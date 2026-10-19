Norské domy se vrací s novou sérií. Tým tesařů mění opuštěné severské objekty k nepoznání

Norské domy snů, FOTO: distr. FTV Prima Norské domy snů, FOTO: distr. FTV Prima Norské domy snů, FOTO: distr. FTV Prima Norské domy snů, FOTO: distr. FTV Prima Norské domy snů, FOTO: distr. FTV Prima Norské domy snů, FOTO: distr. FTV Prima Norské domy snů, FOTO: distr. FTV Prima Norské domy snů, FOTO: distr. FTV Prima
Norský renovátorský tým v čele s designérem Halvorem Bakkem otevírá další kapitolu svých náročných přeměn. V pořadu Norské domy snů XI se parta zručných řemeslníků pouští do záchrany těch nejvíce zanedbaných chat a usedlostí napříč celou zemí. Úžasné přírodní scenérie tvoří kulisu pro neobvyklé stavební výzvy, při kterých musí občas vypomáhat dokonce i vrtulník. Útulné proměny drsné přírody
Televizní štáb i stavební tým projel křížem krážem celou zemi od jižního pobřeží až po odlehlé oblasti severu. Své zastávky si naplánoval na místech, kam obvykle míří spíše dokumentaristé natáčející norskou přírodu. Nové díly zavedou diváky na Helgelandskysten, do Arendalu, Bergenu, u Femundenu i Snåse.
Tým má obvykle k dispozici pouhých několik dní na kompletní oživení vybraných rekreačních objektů. Parta řemeslníků se nespokojí pouze s povrchovými úpravami interiérů. Běžně bourají staré příčky, staví zcela nové přístavky a spoléhají se při tom na poctivou tesařskou práci a tradiční postupy s využitím přírodních materiálů. Zásadním krokem v každé fázi přestavby je také propojení proměněného interiéru se syrovým vzhledem okolních hor, lesů a hlubokých fjordů.
Odříznuti od světa s vrtulníkem v záloze
Některé lokace přinášejí stavitelům velké logistické komplikace a naplno prověřují jejich zručnost. Příkladem náročné logistiky je objekt ležící u Femundenu v nadmořské výšce přes 600 metrů. Majitelé mají areál tvořený třemi samostatnými budovami přístupný pouze díky soukromé lanovce přes dravou řeku. Pánové museli na místo navíc dostat těžký dřevěný stan vlastní výroby a na pomoc si k tomu zavolali transportní vrtulník.
Úvodní premiérová epizoda zavede diváky na malý ostrůvek u Dønny, kde osamocená chata pod rukama odborníků chytne druhý dech jako moderní a zároveň nesmírně útulné sídlo zapadající do pobřežní krajiny. Nová řada přivítá na obrazovce i jednoho nového tesaře, který doplní sehranou sestavu Bakkeho, Runeho Strandenese, Torkela Gjerseta a Isaka Dreyera. Kutilskou podívanou uvádí televize Prima ZOOM.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( zoom.iprima).