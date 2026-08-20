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Nová bateriová pravidla EU dopadnou i na firmy, které baterie vůbec nevyrábí

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Dennívýzva
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Na firmy začne doléhat nařízení týkající se baterií, které bude mít dalekosáhlé účinky, přestože ve veřejné debatě doposud zazníval pouze dílčí aspekt — povinnost výměnných baterií u mobilních telefonů. Nařízení se bude týkat nejen firem, které jsou výrobcem, ale také distributorem baterií, dovozcem či kombinací různých rolí. Složitost evropského nařízení společně hned s několika různými termíny zavádění povinností přináší podle poradkyně Viktorie Nerpas ze společnosti BDO, že dotčené firmy nejsou s regulací dostatečně obeznámené, pokud o ní vůbec vědí.
Baterie

Baterie

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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