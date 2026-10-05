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Norové si odhlasovali prohibici. Dnes alkohol prodávají v obchodech, které vás nemají přimět koupit víc

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V říjnu 1919 podpořila většina hlasujících Norů zákaz lihovin a silných vín. Následovaly pašování, domácí pálení i překvapivé obchodní spory se zahraničím. Zákaz nakonec ustoupil, ale myšlenka přísné kontroly přežila. Norský způsob prodeje alkoholu dodnes ukazuje, že mezi úplnou prohibicí a volným trhem existuje široký prostor.
Norové si odhlasovali prohibici. Dnes alkohol prodávají v obchodech, které vás nemají přimět koupit víc

Norové si odhlasovali prohibici. Dnes alkohol prodávají v obchodech, které vás nemají přimět koupit víc

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.10.2026 16:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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