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Noční požár skladu dřeva v Bruntále. S plameny bojovalo sedm jednotek hasičů

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Hasiči a policisté museli v noci na pátek zasahovat u požáru dřevovýrobní haly a skladu dřeva v Bruntále. S plameny bojovalo sedm hasičských jednotek, kompletně zlikvidovat požár se jim podařilo před čtvrtou hodinou ranní. Příčina vzniku požáru i výše škody jsou předmětem šetření.
Noční požár skladu dřeva v Bruntále. S plameny bojovalo sedm jednotek hasičů

Noční požár skladu dřeva v Bruntále. S plameny bojovalo sedm jednotek hasičů

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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