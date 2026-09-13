Noc v evropské metropoli za pár korun. Město kousek od našich hranic vede žebříček levného ubytování díky kombinaci tří faktorů, které jinde chybí

Polská metropole se v
European Budget Holiday Index 2024 od Quotezone vyšplhala na špici dvanácti srovnávaných hlavních měst. Důvod nespočívá v jedné výjimečně nízké položce, ale v souběhu tří faktorů, které se jinde v Evropě málokdy potkají najednou: žádná městská turistická taxa, mimořádně levná hromadná doprava a stravování za zlomek ceny západních metropolí. Přitom Varšava v roce 2024 přivítala přes 12,2 milionu návštěvníků, meziročně o téměř 27 procent víc. Zájem o město raketově stoupá, cenová hladina přesto zůstává přátelská. Kolik skutečně stojí noc přes Airbnb a proč starší čísla klamou
Mediální žebříčky z roku 2024 operovaly s rozpětím 61 až 73 eur za noc. Čerstvější tržní data od
Airbtics za období únor 2025 až leden 2026 ale ukazují průměrnou sazbu 75 eur, tedy přibližně 1 814 Kč při kurzu ECB z 8. září 2026. Pro dvojici sdílející jeden pokoj to znamená zhruba 907 korun na osobu a noc.
Důležitý detail: do konečné ceny na Airbnb vstupuje servisní poplatek platformy a případný úklidový poplatek hostitele. Městská turistická taxa, ve Varšavě nulová, naopak účet nenavyšuje. V Amsterdamu byste za totéž zaplatili 13,45 eura navíc za noc, v Paříži 8,13 eura, v Římě 7,50 eura. U dvounocního pobytu pro pár ušetříte oproti Amsterdamu bezmála 1 300 korun jen na této jediné položce.
Jak si polská metropole stojí vedle konkurence? Budapešť drží průměrnou noční sazbu na Airbnb kolem 70 eur, Krakov 79 eur. Varšava se usadila přesně mezi nimi. Proti Praze s průměrem 137 dolarů (přibližně 3 320 Kč) na širším trhu krátkodobých pronájmů je rozdíl propastný; varšavský nocleh vychází zhruba na 63 procent pražské ceny.
Tři pilíře levnosti, které jinde v Evropě nenajdete pohromadě
Cenová přitažlivost Varšavy stojí na trojici vzájemně se doplňujících výhod:
Nulová turistická taxa. Polský zákon umožňuje obcím vybírat místní poplatek jen při splnění specifických podmínek a po vydání vlastní vyhlášky. Varšava tuto daň nevybírá. V polském parlamentu sice od listopadu 2025 probíhá debata o zavedení celostátní turistické daně, ale k dubnu 2026 vláda dosud nepředložila stanovisko a vstup v platnost během letní sezóny 2026 analytici označovali za nepravděpodobný. Extrémně levná MHD. Víkendová jízdenka na veškerou městskou dopravu (metro, tramvaje, autobusy) stojí 24 zlotých, v přepočtu asi 134 korun. Kdo přijede ve všední den, pořídí 24hodinový kupón za 15 zlotých (84 Kč). Třídenní varianta vyjde na 36 zlotých (201 Kč). Pro srovnání: jednodenní jízdenka v Berlíně stála v témže žebříčku 3,50 eura, tedy téměř trojnásobek varšavského tarifu. Dostupné stravování. Quotezone pracuje s orientační cenou 9,30 eura za levnější jídlo ve Varšavě, zatímco Atény i Vídeň v identickém srovnání vykazovaly 15 eur. Čtyři jídla denně pro dva tak ve Varšavě vycházejí pod 1 800 korun. Víkendový rozpočet pro dva: modelový výpočet z Prahy
Konkrétní kalkulace pomůže zasadit čísla do českého kontextu. České dráhy nabízejí tři přímé spoje denně s jízdní dobou kolem osmi hodin a čtvrt. Akční jízdenka startuje na 618 korunách včetně povinné místenky.
Položka Částka pro dva Vlak Praha–Varšava zpáteční (akční cena) od 2 476 Kč 2 noci Airbnb (75 € × 2) cca 3 628 Kč Víkendová MHD (24 zł × 2) cca 268 Kč 8 levnějších jídel (9,30 € × 8) cca 1 799 Kč Vyhlídková terasa PKiN (30 zł × 2) cca 336 Kč Celkem cca 8 500 Kč
Rozpočet se dá stlačit ještě níž. Desítky varšavských muzeí a galerií otevírají jednou týdně brány
zdarma, od Národního muzea přes Muzeum Chopina po Centrum současného umění. Kdo naplánuje víkend tak, aby zachytil volný vstup, ušetří dalších několik set korun. Proč se Varšava vyplatí i mimo tabulky a kalkulačky
Průzkum mezi návštěvníky za rok 2024 odhalil, že hlavním magnetem zůstávají památky, architektura a muzea; zmínilo je 64 procent dotázaných. Více než polovina respondentů přijela kvůli bohaté historii města, pětina vyzdvihla promenády podél Visly, parky a zelené plochy. Gastronomii jako motiv uvedlo 19 procent. Varšava zkrátka láká pestrou směsicí zážitků, od zrekonstruovaného Starého Města zapsaného na seznamu UNESCO přes brutalistické věže Marszałkowské čtvrti až po hipsterské kavárny ve čtvrti Praga-Południe.
Sezónní výkyvy přitom zůstávají umírněné. AirDNA přiděluje Varšavě skóre sezónnosti 83 ze 100; čím vyšší číslo, tím stabilnější celoroční poptávka. Levnější noclehy tedy nejsou záležitostí jednoho mrtvého měsíce, ale relativně trvalého charakteru trhu.
Jak dlouho ještě vydrží varšavská cenová výhoda
Tlak na zdražování už je patrný.
Airbtics eviduje meziroční nárůst noční sazby o 24,2 procenta, tříletý posun činí přes 30 procent. Počet aktivních nabídek vzrostl o 1 603 za jediný rok a celkový objem rezervovaných nocí dosáhl v roce 2025 téměř 2,3 milionu. Nabídka zatím drží krok s poptávkou, což brzdí dramatičtější skok cen. Jakmile se ale vyčerpá prostor pro nové nabídky a případně projde legislativní návrh turistické daně, varšavský náskok se zúží.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková