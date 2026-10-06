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Noční kontroly v ostravské MHD odhalily černé pasažéry i opilce, vystoupit musela stovka lidí

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Z více než patnácti set cestujících zkontrolovaných v noci na sobotu v ostravské městské hromadné dopravě musela vystoupit zhruba každá sedmá osoba. Společná akce…
tz-261005-front-nocni-kontrola_large

tz-261005-front-nocni-kontrola_large

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 08:30

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