Nosková měla v Pekingu hájit finálovou jízdu. Místo dalšího tažení přišel hladký konec s Alexandrovovou

Úterní odpoledne 6. října mělo být pro Noskovou dalším krokem obhajoby. Místo toho skončilo za něco přes hodinu. Pátá nasazená Češka nevyužila v osmifinále China Open ani jeden ze čtyř brejkbolů, sama ztratila podání čtyřikrát a od stavu 2:2 ve druhé sadě neuhrála jediný gem. Podle oficiálních údajů WTA trval duel 66 minut, české zdroje uvádějí 68. Na jedné porážce by nebylo nic zvláštního, kdyby nepřišla v týdnu, kdy Nosková hájila loňskou finálovou jízdu. Prohra ji tak stojí mnohem víc než postup do čtvrtfinále.
Zápas se zlomil už ve druhém gamu
Začátek přitom naznačoval jiný příběh. Ve druhém gamu prvního setu měla Nosková tři brejkboly a soupeřku pod tlakem. Žádný neproměnila a vzápětí sama přišla o servis. Podle Livesportu nasbírala v úvodní sadě 16 nevynucených chyb, zatímco Alexandrovová zahrála dvojnásobek vítězných úderů.
Druhý set ukázal totéž, jen v ostřejší podobě. Za stavu 2:2 měla Nosková další šanci na brejk, jenže nepovedený náběh na síť potrestala Ruska vítězným prohozem. Okamžitě pak prolomila její podání na 3:2, brejk potvrdila dvěma esy a znovu uspěla na příjmu. Zápas uzavřela čistou hrou a šestým esem.
Agresivní returny Alexandrovové braly Noskové čas a česká hráčka nenašla způsob, jak rytmus zlomit. V každém setu ztratila podání dvakrát. Proti hráčce z širší špičky, která navíc umí podávat, se takový zápas otočit nedá.
Alexandrovová, 19. nasazená, přitom nebyla outsiderkou, jak by mohl napovídat rozdíl v nasazení. Vzájemná bilance byla před zápasem 1:1. Nosková ji letos ve Stuttgartu rozdrtila 6:1, 6:1, v Monterrey v roce 2025 naopak prohrála ve třech setech. A pikantní detail: v červnu spolu v Berlíně vyhrály čtyřhru, celý týden bez ztráty setu.
Loni Pegulaová a finále, letos konec v osmifinále
Rozdíl proti loňsku je propastný. V roce 2025 prošla Nosková pekingským pavoukem až do závěrečného dne. V semifinále porazila Jessicu Pegulaovou 6:3, 1:6, 7:6, přičemž podle pořadatelů odvrátila tři mečboly. Ve finále 5. října pak podlehla Amandě Anisimovové 0:6, 6:2, 2:6. Za finále si připsala 650 bodů a vyšplhala se na 17. místo žebříčku.
Tehdy to byl průlom hráčky, která se teprve probíjela do elity. Letos přijela do Pekingu jako šestá hráčka světa, wimbledonská šampionka a vítězka turnaje v Berlíně. Očekávání se tím změnila. Pro hráčku z první desítky není osmifinále katastrofa, jenže obhajoba finále nabízí jen dvě možnosti: buď body znovu získáte, nebo je ztratíte.
Jeden bod od Muchové
Hned po porážce se změnil i živý žebříček WTA. Nosková v něm klesla z 6. na 7. místo se ziskem 4 679 bodů, oproti oficiálnímu stavu před turnajem (5 328 bodů) tedy ztrácí 649 bodů. Jde o průběžné pořadí, oficiální žebříček se aktualizuje až po turnaji.
Mnohem citlivější je ale jiné číslo. Hned za Noskovou figuruje na 8. místě Karolína Muchová se 4 678 body. Rozdíl mezi nimi je jediný bod.
Nosková se českou jedničkou stala právě po berlínském titulu, kdy poprvé pronikla do první desítky a přeskočila Muchovou. Teď se souboj otevírá znovu, protože Muchová v Pekingu pokračuje. V osmifinále ji čeká bývalá světová jednička Naomi Ósakaová. Sedmá nasazená Češka je mírnou favoritkou a každý další postup by ji v průběžném pořadí posunul před Noskovou.
V turnaji zůstává i Nikola Bartůňková, která ve třetím kole vyřadila Arynu Sabalenkovou 6:4, 6:3. O čtvrtfinále hraje s Rakušankou Sinjou Krausovou. Oba zápasy vysílá CANAL+ Sport 2.
Test stability před Wu-chanem
Hladká porážka z Noskové horší hráčku nedělá. Sezonní bilance 33 výher a 14 porážek, dva tituly včetně Wimbledonu a čtvrtfinále US Open mluví jasně. Zdroje, které jsme dohledali, navíc u pekingského zápasu žádné zdravotní potíže nezmiňují. Podle nás nejde o krizi, ale o připomínku, jak draze se v první desítce platí jeden špatný den ve špatném týdnu.
V první desítce se totiž body přestávají sbírat a začínají se bránit. Loňský podzim byl pro Noskovou odrazovým můstkem, letos se z něj stává past. Každý turnaj, kde loni uspěla, teď představuje riziko.
Dopad má porážka i na boj o Turnaj mistryň. V kvalifikačním pořadí drží Nosková 8. místo, tedy poslední postupové, se 4 234 body. Na devátou Martu Kosťukovou má náskok 324 bodů, na sedmou Muchovou ztrácí 166. Účast, o které sama v září mluvila jako o splněném snu, jí Peking nebere. Rezerva se ale tenčí.
Další šance přichází hned. Nosková je přihlášená na turnaj WTA 1000 ve Wu-chanu, který začíná 12. října a jehož vítězka získá 1 000 bodů. Dá se čekat, že právě tam se ukáže, jestli byl Peking jen hodinou bez rytmu, nebo začátkem nervóznějšího finiše.
Loni v Pekingu Nosková odvracela mečboly proti Pegulaové a hrála o titul. Letos odjíždí po čtyřech nevyužitých brejkbolech a s náskokem jednoho bodu. Ve Wu-chanu půjde o víc než o body: o to, která z Češek dostane pozvánku na závěr sezony.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář