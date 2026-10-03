Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Nízká hladina přehrady odhalila zbytky zatopené obce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hladina přehrady Hracholusky na Plzeňsku klesla natolik, že voda odkryla pařezy a zbytky stromů z bývalého sadu zatopené obce Dolany. Podle Karla Zelenky, dispečera…
Pohled_z_nebes_na_Vodní_nádrž_Hracholusky

Pohled_z_nebes_na_Vodní_nádrž_Hracholusky

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 09:00

Reklama
Další články z Náš REGION
Zámek Štiřín stát znovu neprodal, do aukce za 720 milionů se nepřihlásil nikdo
Zámek Štiřín stát znovu neprodal, do aukce za 720 milionů se nepřihlásil nikdo
Temelín mění kilometry podzemního potrubí. Elektrárna se připravuje na provoz do roku 2082
Temelín mění kilometry podzemního potrubí. Elektrárna se připravuje na provoz do roku 2082

Jaderná elektrárna Temelín se pouští do jedné z větších infrastrukturních akcí ve své historii. Celých 25...

Kriminalisté pátrají po sedmnáctileté dívce. Nevrátila se do diagnostického ústavu v Řevnici
Kriminalisté pátrají po sedmnáctileté dívce. Nevrátila se do diagnostického ústavu v Řevnici

Středočeští kriminalisté vyhlásili pátrání po sedmnáctileté Pavle Řáhové. Dívka se ve středu 30. září 2026...

Vinohradské divadlo se sestěhuje do Radiopaláce, rekonstrukce historické budovy začíná
Vinohradské divadlo se sestěhuje do Radiopaláce, rekonstrukce historické budovy začíná

Celé září probíhalo přenášení repertoáru do nového prostoru. Nešlo o jednoduchou záležitost, každou...

Aš koupí hotel Goethe. Chce zabránit vzniku další ubytovny
Aš koupí hotel Goethe. Chce zabránit vzniku další ubytovny

Zastupitelé Aše na Chebsku odhlasovali na mimořádném zasedání koupi bývalého hotelu Goethe v Čapkově ulici....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.