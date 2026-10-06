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Noční výstup před brněnským nádražím řeší policie. Muži křičeli nacistická hesla

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Nacistická hesla a zvednutá pravice před brněnským hlavním nádražím. Dva muži tam podle strážníků nejméně třikrát vykřikli „Sieg Heil“. Když je hlídka oslovila, začali své chování vysvětlovat po svém. Případem se nyní zabývá státní policie.
Noční výstup před brněnským nádražím řeší policie. Muži křičeli nacistická hesla

Noční výstup před brněnským nádražím řeší policie. Muži křičeli nacistická hesla

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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