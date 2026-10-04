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„Nikdy nepřijde chvíle, kdy budete mít pocit, že už všechno dokonale umíte,“ říká Natálie Marie Vlčková, zakladatelka značky adolphinata

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Vybudovat značku od nuly je jedna věc, naučit se přestat být člověkem, přes kterého musí projít každé rozhodnutí, je věc druhá. Natálie Marie Vlčková stojí za značkou adolphinata, kterou původně budovala společně s maminkou a sestrou a která dnes vyžaduje úplně jiný způsob vedení než na začátku. Kdy
„Nikdy nepřijde chvíle, kdy budete mít pocit, že už všechno dokonale umíte,“ říká Natálie Marie Vlčková, zakladatelka značky adolphinata

„Nikdy nepřijde chvíle, kdy budete mít pocit, že už všechno dokonale umíte,“ říká Natálie Marie Vlčková, zakladatelka značky adolphinata

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 15:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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