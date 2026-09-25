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Notoricky známý potížista za volantem BMW opět řádil v ulicích a dělal překvapeného

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Nechvalně známý vůz značky BMW s notorickým potížistou za volantem zastavili už potřetí během 17 dní strážníci v Plzni. Pokaždé platilo, že motorista neměl řidičák, před jízdou se něčím nepovoleným posilnil a neváhal ujíždět. Poslední kontrola se uskutečnila za přísných bezpečnostních opatření.
Notoricky známý potížista za volantem BMW opět řádil v ulicích a dělal překvapeného

Notoricky známý potížista za volantem BMW opět řádil v ulicích a dělal překvapeného

Zdroj: Městská policie Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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