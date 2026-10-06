Noční výstup před brněnským nádražím řeší policie. Muži křičeli nacistická hesla

Noční výstup před brněnským nádražím řeší policie. Muži křičeli nacistická heslaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Noční výstup před brněnským nádražím řeší policie. Muži křičeli nacistická heslaZdroj: Anh Tuan Tran
Článek byl publikován 06.10.2026 10:00
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →