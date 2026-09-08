Nosková sahala po skalpu světové jedničky. Sabalenková se zvedla v poslední možné chvíli

8. září 2026, Arthur Ashe Stadium. Nosková, světová šestka a úřadující wimbledonská šampionka, právě proměnila brejk a odskočila na 4:2 v rozhodující sadě proti hráčce, která na tomto turnaji vyhrála poslední dva ročníky. Sabalenková se opřela do forhendu, míč skončil v síti a Běloruska se na okamžik zastavila uprostřed kurtu s výrazem, který říkal víc než jakákoli tisková konference. Sama po zápase přiznala: „Upřímně jsem si v jednu chvíli myslela, že je konec.“ Konec to nebyl. Ale bylo to zatraceně blízko.
Zápas, který se odmítal rozhodnout
Výsledek 7:6 (1), 3:6, 7:6 (7) za dvě hodiny a 22 minut říká hodně, ale ne všechno. První set ovládla Sabalenková v tiebreaku drtivě, 7:1. Nosková odpověděla čistým druhým setem 6:3, v němž favoritku zlomila agresivním returnem a přesností po prvním servisu. Třetí sada pak přinesla drama, které si grandslam žádá.
Nosková v něm nasadila servisní režim, který Sabalenkovou viditelně znervózňoval. Osmnáct es za celý zápas, o šest víc než světová jednička. Úspěšnost 75,3 % bodů po prvním podání. Tři proměněné brejkboly ze šesti. Čísla hráčky, která nejen drží krok, ale diktuje tempo.
Bod zlomu: od 2:4 k supertiebreaku
Sabalenková za stavu 2:4 udělala něco, co dělají šampionky: přestala přemýšlet a začala hrát. Její vlastní slova to potvrzují, pocit, že už nemá co ztratit, jí paradoxně uvolnil ruku. Srovnala na 4:4, pak na 5:5, a zápas dospěl do desetibodového supertiebreaku.
V něm Sabalenková odskočila na 5:2 a už vedení nepustila. Konečných 10:7 vypadá pohodlně, ale celkový rozdíl bodů v zápase (113:105) ukazuje, jak tenká byla hranice mezi postupem a vyřazením. Osm míčů. Tolik dělilo dvojnásobnou obhájkyni od konce turnaje.
Co bylo v sázce víc než postup
Prohra by Sabalenkovou nestála jen cestu za třetím titulem v řadě. Do turnaje vstupovala s terčem na zádech: o její post světové jedničky usilovaly Elena Rybakinová, Jessica Pegulaová i Coco Gauffová. Podle oficiálního preview US Open mohla Rybakinová převzít jedničku už výhrou ve svém čtvrtfinále nad Čeng. Každý ztracený zápas Sabalenkové otevíral dveře soupeřkám.
Pro Bělorusku šlo navíc o šesté semifinále US Open v řadě a první třísetovou výhru na grandslamu v celé sezoně 2026. Jinými slovy: dosud na grandslamech buď dominovala, nebo padla. Tentokrát se poprvé musela prodírat.
Nosková už není příběh jednoho velkého večera
Před dvěma lety by se o Noskové psalo jako o talentované mladé Češce, která „málem překvapila“. Ten narativ je mrtvý. Do New Yorku přijela jako grandslamová šampionka, šestá hráčka světa, a proti Sabalenkové předvedla výkon, který favoritku donutil hrát na absolutní hraně.
Vzájemná bilance sice zůstává 3:0 pro Sabalenkovou, po Adelaide 2023, Indian Wells 2026 a teď New Yorku, ale trajektorie je jasná. V Adelaide to byly dva rychlé sety. V Indian Wells taky. V New Yorku tři sady, supertiebreak a favoritka, která přiznala, že si myslela, že prohraje. Oproti loňskému US Open, kde Nosková skončila už ve třetím kole, jde o skok, který potvrzuje směr.
Čtvrtfinále je silný výsledek, i když ne absolutní maximum posledních let; Karolína Muchová byla na US Open 2023 v semifinále. Česká stopa navíc na turnaji nekončí: Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou jako nasazené jedničky čtyřhry postoupily do semifinále.
Nosková odešla z kurtu bez senzačního příběhu, ale s něčím cennějším: s důkazem, že dokáže světovou jedničku na jejím nejsilnějším povrchu dostat do situace, kdy ta přestane věřit, že vyhraje. Příště už nemusí stačit jen supertiebreak.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný