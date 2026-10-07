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Nízká hladina Lipna zastavila další přívoz. Dolní Vltavice předčasně ukončila sezonu

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Nízká hladina vody v lipenské přehradě dál komplikuje lodní provoz. Po přívozu mezi Horní Planou a Bližší Lhotou musel předčasně ukončit sezonu také přívoz v Dolní Vltavici.
Nízká hladina Lipna zastavila další přívoz. Dolní Vltavice předčasně ukončila sezonu

Nízká hladina Lipna zastavila další přívoz. Dolní Vltavice předčasně ukončila sezonu

Zdroj: Přívoz Dolní Vltavice
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 10:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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