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Nobelovku dostala soudkyně, ne válečník: Trumpův sen o ceně míru se znovu rozplynul

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Donald Trump ještě na poslední chvíli v Oválné pracovně přesvědčoval svět, že Nobelovu cenu míru si zaslouží jako nikdo jiný. Norský výbor ji ale v pátek udělil jihoafrické právničce Navi Pillayové, dlouholeté obhájkyni lidských práv a mezinárodního práva. Volba přitom zní jako jasný vzkaz: ocenění nedostal prezident, který rozpoutal válku, ale žena, jejíž instituce jeho administrativa zasypává sankcemi.
Nobelovku dostala soudkyně, ne válečník: Trumpův sen o ceně míru se znovu rozplynul

Nobelovku dostala soudkyně, ne válečník: Trumpův sen o ceně míru se znovu rozplynul

Zdroj: Foto: Flickr/Adam Baker (CC BY 2.0)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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