Nízká hladina přehrady odhalila zbytky zatopené obce

Hladina přehrady Hracholusky na Plzeňsku klesla natolik, že voda odkryla pařezy a zbytky stromů z bývalého sadu zatopené obce Dolany. Podle Karla Zelenky, dispečera Povodí Vltavy v Plzni, je nádrž aktuálně zhruba 4,5 až 5 metrů pod stavem, kde by měla v tuto dobu roku být. Řeka Mže, prakticky jediný přítok do nádrže, se přitom stále drží na historických minimech a aktuálně dosahuje jen 22 procent dlouhodobého měsíčního průtoku.
Vodní nádrž na řece Mži vznikla v letech 1959 až 1964. Při jejím budování zmizely pod hladinou celé dvě vesnice. V Dolanech bylo zbouráno a zatopeno 23 domů, v Těchodělech 11 stavení, dále pak spodní část obce Butov. Celkem podle databáze Zaniklé obce zaniklo 140 objektů, včetně sedmi vodních mlýnů a hydroelektrárny. Základy domů, sklepy i studny leží 17 až 25 metrů pod hladinou a jsou vyhledávaným cílem potápěčů, kteří ale od hloubky deseti metrů naráží na šero a tmu.
Třiaosmdesátiletá Marta Výduchová, jejíž rodiče vlastnili v Dolanech statek, popsala, co se v těchto dnech u břehu objevilo. „Objevily se tu pařezy, zbytky stromů, které uřezali v půlce. Ale někteří lidé už je vytahali. Původní majitelka prvního dolanského domu, která má poblíž chatu, mi říkala, že tam viděla kmeny z jejich sadu," popsala. Zbytky zdí podle ní u Dolan vidět nejsou, protože vesnice byla před zatopením kompletně a systematicky demolována. Části zdí se naopak dochovaly v sousedních Těchodělech.
Nízký stav vody navíc připravil část chatařů v okolí o vodu ve vlastních studnách. Výduchová vysvětlila, že studny s hloubkou od deseti do třinácti metrů jsou momentálně bez vody a fungují jen tam, kde sahají vrty do čtyřiceti metrů. Podle ní je hladina přehrady nyní asi o šest metrů níže než obvykle a lodě kotvují až třicet metrů od břehu. Starosta Úlic Ondřej Bacho potvrdil, že několik místních obyvatel pokles ve studnách skutečně pocítilo a obec musela část z nich zásobovat sama.
Povodí Vltavy reagovalo na situaci mimořádným opatřením. Zelenka uvedl, že 23. září správce toku požádal krajský úřad o snížení odtoku z nádrže kvůli nepříznivé hydrologické situaci. Krajský úřad žádosti vyhověl v předběžném opatření, vodoprávní řízení nadále běží. Aktuální přítok do nádrže činí 0,89 metru krychlového za sekundu, odtok je nastaven na přibližně 1,5 metru krychlového, což podle dispečera stále umožňuje čerpat průměrné povolené objemy vody pro hlavní odběratele.
Zelenka zároveň připomněl, že odkrytí kořenů a pařezů v oblasti Dolan není zcela výjimečné. Podobná situace nastala při údržbě malé vodní elektrárny na hrázi před dvěma lety i v roce 2018. Starosta Pňovan Miroslav Hůla, pod jehož obec chatová kolonie u Dolan spadá, označil situaci za neobvyklou, nikoli však za bezprecedentní. „Místní to jako raritu neberou," konstatoval.
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