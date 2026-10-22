Nikdy nevyhazujte tupé a rezavé nůžky! Směs z kuchyně a koupelny z nich udělá nástroj jako z obchodu. Jak snadno nabrousit a vyčistit nůžky? Obyčejná zubní pasta a jedlá soda vrátí čepelím ztracenou ostrost
Určitě to velmi dobře znáte z vlastní zkušenosti. Potřebujete narychlo odstřihnout kus papíru, provázek na zahradě nebo látku na tvoření, jenže vaše oblíbené nůžky místo čistého řezu materiál jen ošklivě žvýkají a ohýbají. Otupené a zanesené čepele dokážou člověku pěkně zkazit náladu a přidělat práci. Místo toho, abyste staré nůžky vyhodili do koše nebo utráceli peníze za drahého brusiče, můžete jim vrátit dokonalou kondici během několika minut. Stačí zajít do koupelny a vzít si k ruce obyčejnou zubní pastu. Tenhle běžný hygienický pomocník totiž v sobě ukrývá jemné abrazivní částice, které dokážou kovové plochy perfektně vyleštit, zbavit nečistot i jemně přibrousit.
Základní péče a proč nůžky vlastně ztrácejí ostrost
Než se vrhnete na samotné broušení, vyplatí se pochopit, co vlastně čepelím škodí nejvíce. Nůžky neslouží pouze ke stříhání, ale často s nimi otevíráme izolepy, balíky nebo odstřiháváme lepicí pásky.
Na kovu se postupně usazuje lepivá vrstva z lepidel, mastnota, prach a mikroskopická koroze. Vzniklý nános vytváří na břitu překážku, kvůli které k sobě čepele při dovírání těsně nepřiléhají. Pravidelná údržba přitom zabere jen chvilku: po práci čepele otřete vlhkým hadříkem se saponátem a nechte je rozevřené důkladně uschnout na vzduchu.
Tip: Salát na podzim. Ještě je čas, vypěstujete ho. Foto: Unsplash Jak na broušení a leštění nůžek zubní pastou
Zubní pasta funguje na kovovém povrchu jako velmi jemná lešticí a brusná pasta. Odstraní oxidaci, usazené nečistoty a zjemní mikroskopické zuby na ostří bez použití agresivní chemie.
Jak postupovat krok za krokem?
1. Na obě čepele rozetřete tenkou souvislou vrstvu klasické bílé zubní pasty.
2. Nechte působit přibližně pět minut, aby jemné složky narušily usazenou špínu.
3. Kouskem papírové utěrky nebo bavlněným hadříkem pastu silou stírejte po délce ostří od rukojeti až ke špičce.
4. Nůžky nakonec několikrát naprázdno rozevřete a zavřete, čímž se třecí plochy o sebe vzájemně přeleští, a poté je opláchněte a osušte.
Co na hlubokou rez a ztvrdlé lepidlo: Pomůže ocet a jedlá soda
Zdroje info: Autorka, https://nymag.com/strategist/article/how-to-clean-sharpen-scissors.html, https://www.drhoye.com/how-to-sharpen-scissors-with-toothpaste/ Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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Nikdy nevyhazujte tupé a rezavé nůžky! Směs z kuchyně a koupelny z nich udělá nástroj jako z obchodu first appeared on Naše zahrada.