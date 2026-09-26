Nintendo varuje: Kdo nedobije Switch 2 v pravidelném intervalu, riskuje nenávratné zničení baterie

Varování se nachází v evropském bookletu „Important Information“, který Nintendo ke Switch 2 distribuuje výhradně digitálně, protože papírový manuál konzole nemá. Výrobce v něm popisuje riziko takzvaného hlubokého vybití (over-discharge), ke kterému dochází, když baterie klesne na nulu a dál se samovolně vybíjí. V takovém stavu může článek přestat přijímat náboj. Podle oficiálních stránek podpory Nintendo pak může být nutná výměna baterie v servisu. Formulace výrobce je opatrná a používá slovo „může“, ale z pohledu běžného majitele je výsledek nepříjemný: konzole, která po dlouhém skladování nereaguje na nabíječku, může vyžadovat servisní zásah.
Co přesně takové hluboké vybití znamená
Lithium-iontové baterie se nevybíjejí jen při hraní. I vypnuté zařízení může postupně ztrácet energii, pomalu, ale nepřetržitě. Když nabití klesne pod kritickou mez a baterie zůstane v tomto stavu týdny nebo měsíce, může dojít k nevratnému poškození článku. Nintendo definuje hluboké vybití jako stav, kdy ukazatel zobrazí 0 % a baterie se přesto dál vybíjí. Přesné napětí, při kterém k tomu interně dochází, firma veřejně neuvádí.
Důležité je, že nejde o scénář „zapomněl jsem Switch na týden v batohu“. Šestiměsíční interval je dostatečně dlouhý na to, aby pokryl i delší pauzu od hraní. Největší riziko tedy představuje situace, kdy majitel konzoli odloží do skříně kompletně vybitou a na několik měsíců na ni zapomene.
Netýká se to jen konzole
Stejné pravidlo Nintendo vztahuje i na bezdrátové příslušenství s vestavěnou baterií. V samostatných evropských dokumentech pro Joy-Con 2 i pro Switch 2 Pro Controller stojí totéž: zařízení je vhodné dobít alespoň jednou za šest měsíců. Kdo tedy konzoli pravidelně nabíjí, ale ovladače nechává ležet v šuplíku, riskuje stejný problém.
A nejde ani o novinku specifickou pro Switch 2. Identické doporučení Nintendo uvádělo už u původního Switche, modelu OLED i staršího Pro Controlleru. Digitální distribuce informací u nové generace ale způsobila, že si pokynu všimlo více lidí najednou; dříve byl ukrytý v papírové dokumentaci, kterou část majitelů po rozbalení konzole odložila nebo vyhodila.
Jak si stojí konkurence
Problém hlubokého vybití není specialitou Nintenda. Sony u PlayStation Portal doporučuje zařízení pravidelně nabíjet, mimo jiné alespoň jednou za rok. Valve u Steam Decku nabízí přímo v systému režim „Battery storage mode“ pro delší skladování. Nintendo je ale ze všech tří nejkonkrétnější: šest měsíců je jasná, snadno zapamatovatelná hranice, zatímco konkurence své doporučení formuluje odlišně.
Co dělat, když už je pozdě
Pokud konzole po delším skladování nereaguje na nabíječku, Nintendo má na svém supportu konkrétní postup:
- Odpojit AC adaptér z obou stran na 30 sekund.
- Podržet tlačítko POWER 20 sekund pro vynucené vypnutí.
- Připojit adaptér přímo do konzole (ne přes dock).
- Zkusit jiný USB-C kabel nebo jinou zásuvku.
- Nechat konzoli alespoň 30 minut nabíjet, než ji zkusíte zapnout.
Pokud se ani po několika hodinách neobjeví ikona nabíjení, Nintendo doporučuje obrátit se na servis.
Záruka a budoucí vyměnitelné baterie
Evropská 24měsíční záruka na Switch 2 kryje vady materiálu a zpracování, ale výslovně vylučuje postupné snižování kapacity baterie i závady vzniklé používáním v rozporu s instrukcemi. Přímou větu „hluboké vybití ruší záruku“ jsme v záručních podmínkách nenašli, ale ignorování šestiměsíčního doporučení může případné posouzení závady baterie zkomplikovat.
Dobrou zprávou je, že Nintendo v Evropě chystá revize s uživatelsky vyměnitelnou baterií: u Switch 2 od podzimu 2026, u Joy-Con 2 a Pro Controlleru od zimy téhož roku. Později mají být dostupné i náhradní sady. Současní majitelé ale zatím baterii sami standardně nevymění.
Praktická rada je přitom triviální: jednou za čas konzoli na chvíli připojit k nabíječce. Kdo si nastaví v systému limit nabíjení na 90 % (HOME Menu → System Settings → System → Stop Charging Around 90 %), může tím životnosti baterie také prospět. Stačí tak málo, aby Switch 2 nemusel kvůli dlouhodobému vybití skončit v servisu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík