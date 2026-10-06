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Nostalgický test pozornosti: Poznáte, v čem je příklad 7 - (3x - 5) + 2(4x + 1) = 5x + 19 jiný než ostatní?

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Ne každá rovnice s neznámou musí nutně skončit tak, jak asi předpokládáte. Dnešní příklad je malou ukázkou toho, že i pečlivý postup může dovést k výsledku, který byste na první pohled nečekali.
Nostalgický test pozornosti: Poznáte, v čem je příklad 7 - (3x - 5) + 2(4x + 1) = 5x + 19 jiný než ostatní?

Nostalgický test pozornosti: Poznáte, v čem je příklad 7 - (3x - 5) + 2(4x + 1) = 5x + 19 jiný než ostatní?

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 05:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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