filmech rád mluví ve velkém a nelze se mu ostatně divit. Vytvořil několik...
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