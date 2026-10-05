Norové si odhlasovali prohibici. Dnes alkohol prodávají v obchodech, které vás nemají přimět koupit víc

Běžný obchod se snaží zákazníka přesvědčit, aby nakoupil víc. Přidá výhodné balení, upozorní na akci nebo nabídne druhý výrobek u pokladny. Norský státní prodejce alkoholu Vinmonopolet má jiné zadání: prodávat, ale současně pomáhat omezovat škody, které alkohol působí. Široký výběr lahví se zde potkává s pravidly, která nemají spotřebu povzbuzovat.
Tento model nevznikl mimo dějiny prohibice, ale přímo během nich. Dne 5. a 6. října 1919 Norové hlasovali o trvalém zákazu výroby, dovozu a obchodování s lihovinami a silnými víny. Pro se vyslovilo 61,6 procenta hlasujících. Nebylo to rozhodnutí o zákazu veškerého alkoholu, přesto šlo o výrazný pokus změnit každodenní život celé země.
Zákaz měl původně chránit také potraviny
Norské omezování alkoholu nevycházelo jen z morálních představ o správném životě. Za první světové války bylo důležité i zásobování: obilí a brambory měly sloužit jako jídlo, nikoli jako surovina pro výrobu lihovin. Válečná omezení tak mohla získat podporu také od lidí, kteří by za běžných podmínek úplnou prohibici nechtěli.
Po válce tato krizová logika zeslábla, ale silné zůstávalo abstinenční hnutí. Podle norského institutu veřejného zdraví mělo kolem roku 1919 přibližně 257 tisíc členů v zemi s 2,6 milionu obyvatel. Tak rozsáhlé hnutí dokázalo proměnit zkušenost s dočasnými omezeními v politický požadavek: když bylo možné prodej omezit během války, proč v tom nepokračovat i v míru?
Referendum však neznamenalo, že Norové od následujícího rána nesměli koupit žádný alkoholický nápoj. Rozlišovaly se druhy a síla nápojů a pravidla se v čase měnila. Právě tento detail se v krátkých výročních přehledech snadno ztratí, přesto bez něj nelze pochopit ani další vývoj norské politiky.
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Alkohol se dostal do sporu s vývozem ryb
Prohibice narazila na problém, který by v debatě o pití čekal málokdo. Norsko obchodovalo s Francií, Španělskem a Portugalskem, tedy se zeměmi, pro které byl důležitý vývoz vína. Ty neměly důvod nadšeně přijmout situaci, kdy Norové chtěli prodávat své zboží na jejich trzích, ale jejich alkoholické výrobky doma odmítali.
Výsledkem byly složité obchodní konflikty. Do jednání vstupovaly požadavky na dovoz alkoholu i vysoká cla na norské sušené a solené ryby. Domácí politika zaměřená na střídmost tak zasáhla odvětví, jehož pracovníci nemuseli mít s výrobou ani prodejem alkoholu nic společného. Zákaz silných vín byl zrušen už roku 1923, zatímco lihoviny si na legální návrat počkaly déle.
Zákon mohl zavřít prodejny, ale nezrušil poptávku
Další potíže přicházely zevnitř země. Rozšířilo se pašování, domácí pálení a zneužívání lékařských předpisů, které umožňovaly získat alkohol pro léčebné účely. Vymáhání zákazu vyžadovalo stále větší kontrolní aparát. Lidé navíc nepřistupovali k mírové prohibici se stejnou ochotou, s jakou přijímali omezení vysvětlovaná válečnou nouzí.
To ovšem neznamená, že zákaz neměl vůbec žádný účinek. Norská vládní historická analýza upozorňuje, že nelegální obchod nedosáhl rozsahu předchozího legálního prodeje lihovin. Zároveň je obtížné určit skutečnou spotřebu v období, kdy významná část obchodu probíhala mimo oficiální statistiky. Příběh proto nelze poctivě zkrátit na tvrzení, že prohibice vždy pouze zvýší pití.
V novém referendu roku 1926 převážili odpůrci pokračujícího zákazu a prodej lihovin se obnovil v roce 1927. Norové však nepřešli k úplně volnému trhu. Měli už instituci, která nabízela jinou možnost kontroly.
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Státní obchod jako dědictví neúspěšné prohibice
Vinmonopolet vznikl roku 1922, tedy ještě během zákazů. Dnes má výhradní právo na maloobchodní prodej nápojů s obsahem alkoholu nad 4,7 procenta spotřebitelům v Norsku. Slabší pivo proto můžete koupit v běžném obchodě, zatímco pro víno nebo silnější nápoje zpravidla zamíříte do specializované státní prodejny. Podávání alkoholu v restauracích funguje v jiném režimu.
Součástí systému jsou omezená dostupnost, zdanění a pravidla pro věk zákazníků. Pro nápoje pod 22 procent alkoholu platí hranice 18 let, pro nápoje s 22 procenty a více 20 let. Prodejny mají stanovené otevírací hodiny a Vinmonopolet nepoužívá běžné slevové kampaně ani podporu dodatečných nákupů. Jeho veřejně deklarovaným posláním je omezovat škodlivé dopady alkoholu.
V tom spočívá podstatný rozdíl proti prohibici. Výrobek zůstává legální a zákazník má možnost si ho koupit, ale stát omezuje situace, ve kterých se z prodeje stává soutěž o co nejvyšší spotřebu. Samotný monopol ovšem není celý systém; funguje společně s dalšími pravidly norské alkoholové politiky.
Proč se státy k regulaci stále vracejí
Alkohol nepůsobí následky pouze člověku, který ho pije. Náklady nesou také rodiny, zdravotnictví, zaměstnavatelé nebo lidé zasažení dopravními nehodami. Proto se jeho regulace opakovaně vrací do politiky, i když se konkrétní společnost od úplného zákazu odkloní. Historická abstinenční hnutí a současná veřejnozdravotní politika přitom používají odlišný jazyk, ale část problémů, na které reagují, se překrývá.
Americká prohibice v letech 1920–1933 ukázala, jak velký prostor může plošný zákaz vytvořit nelegálnímu obchodu. Z této zkušenosti však neplyne, že nemají smysl žádná omezení. Světová zdravotnická organizace řadí zdanění, regulaci dostupnosti a omezení marketingu mezi účinné nástroje snižování škod spojených s alkoholem.
Norský příběh je proto zajímavější než prosté vítězství svobody nad zákazem. Země opustila představu, že lze problém vyřešit uzavřením legálního trhu, ale ponechala si kontrolu nad tím, jak tento trh funguje. Z obchodu tak udělala místo, kde má být zákazník dobře obsloužen, aniž by byl současně pobízen k další skleničce.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Folkehelseinstituttet – Historisk oversikt alkohol i Norge 1816–2021 [2], Norská vláda – NOU 1995:24, historický vývoj alkoholové politiky [3], Vinmonopolet – This is Vinmonopolet [4], Vinmonopolet – Our social mission [5], Vinmonopolet – Salgsbetingelser [6], Store norske leksikon – Brennevinsforbudet [7], National Archives – Prohibition and the Rise of the American Gangster [8], WHO – SAFER: Alcohol availability [9], WHO – SAFER: Pricing policies [10]. img ai generated