Nosková měla proti Svitolinové jedenáct dvojchyb. Její největší zbraň se v semifinále obrátila proti níPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nosková měla proti Svitolinové jedenáct dvojchyb. Její největší zbraň se v semifinále obrátila proti ní
Článek byl publikován 15.11.2026 12:11
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