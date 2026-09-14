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Nová Carrie začíná řádit v pořádném traileru. Slavný hororový tvůrce přináší moderní inovaci

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Svou prvotinu Carrie vydal Stephen King v roce 1974, a přestože se doba a určité mechanismy dost posunuly, v jádru kniha zachycovala nadčasový problém. Tvůrci minisérie pro Amazon Prime Video dle nové upoutávky našli ideální způsob, jak ponechat jádro příběhu v modernějším hávu.
Nová Carrie začíná řádit v pořádném traileru. Slavný hororový tvůrce přináší moderní inovaci

Nová Carrie začíná řádit v pořádném traileru. Slavný hororový tvůrce přináší moderní inovaci

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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