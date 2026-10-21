Nikdy předtím se mi nepodařilo upéct tak vláčný a jemný tvarohový chlebíček – odteď ho budu dělat jen podle tohoto receptu

Když dostanete chuť na poctivý moučník, který je úžasně vláčný, lehounký a rozplývá se na jazyku, tvarohový chlebíček s rozinkami představuje perfektní volbu. Spojení nadýchaného krémového tvarohu, zakysané smetany a osvěžující citrónové kůry vytváří dokonale vyvážený základ s jemnou strukturou. Šťavnaté rozinky dodávají každému kousnutí sladký ovocný akcent, zatímco čokoládově-smetanová poleva na povrchu povyšuje tento tradiční moučník na elegantní dezert jako z vyhlášené cukrárny. Je to vynikající společník pro víkendové ráno, pohodové odpolední posezení u šálku dobré kávy i jako lehká sladká tečka za rodinným obědem, po které nezůstane na podnosu ani jediný drobek.
Příprava pečených tvarohových desertů a chlebíčků má ve středoevropské kulinářské tradici velmi hluboké kořeny, jež úzce souvisí s oblibou tradičních tvarohových bábovek a koláčů. Tvaroh byl na českém i rakouském venkově vždy ceněný pro svou vysokou výživovou hodnotu, jemnost a schopnost udržet pečené těsto přirozeně vláčné po několik dní. Postupem času se klasické třené receptury zjednodušily a obohatily o zakysanou smetanu a jemné krémové polevy, čímž vznikl moderní typ neobyčejně vláčného moučníku. Ten v sobě elegantně kombinuje poctivou domáckou jednoduchost s podmanivou texturou připomínající oblíbené pečené cheesecaky.
Obrovskou předností tohoto receptu je jeho úžasná flexibilita a prostor pro vlastní cukrářskou fantazii. Pokud nejste příznivci klasických rozinek, můžete je v těstě snadno nahradit sušenými brusinkami, nakrájenými meruňkami nebo kandidovanou pomerančovou kůrou. Pro milovníky křupavých prvků se báječně hodí do tvarohové směsi přimíchat hrst nasekaných opražených lískových oříšků, plátky mandlí nebo jemné kousky kvalitní hořké čokolády. Závěrečnou kakaovou polevu pak lze dozdobit strouhaným kokosem, plátky mandlí či čerstvými malinami, které dezertu dodají nádherný barevný kontrast i svěží ovocnou tečku.
Tvaroh vložte do větší mísy a rozmixujte ho pomocí tyčového mixéru dohladka. Poté do něj vmíchejte zakysanou smetanu, rozpuštěné máslo a klasický i vanilkový cukr.
Přidejte špetku soli, citronovou kůru a vejce.
Tip: Citronovou kůru nastrouhejte z dobře umytého ovoce. Použít k tomu můžete vodu s jedlou sodou, která má abrazivní účinky.
Ingredience mixováním spojte a do vzniklého těsta vmíchejte rozinky obalené ve škrobu. Těsto přendejte do formy na pečení vyložené pečicím papírem a pečte ho v předehřáté troubě na 160 °C po dobu 60–70 minut.
Po upečení nechte dezert v troubě s lehce pootevřenými dvířky po dobu 15–20 minut. Pak ho nechte vychladnout v pokojové teplotě a následně ho vložte na 2–3 hodiny do lednice kvůli stabilizaci.
Na závěr připravte polevu. V rendlíku smíchejte kakao se zakysanou smetanou, cukrem a špetkou soli. Ingredience zahřívejte asi 1 minutu a poté rendlík odstavte z tepla.
Do směsi vmíchejte máslo a po jeho rozpuštění nechte polevu vychladnout. Tvarohový chlebíček s rozinkami z formy vyklopte a připravenou polevou ho pokryjte. Po jejím zaschnutí ho servírujte dle potřeby.
Poznámka: Čím déle je dezert v pokojové teplotě, tím měkčí je. Pokud chcete, aby měl chlebíček osvěžující chuť a tuhou texturu, uchovávejte ho v lednici až do chvíle servírování.
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Zdroj receptu: Кухня Evelin
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato