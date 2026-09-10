Nosková se vypsala z domácího násilí a vydala knihu. Při psaní nemohla s nikým mluvit, příběhy žen ji pak poslaly k psychiatrovi

Začalo to nočními zápisky. Tři roky zpátky, krátce po odchodu od expartnera, Nosková nemohla spát. Vstávala, sedala k telefonu nebo k papíru a zapisovala si, co prožila: manipulaci, bezmoc, ztrátu sebe sama. Neplánovala knihu. Chtěla přestat cítit. Později z fragmentů vznikl ucelený text, který začátkem září 2026 pokřtila před rodinou, přáteli a desítkami kamer. Jenže mezi křtem a prvním nočním zápisem leží příběh, který není jen o jedné ženě.
Psaní jako vlastní terapie, a past zároveň
Nosková opakovaně říká, že psaní bylo její formou terapie. Nikdo jí ho nepředepsal, nebyla to řízená psychoterapeutická metoda. Prostě psala. Problém nastal ve chvíli, kdy se z nočních poznámek stal knižní projekt a ona se musela k událostem vracet vědomě, systematicky, stránku po stránce.
„Byla jsem uzavřená ve vypisování celého příběhu,“ popsala v rozhovoru pro eXtra.cz. Nešlo o žádné redakční embargo ani právní opatření. Šlo o psychický režim, ve kterém každá kapitola znovu otevírala trauma. Musela si klást otázky, které si klást nechtěla. S okolím v té době prakticky nekomunikovala.
Výsledek? Kniha, o které sama říká, že šla „úplně na dřeň“ a dala do ní „opravdu všechno“. Jenže právě ta otevřenost spustila něco, s čím nepočítala.
Když se zpověď promění v kontaktní linku
Po zveřejnění příběhu, nejprve v médiích, později knižně, začaly Noskové chodit zprávy. Na Instagram, na Facebook, později i přes její pozici ombudsmanky na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Ženy jí psaly o vlastním násilí, o toxických vztazích, o dětech uvízlých v systému. Prosily o radu, o kontakt, o pomoc s OSPODem.
A právě tady leží nejsilnější přesah celé knihy. Nosková se pro část čtenářek stala důvěryhodnější první adresou než anonymní instituce. Žena, která si tím prošla, která mluví jejich jazykem, která nezačne formulářem. Podle nás je to moment, kdy osobní zpověď přerůstá v něco společensky podstatnějšího, v improvizovanou vstupní bránu do systému pomoci.
Jenže ten příval ji srazil. Její psychický stav se podle vlastních slov „výrazně zhoršil“. Navštívila psychologa, později psychiatra. Musela se učit odosobňovat se od cizích příběhů, stavět hranici mezi empatií a sebedestrukcí. Kontext doplňuje i starší přiznání: po odchodu z násilného vztahu měla roky panické ataky, problémy s dýcháním v noci a žaludeční neurózu. Nový nápor dopadl na už tak křehký základ.
Kniha, která není jen memoár
Už se tě nebojím se od běžných celebritních zpovědí liší strukturou. Nejde o lineární vyprávění jedné ženy. Kniha kombinuje několik vrstev, které jsme se s v Redakci VIPŽivot rozhodli připomenout:
- Osobní výpověď Noskové o průběhu násilí a cestě k rozhodnutí odejít
- Odborné komentáře forenzní psycholožky Ludmily Čírtkové, které pojmenovávají mechanismy násilí
- Přepisy soudních výpovědí a anonymizované obrazové materiály z videozáznamů
- Praktický rozcestník s odkazy na pomoc, včetně aplikace Bright Sky, kterou Nosková sama ve své situaci objevila
Nosková v rozhovoru pro Blesk vysvětluje, proč chtěla odbornou spolupráci: „Chtěla jsem, aby to, co prožívá oběť, dostalo odborný název.“ Kniha tak funguje současně jako svědectví, dokumentace a edukační text. Hned v úvodu je přitom označena jako subjektivní vnímání událostí, ochranná pojistka, která snižuje právní riziko, ale neubírá na otevřenosti.
Vydalo ji nakladatelství 103 media, v prodeji je od léta 2026 za cenu kolem 320 až 340 Kč.
Opora, která dřív chyběla
Nosková dnes žije s fotografem Janem Kolmanem, za kterého se v únoru 2026 provdala. Říká, že se vedle něj poprvé cítí ukotvená a může ukázat i své vnitřní strachy. Kontrast oproti minulosti je ostrý. Přesto zvažuje preventivní návrat do terapie, kvůli pracovní zátěži i kvůli příběhům, které jí stále chodí.
Kniha Už se tě nebojím je uzavřením jedné kapitoly. Zprávy v její schránce ale ukazují, že pro stovky dalších žen ta kapitola teprve začíná.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová