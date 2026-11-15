Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nosková měla proti Svitolinové jedenáct dvojchyb. Její největší zbraň se v semifinále obrátila proti ní

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Linda Nosková prošla skupinou WTA Finals, ale semifinále s Elinou Svitolinovou trvalo jen 65 minut. Česká hráčka prohrála 2:6, 1:6 a největší problém měla na podání. Čísla ukazují, proč se soupeřce podařilo převzít kontrolu tak rychle.
Nosková měla proti Svitolinové jedenáct dvojchyb. Její největší zbraň se v semifinále obrátila proti ní

Nosková měla proti Svitolinové jedenáct dvojchyb. Její největší zbraň se v semifinále obrátila proti ní

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 12:11

Reklama
Další články z Vše o sportu
Carolina v Helsinkách nepředvedla jen dvě výhry. Seattle prakticky nepustila k vlastní brance
Carolina v Helsinkách nepředvedla jen dvě výhry. Seattle prakticky nepustila k vlastní brance
Cunningham nastřílel 52 bodů a rozdal 11 asistencí. Nejvzácnější číslo jeho večera ale byla nula
Cunningham nastřílel 52 bodů a rozdal 11 asistencí. Nejvzácnější číslo jeho večera ale byla nula

Cade Cunningham při vítězství Detroitu nad Washingtonem zaznamenal výkon, který NBA do té doby nepoznala:...

Winnipeg už prohrával o čtyři góly. Scheifele pak během jediného večera přepsal historii celého klubu
Winnipeg už prohrával o čtyři góly. Scheifele pak během jediného večera přepsal historii celého klubu

Chicago vedlo 4:0 a vypadalo to na hotový zápas. Mark Scheifele však nastartoval obrat Winnipegu, nasbíral...

Siniaková s Townsendovou vyřadily nasazené jedničky. Teď je čeká poslední překážka na Turnaji mistryň
Siniaková s Townsendovou vyřadily nasazené jedničky. Teď je čeká poslední překážka na Turnaji mistryň

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová porazily v semifinále čtyřhry WTA Finals Gabrielu Dabrowskou s...

Jódar jde na Turnaji mistrů rovnou proti světové jedničce. Zverev mu může ukázat rozdíl mezi talentem a rutinou
Jódar jde na Turnaji mistrů rovnou proti světové jedničce. Zverev mu může ukázat rozdíl mezi talentem a rutinou

Rafael Jódar zažil mimořádnou první sezonu na ATP Tour a dnes v Turíně nastoupí při debutu na Turnaji...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...

Všechny články tohoto autora →
Vše o sportu
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.