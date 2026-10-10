Nikola Lauberová lituje minulosti. O vztahu, ve kterém si nechala dělat šílené věci

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Nikola Lauberová (35) se netají bouřlivou minulostí. Bývalá herečka z filmů pro dospělé otevřeně mluvila o drogách, placeném sexu i problémech, které ji provázely už od školních let. V rozhovoru pro Aplausin.cz přiznala, čeho ze svého života lituje nejvíce. Některá rozhodnutí podle ní ovlivňují její vztahy dodnes.
Lauberová promluvila o své minulosti
Nikola Lauberová o své minulosti v poslední době promluvila velmi otevřeně. V podcastu TheCast zavzpomínala na komplikované dětství, problémy ve škole i období, kdy si vydělávala poskytováním sexuálních služeb. Právě na tuto část svého života nyní navázala také v rozhovoru pro Aplausin.cz.
Dlouhý toxický vztah
Jednou z věcí, které by dnes udělala jinak, je její někdejší partnerský vztah.
"Lituji, že jsem byla se svým ex tak dlouho, že jsem si sebe víc nevážila a nechala si líbit šílené věci, jen abych o něj nepřišla," uvedla Lauberová pro Aplausin.cz. Ještě větší následky na ní zanechala její práce placené společnice. "A někdy toho, že jsem se vydala dráhou šlapky, protože kvůli tomu už nedokážu věřit chlapům vzhledem k tomu, kolik jsem měla zadaných klientů," přiznala bez obalu. Ze svého těla dělala veřejné smetiště
Lauberová dnes velmi tvrdě hodnotí také svůj tehdejší přístup k vlastnímu tělu a penězům.
"Celkově lituji, že jsem ze svého těla dělala veřejné smetiště a bylo to úplně zbytečné, jelikož jsem finanční negramot a vše jsem prošustrovala," uvedla. Minulost se navíc podle ní promítá i do současného osobního života. "Občas mi to kazí současné vztahy," dodala pro Aplausin.cz. Problémy měla už jako dítě
Bouřlivé období přitom nezačalo až v dospělosti. V podcastu TheCast Lauberová popsala komplikované rodinné poměry i skutečnost, že svého biologického otce nepoznala. S rodinou se podle svých slov více než patnáct let neviděla. Problémy ji provázely také ve škole. Začalo to napomenutími a důtkami, později přišly i zhoršené známky z chování.
"Vyrušovala jsem v hodinách, potom nějaký rozbíjení školního inventáře," vzpomínala. Ani středoškolské vzdělání pro ni nebylo prioritou. Absolvovala dvouletý učební obor, který málem nedokončila. Mnohem více ji tehdy lákala možnost začít co nejdříve vydělávat. Tvrdé drogy
Lauberová se v podcastu vrátila také k období, kdy současně užívala tvrdé drogy.
"Třeba ve dvaceti jsem brala aktivně perník," přiznala. Zkušenost měla podle svých slov také s kokainem. Drogy pro ni tehdy představovaly jeden ze způsobů, jak náročnou práci zvládat. Dnes už podle vlastních slov tvrdé drogy aktivně neužívá. Přesto přiznává, že některé následky jejího dřívějšího způsobu života nezmizely. Zdroj: Aplauusin.cz/TheCast