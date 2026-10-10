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Nikola Lauberová lituje minulosti. O vztahu, ve kterém si nechala dělat šílené věci

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Nikola Lauberová (35) se netají bouřlivou minulostí. Bývalá herečka z filmů pro dospělé otevřeně mluvila o drogách, placeném sexu i problémech, které ji provázely už od školních let. V rozhovoru pro Aplausin.cz přiznala, čeho ze svého života lituje nejvíce. Některá rozhodnutí podle ní ovlivňují její vztahy dodnes.
Nikola Lauberová ve společnosti.

Nikola Lauberová ve společnosti.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 09:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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