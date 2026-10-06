Nostalgický test pozornosti: Poznáte, v čem je příklad 7 - (3x - 5) + 2(4x + 1) = 5x + 19 jiný než ostatní?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nostalgický test pozornosti: Poznáte, v čem je příklad 7 - (3x - 5) + 2(4x + 1) = 5x + 19 jiný než ostatní?Zdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 06.10.2026 05:50
Světlý vývar získá nádhernou barvu a jemně kořenitou chuť, když do něj na začátku vaření přidáte kurkumu....
Německý řetězec vstupuje do mobilních služeb ve velkém. S britským technologickým partnerem míří do...
Letošní zima bude podle dosavadních meteorologických modelů na sníh chudá. Výjimkou má být únor, kdy může...
Připravte si pivo, občerstvení a pořádně se soustřeďte. Náš hospodský kvíz na všeobecný přehled prověří...
Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...Všechny články tohoto autora →