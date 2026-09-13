Norris porazil Antonelliho o 0,011 sekundy. Na Madringu může být těch jedenáct tisícin dražších než na většině tratí

Lando Norris byl před posledním pokusem kvalifikace šestý. O několik desítek sekund později projel cílem v čase 1:31,824 a Kimi Antonelli na obrazovce uviděl rozdíl, který v běžném životě téměř nemá význam.
0,011 sekundy.
Jedenáct tisícin dělilo historicky první pole position na Madringu od druhého místa. Norris sám své kolo zařadil mezi nejlepší, jaká kdy ve Formuli 1 zajel, a šéf McLarenu Andrea Stella ho označil za mistrovské. Antonelli přitom nebyl pomalý. Naopak, lídr šampionátu byl prakticky stejně rychlý a ještě před Norrisovým posledním pokusem mohl důvodně čekat, že premiérovou kvalifikaci v Madridu vyhrál.
Jenže na Madringu nemusí jedenáct tisícin znamenat pouze rozdíl mezi dvěma políčky ve statistice. Může znamenat rozdíl mezi jezdcem, který si od prvního kola určuje vlastní závod, a jezdcem, jenž bude sledovat jeho zadní křídlo a čekat na příležitost, která možná dlouho nepřijde.
Verstappen se na předjíždění příliš netěší
Nejtvrdší hodnocení přišlo od Maxe Verstappena, který bude startovat třetí. Čtyřnásobný mistr světa po kvalifikaci prakticky odmítl představu, že by Madring nabízel dost míst pro běžné předjíždění. Podle něj bude největší nadějí vysoká degradace pneumatik, která by mohla mezi vozy vytvořit dostatečný výkonnostní rozdíl. To je pro první závod na nové trati poměrně zásadní poznatek.
Madring má dlouhé pasáže ve vysoké rychlosti, ale samotná rychlost ještě předjíždění nevytváří. Jezdec potřebuje místo, kde se může dostat dostatečně blízko, vyjet ze zatáčky bez velké ztráty přítlaku a v následující brzdné zóně se dostat vedle soupeře.
Už před víkendem Alex Albon upozorňoval, že některé kombinace zatáček mohou obránci velmi snadno zavřít. Pokud postaví auto doprostřed trati, protivník nemusí dostat prostor na čistý útok. Najednou tak Norrisových 0,011 sekundy nevypadá jako kosmetický rozdíl. Koupilo mu první místo na silnici.
Antonelli nepotřeboval být výrazně pomalejší. Stačilo jedenáct tisícin
Kvalifikace zároveň ukázala, jak málo oba vozy dělilo. Norris neporazil Mercedes o dvě desetiny, které by naznačovaly jasnou výkonnostní převahu McLarenu. Antonelli byl o jedenáct tisícin zpět, Verstappen o něco více a Lewis Hamilton dostal Ferrari na čtvrté místo.
Tak těsné rozdíly obvykle slibují závod, v němž může pořadí měnit strategie, práce s pneumatikami nebo drobná chyba. Madring ale nabízí zvláštní kombinaci. Auta jsou výkonnostně velmi blízko, zatímco samotná trať nemusí poskytovat mnoho jednoduchých cest kolem soupeře.
Pokud tedy Norris po startu udrží vedení, získá výhodu, kterou stopky z kvalifikace samy nevystihují. Nemusí hledat místo pro útok, nemusí jezdit dlouho v turbulentním vzduchu za Mercedesem a může si ve větší míře určovat tempo prvního stintu. Antonelli naopak bude muset rozhodnout, jestli na něj zatlačí okamžitě, nebo začne chránit pneumatiky a čekat na strategickou možnost.
A právě pneumatiky mohou zachránit závod před procesím
Existuje ale jeden důvod, proč není fér Madring před prvním závodem rovnou odepsat jako další Monaco. Páteční tréninky ukázaly překvapivě silné opotřebení pneumatik.
George Russell po prvním dni s nadsázkou poznamenal, že při tehdejší degradaci by nejrychlejší variantou mohl být závod se šesti zastávkami. Situace se v dalším tréninku zlepšila, protože trať získávala více gumy, ale otázka životnosti pneumatik zůstává před premiérovou Grand Prix otevřená. A vysoká degradace může změnit všechno.
Pokud začne některému jezdci sada pneumatik odcházet výrazně dřív než soupeři, rozdíl rychlosti může být dost velký na předjetí i tam, kde by dva stejně rychlé vozy jinak zůstaly za sebou. Současně se otevře prostor pro undercut, overcut a různé délky stintů.
Týmy si proto během tréninků schovávaly tvrdou směs a do závodu vstupují s nezvykle malým množstvím skutečných dat. Nikdo ještě neví, jak se nový asfalt bude chovat po desítkách kol s plnou nádrží a stále pogumovanější ideální stopou.
Madring tedy může nabídnout dva úplně odlišné závody. Jeden, v němž pořadí určí kvalifikace a auta budou dlouhé desítky kol čekat za sebou. A druhý, v němž pneumatiky rozbijí startovní pořadí mnohem víc než samotné předjíždění na trati.
Norris má nejvýhodnější pozici pro obě varianty
Právě proto má pole position takovou cenu. Pokud bude předjíždění skutečně extrémně obtížné, Norris je přesně tam, kde být potřebuje. Pokud naopak závod rozhodne degradace, může jako vedoucí jezdec pracovat s pneumatikami bez bezprostředního omezení vozem před sebou.
To neznamená, že může diktovat úplně všechno. Antonelli bude mít DRS, může jej tlačit ke zvýšení tempa a Mercedes může zkusit strategicky reagovat dřív. Verstappen ze třetího místa navíc patří mezi jezdce, kteří dokážou podobné situace trestat okamžitě, pokud dvojice před nimi začne taktizovat. Norris ale drží nejcennější věc, kterou mu sobota mohla dát: iniciativu. Ostatní musí reagovat na něj.
Pro Antonelliho je druhé místo jiné než pro Norrise
Do celého příběhu vstupuje ještě šampionát. Antonelli vede průběžné pořadí o 66 bodů, takže druhé místo není pozice, kvůli níž by potřeboval v první zatáčce riskovat celý víkend. Norris naopak potřebuje body získávat a pole position mu nabízí šanci zasáhnout do náskoku lídra způsobem, který v kvalifikaci vypadal skoro směšně malý.
Jedenáct tisícin.
V cíli jednoho kola to není ani mrknutí oka. Na startovním roštu je to celé jedno auto. A právě tady se může ukázat zvláštnost Madringu. Na některých tratích je pole příjemná výhoda, kterou rychlejší soupeř dokáže během závodu překonat. Na nové madridské trati zatím sami jezdci pochybují, zda vůbec dostanou dost míst, kde to zkusit.
Norris tedy nevyhrál kvalifikaci o významný čas. Vyhrál ji o téměř nic. Dnes zjistíme, jestli mu právě tohle „nic“ nekoupilo nejcennější kus asfaltu celého víkendu.
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Zdroje: Reuters – Norris produces a masterpiece to take Spanish GP pole [1], Reuters – Overtaking at the Madring? Not a chance, says Verstappen [2], Formula 1 – Norris denies Antonelli pole position for Spanish GP in closely-fought Qualifying in Madrid [3], Formula 1 – What the F1 teams learned about the Madring after their first day of running [4], Formula 1 – The key challenges F1 drivers will tackle at the Madring [5].