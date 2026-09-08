Norské pusinkové řezy se smetanovým krémem – nejlepší dezert na světě, který musíte vyzkoušet. Recept je směšně snadný

Jednoduché norské řezy s krémem a mandlemi jsou naprostým klenotem seversejské cukrařiny, který na první pohled i ochutnání působí jako mistrovské dílo z té nejluxusnější kavárny. V tomto dechberoucím dezertu se snoubí Křehké máslové těsto, nadýchaná pusinková vrstva s plátky dokřupava rozpečených mandlí a neuvěřitelně sametový žloutkový krém nadýchaný poctivou šlehačkou.
Tenhle skvost vychází ze slavného skandinávského moučníku
Kvæfjordkake, kterému se v jeho domovině zcela oficiálně přezdívá Verdens beste – tedy „Nejlepší koláč na světě“. Tento titulek si vysloužil již v roce 2002 v celonárodní anketě norské rozhlasové stanice NRK. Původní receptura vznikla ve 30. letech minulého století v mírně upravené podobě a její genialita spočívá v pečení dvou textur najednou. Zatiaľčo spodní žloutkové těsto zaručí pevný a vláčný základ, horní vrstva vyšlehaného sněhu z bílků s mandlemi vytvoří během pečení neodolatelnou křupavou krustu.
Největším trumfem tohoto dezertu je strhující kontrast textur i chutí. Spojení vařeného vanilkově-žloutkového základu zpevněného želatinou a jemně zjemněného nadýchanou smetanou dodá náplni lehkost, která se na jazyku doslova rozplývá. Křupavost pečivového základu s plátky pražených mandlí v kombinaci se sametovým krémem vytváří zážitek, kvůli kterému budou všichni hosté okamžitě žádat o nášup.
S receptem si navíc můžete parádně pohrát podle sezóny. Do žloutkového krému se báječně hodí přimíchat trochu čerstvé vanilky nebo kapku kvalitního rumu či mandlového likéru Amaretto. Pokud chcete řezy lehce osvěžit, můžete na spodní korpus před nanesením krému rozprostřít vrstvu čerstvých malin, lesních borůvek nebo plátků kyselkavých jahod, které sladkou pusinkovou vrstvu a krém dokonalým způsobem vyváží.
Změklé máslo vyšlehejte s moučkovým cukrem. Asi po 2 minutách šlehání přidejte vaječné žloutky, a jakmile se ingredience propojí, také mléko.
Poznámka: Mléko by mělo mít pokojovou teplotu.
Do směsi vešlehejte mouku s kypřicím práškem, solí a vzniklé těsto prozatím odložte bokem. V samostatné míse vyšlehejte vaječné bílky s cukrem do tuhého sněhu, do kterého následně vešlehejte moučkový cukr.
Polovinu těsta rozprostřete na plech pokrytý pečicím papírem a naneste na něj pusinkovou vrstvu. Tu uhlaďte a posypte nasekanými mandlemi.
Dezert následně pečte v předehřáté troubě na 165 °C po dobu 35–40 minut. Mezitím připravte krém. Do rendlíku vlijte mléko, které přiveďte k varu.
V samostatné misce smíchejte želatinu s vodou a nechte ji asi 10 minut bobtnat. V další misce vyšlehejte vejce s cukrem, škrobem a do vzniklé směsi vešlehejte asi 100 ml horkého mléka.
Směs pak vlijte do rendlíku se zbytkem horkého mléka a zahřívejte ji 2–3 minuty. Jakmile začne bublat, vařte ji 1 minutu a poté do ní postupně vmíchejte nabobtnalou želatinu s máslem.
Krém přendejte do mísy, zakryjte ho potravinovou fólií a nechte ho zcela vychladnout.
Tip: Aby na krému nevznikl škraloup, fólie by se ho měla dotýkat.
Smetanu s obsahem tuku 33 % vyšlehejte do husté textury a poté do ní vešlehejte vychladlý krém. Upečený vychladlý korpus rozřízněte na dvě části a první z nich pokryjte připraveným krémem.
Ten zakryjte druhou částí korpusu a hotové jednoduché norské řezy můžete servírovat nakrájené na kousky.
Tip: Dokud pochoutku nezkonzumujete, uchovávejte ji ve vzduchotěsném obalu v lednici.
Pokud máte svůj oblíbený recept na dezert či moučník, podělte se s námi o něj v naší FB skupině Dezerty, moučníky, sladké pečení: TOP recepty. Videopostup krok za krokem
VIDEO
Zdroj receptu: YAROVA – про десерти, торти та випічку
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová