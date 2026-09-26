Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Nintendo varuje: Kdo nedobije Switch 2 v pravidelném intervalu, riskuje nenávratné zničení baterie

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nintendo v oficiálním digitálním manuálu ke Switch 2 uvádí jasnou hranici: baterii je nutné dobít minimálně jednou za šest měsíců, jinak hrozí poškození.
Herní konzole Nintendo Switch 2, Mario Cars

Herní konzole Nintendo Switch 2, Mario Cars

Zdroj: PickPik
Reklama
Další články z Mobify.cz
Tlačítko na ovladači PS5 má čtyři funkce, ale Sony oficiálně uvádí jen dvě. Většina hráčů o zbytku neví
Tlačítko na ovladači PS5 má čtyři funkce, ale Sony oficiálně uvádí jen dvě. Většina hráčů o zbytku neví
V Japonsku drtí LG, Samsung i TCL značka, o které jste nikdy neslyšeli. Její název pochází z němčiny a má ho 20 let
V Japonsku drtí LG, Samsung i TCL značka, o které jste nikdy neslyšeli. Její název pochází z němčiny a má ho 20 let

REGZA. Televizní značka, která v Japonsku vede retailové prodeje, ale v Česku ji oficiálně nekoupíte. Její...

Nelekněte se, když vás průvodčí v německém vlaku začne natáčet. Po smrti kolegy tam dostávají kamery všichni
Nelekněte se, když vás průvodčí v německém vlaku začne natáčet. Po smrti kolegy tam dostávají kamery všichni

Deutsche Bahn vyzbrojuje průvodčí osobními kamerami. Důvodem je brutální smrt 36letého kolegy, kterého...

Češka se na dovolené pochlubila, že její dítě nemá tablet u jídla. Stovky matek jí odpověděly tak, že to nečekala
Češka se na dovolené pochlubila, že její dítě nemá tablet u jídla. Stovky matek jí odpověděly tak, že to nečekala

Anonymní česká matka napsala na Threads, jak je pyšná, že její dítě u jídla nepotřebuje obrazovku. Místo...

Diváci ji rozcupovali, Nova ji přesto odvysílá a nikdo nechápe proč. Česká komedie je totální propadák
Diváci ji rozcupovali, Nova ji přesto odvysílá a nikdo nechápe proč. Česká komedie je totální propadák

Česká komedie Něco za něco přilákala do kin necelých 56 tisíc diváků, na Kinoboxu má hodnocení 46 %. Nova...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.