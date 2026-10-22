Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nikdy nevyhazujte tupé a rezavé nůžky! Směs z kuchyně a koupelny z nich udělá nástroj jako z obchodu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nikdy nevyhazujte tupé a rezavé nůžky! Směs z kuchyně a koupelny z nich udělá nástroj jako z obchodu. Jak snadno nabrousit a vyčistit nůžky? Obyčejná zubní pasta a jedlá soda vrátí čepelím ztracenou ostrost
Nůžky

Nůžky

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 09:00

Reklama
Další články z Naše zahrada
Podzimní záhon bez plevele: Včasné odstranění a mulčování
Podzimní záhon bez plevele: Včasné odstranění a mulčování
Dřevo z letošní zimy do kamen nedávejte. Tahle chyba zalepí komín a může skončit požárem
Dřevo z letošní zimy do kamen nedávejte. Tahle chyba zalepí komín a může skončit požárem

Polena leží pod stříškou od jara a na pohled vypadají suchá. Jenže uvnitř může být pořád hodně vody....

Řádí u vás krtek? Stačí na něj použít tyč a plastovou lahev
Řádí u vás krtek? Stačí na něj použít tyč a plastovou lahev

Krtek a zahradník jsou odvěcí rivalové a jinak tomu asi nebude. Když člověk vidí krtince po celém trávníku...

Podpořte kvetení orchideje? Prospěje jí pára
Podpořte kvetení orchideje? Prospěje jí pára

Orchideje patří mezi oblíbené pokojové rostliny zejména kvůli svým nádherným květům. I když jsou jejich...

Houbová směs na topinky: další lahodný způsob, jak využít houby
Houbová směs na topinky: další lahodný způsob, jak využít houby

Houbová směs na topinky je pro vás vhodná, pokud máte rádi vůni čerstvých hub, česneku a bylinek. V takovém...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.