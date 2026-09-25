Notoricky známý potížista za volantem BMW opět řádil v ulicích a dělal překvapeného

Známého BMW si hlídka všimla krátce po půlnoci zaparkovaného ve Skupově ulici. A protože strážníci z předchozích událostí dobře věděli, kdo s vozidlem jezdí a jak mohou podobná setkání probíhat, informovali preventivně o jeho výskytu také další hlídky v oblasti městské části Bory. Sledované auto podle předpokladu dlouho zaparkované nezůstalo. BMW se dalo do pohybu, vyjelo ze Skupovy ulice směrem do ulice U Borského parku a strážníci jej následně zastavili.
„Za volantem seděl přesně ten muž, kterého očekávali. Při kontrole se ještě podivil, proč ho vlastně hlídka zastavuje. Důvodů nakonec bylo hned několik. Kontrola znovu potvrdila, že není držitelem řidičského oprávnění. Orientační test na přítomnost návykových látek navíc vyšel pozitivně na pervitin, jehož užití muž strážníkům potvrdil. A tentokrát nezůstalo jen u drog. Dechová zkouška ukázala 0,34 promile alkoholu,“ informovala mluvčí městské policie Tereza Weidl.
A proč už byl strážníkům řidič tak dobře známý? „Dne 7. září se pokusil ve stejném BMW ujet rychlostí téměř 110 km/h, aby si podle vlastních slov vyzkoušel, zda jim dokáže ujet. Už tehdy přiznal, že řidičák nemá. 14. září ho hlídka zastavila znovu. Opět byl bez řidičského oprávnění a tentokrát s pozitivním testem na amfetamin a metamfetamin,“ uvedla mluvčí policie. Teď se strážníci setkali s notorickým potížistou potřetí.
„Vzhledem k okolnostem a podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána Policie ČR, která si celou událost převzala k dalšímu šetření,“ dodala Tereza Weidl.
Chybí účinný bič na potížisty
V sousedním Rakousku může při některých závažných dopravních přestupcích dojít nejen k odebrání řidičského oprávnění, ale také k dočasnému zajištění vozidla. V některých případech pak zákon umožňuje jeho propadnutí. Tato pravidla se vztahují například na výrazné překročení nejvyšší povolené rychlosti a jejich podmínky se odvíjejí také od toho, zda řidič podobný delikt spáchal opakovaně. Rakouská úprava umožňuje v určitých situacích zajištění vozidla až na dva týdny a následně také jeho propadnutí.
Strach z toho, že by člověk mohl kvůli svému chování za volantem přijít o automobil, by mohl působit preventivně i na notorické hříšníky v Česku. Ani u nás ale neplatí, že by opakovaný dopravní přestupek automaticky znamenal pouze pokutu nebo zákaz řízení. Český zákon o odpovědnosti za přestupky mezi správními tresty výslovně uvádí také propadnutí věci. To lze uložit mimo jiné tehdy, pokud byla věc použita ke spáchání přestupku nebo k němu byla určena a zároveň patří pachateli. Vlastníkem propadlé věci se následně stává stát.
U opakovaných přestupků navíc zákon počítá s tím, že opakované spáchání přestupku je přitěžující okolností. Při rozhodování o druhu a výši správního trestu se k němu tedy přihlíží. Samotné opakování přestupků ale neznamená, že automaticky dojde k propadnutí vozidla – vždy záleží na konkrétním přestupku a splnění zákonných podmínek.
V případě řidiče, který opakovaně usedá za volant bez řidičského oprávnění nebo pod vlivem návykových látek, tak mohou podle konkrétních okolností následovat další sankce, například pokuta či zákaz činnosti. Pokud jeho jednání naplní znaky trestného činu, přechází případ do trestního řízení, kde se uplatňují jiné právní možnosti včetně rozhodování o vozidle.