Nosková měla ve třetím setu brejk k dobru a byla blízko senzaci. Sabalenková ale otočila drama v super tie-breaku

Pondělní večer 8. září 2026 na Arthur Ashe Stadium přinesl čtvrtfinále, které se nedá popsat výsledkem 7:6, 3:6, 7:6. Tři sady, dvě hodiny a dvaadvacet minut, rozhodující super tie-break a rozdíl pouhých osmi bodů v celém zápase (113:105 pro Sabalenkovou). Nosková měla 46 winnerů, 18 es a vedení, které by většině hráček stačilo na postup. Nestačilo. Ale ne proto, že by selhala. Spíš proto, že na druhé straně stála hráčka, která na tomto turnaji neumí prohrát.
Dva gamy od semifinále
Ve třetím setu Nosková brejkla Sabalenkovou po sérii dvojchyb a odskočila na 4:2. Měla servis, náskok i momentum. V tenise to znamená, že soupeřka musí vyhrát čtyři z pěti zbývajících gamů, aby se vůbec dostala do tiebreaku. Nosková byla dvě podržené servisní hry od vedení 5:2 a prakticky od semifinále.
Jenže Sabalenková na 3:4 udržela podání. A v osmém gamu přišel zlom: Běloruska si vzala brejk zpět na 4:4. Do té chvíle Noskové perfektně fungovala kombinace síly a změn rytmu, pak ale začala haprovat volba úderů. Třetí set dospěl do tiebreaku.
Deset bodů, které rozhodly všechno
Na grandslamech se při stavu 6:6 v rozhodující sadě hraje takzvaný super tie-break, ne do sedmi, ale do deseti bodů s nutným rozdílem dvou. Nosková v něm utekla na 2:0. Dvě minibreaky, Sabalenková pod tlakem.
Pak přišly tři míče, které zápas převrátily: dva forhendové omyly a dvojchyba. Ze 2:0 bylo 2:3 a Sabalenková se nadechla. V závěrečné fázi super tie-breaku předvedla to, co ji na US Open dělá tak těžko porazitelnou, čistý servisní tlak. Čtyři z posledních pěti podání zůstala bez returnu. Mečbol zakončila esem z druhého servisu. Z druhého servisu. To není jen technika, to je ledový klid v momentě, kdy se většina hráček schovává za jistotu.
Čísla, která zakrývá výsledek
Kdo se podívá jen na skóre 7:6(1), 3:6, 7:6(7), uvidí vyrovnaný zápas. Kdo se podívá na statistiky, uvidí něco víc:
- Body celkem: Sabalenková 113, Nosková 105
- Winnery: Sabalenková 42, Nosková 46
- Esa: Sabalenková 12, Nosková 18
- Délka zápasu: 2 hodiny 22 minut
Nosková měla víc winnerů i víc es než světová jednička. Prohrála o osm bodů. To není prohra hráčky, která „byla ráda, že si zahrála čtvrtfinále“. To je prohra hráčky, která měla zápas na raketě a přišla o něj ve dvou třech konkrétních okamžicích.
Pro Sabalenkovou šlo o první třísetovou výhru na grandslamu v celé sezoně 2026 a první skalp hráčky z Top 10 od březnového finále v Miami. V New Yorku si natáhla sérii na 18 výher v řadě a postoupila do šestého semifinále za sebou. Ale tentokrát to bolelo.
Nosková není překvapení, je nový standard
Před rokem by se o Noskové v kontextu čtvrtfinále US Open psalo jako o „příjemném překvapení“. V září 2026 už tahle optika nesedí. V červnu vyhrála berlínský turnaj, když ve finále přetlačila Pegulaovou ve třech setech, a zajistila si debut v Top 10 i pozici české jedničky. V červenci získala Wimbledon. Do New Yorku přijela s jedenácti grandslamovými výhrami v řadě.
Podle WTA je nejmladší Češkou ve čtvrtfinále US Open od Daji Bedáňové v roce 2001. Mezi hráčkami narozenými v roce 2004 a později mají víc grandslamových čtvrtfinále jen Gauffová a Andrejevová. Jednadvacetiletá Nosková má wimbledonský titul, tři grandslamová čtvrtfinále a žebříčkové postavení světové šestky s 5 028 body. Její nový standard není boj o třetí kolo, je to boj o semifinále.
Boj o jedničku nekončí
Sabalenkové postup do semifinále neznamená, že si udrží pozici světové jedničky. Podle rozpisu WTA z 25. srpna musí turnaj vyhrát a zároveň potřebuje, aby Rybakinová vypadla před semifinále. Pokud Rybakinová do semifinále projde, přebírá čelo žebříčku bez ohledu na to, co Sabalenková udělá. Gauffová potřebuje titul a Rybakinovou venku před čtyřkou. Paradoxně tak Sabalenková může US Open vyhrát a stejně přijít o první místo.
Pro Noskovou čtvrtfinálový výsledek znamená zisk 430 bodů oproti loňskému třetímu kolu, čistý posun zhruba na 5 300 bodů a upevnění pozice v elitní desítce. Důležitější než čísla je ale trajektorie: tři grandslamy v řadě s postupem minimálně do čtvrtfinále, wimbledonský titul v kapse a zápas, ve kterém tlačila absolutní špičku do posledního možného bodu.
Příště, až Nosková nastoupí proti hráčce z Top 3 na grandslamu, nebude potřebovat obrat. Bude potřebovat zavřít dveře, které tentokrát nechala pootevřené o tři body.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář