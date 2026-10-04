„Nikdy nepřijde chvíle, kdy budete mít pocit, že už všechno dokonale umíte,“ říká Natálie Marie Vlčková, zakladatelka značky adolphinata

Adolphinata už dnes není malá značka, kterou můžete mít celou pod kontrolou. Kdy jste si poprvé naplno uvědomila, že s růstem firmy se musí změnit i způsob, jakým ji vedete?
Asi ve chvíli, kdy jsem zjistila, že pokud musí každé rozhodnutí projít přese mě, začínám být pro firmu spíš limitem než motorem. Musela jsem se naučit, že moje role už není kontrolovat každý detail, ale nastavit směr, hodnoty a standard, podle kterých může fungovat i celý tým.
Vybudovat něco od nuly je jedna věc, naučit se to z části pustit z rukou je věc druhá. Co pro vás bylo v tomhle přerodu nejtěžší? Bylo to delegování, důvěra, nebo smíření se s tím, že někdo jiný udělá věci jinak než vy?
Nejtěžší pro mě bylo právě přijmout, že někdo jiný udělá věci jinak než já. Delegování se dá naučit technicky, ale mnohem těžší je pochopit, že „jinak“ nemusí znamenat „špatně“.
V rozhovoru pro Elle jste mluvila o tom, že růst vyžaduje neustálé vystupování z komfortní zóny. Platí to i dnes, když už máte zkušenosti a pozici, kterou jste si vybudovala?
Určitě, jen se moje komfortní zóna pořád posouvá. Dřív mě děsily první spolupráce nebo vystupování na veřejnosti, dnes jsou to mnohem větší rozhodnutí kolem týmu, výroby, financí nebo dalšího růstu značky.
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Čím větší je firma, tím více lidí je ovlivněno vašimi rozhodnutími. Změnil se nějak váš vztah k chybám? Dovolíte si dnes udělat špatné rozhodnutí snadněji, protože víte, že bez nich se podnikat nedá?
Dnes už chybu nevnímám jako důkaz, že něco neumím, ale spíš jako součást rozhodování. Zároveň si ale mnohem víc uvědomuji její dopad, protože moje rozhodnutí už neovlivňuje jen mě, ale celý tým, výrobu i zákazníky.
Je součástí vašeho podnikatelského příběhu něco, co jste dříve považovala za neúspěch, ale nyní už to vnímáte jako jednu z nejdůležitějších zkušeností, které vás dostaly tam, kde jste?
Určitě
Jáma lvová (pořad vysílaný TV Nova, pozn.red.), od které jsme tehdy očekávali mnohem větší okamžitý efekt. Zpětně mi ale dala jednu z nejdůležitějších lekcí – že v podnikání neexistuje jedna velká zkratka a skutečný růst vzniká z tisíců malých kroků.
Adolphinatu od začátku provází i vaše maminka a sestra. Jaké je vést lidi, kteří vás znají nejen jako CEO, ale také jako člena nejužší rodiny? Kde se stírá hranice mezi rodinou a prací?
U nás se ta hranice často úplně ztrácí, protože adolphinata vznikla z rodiny a rodinných vztahů. Je to výhoda, protože se známe dokonale, ale zároveň se pořád učíme rozeznat, kdy spolu mluvíme jako rodina a kdy jako kolegyně.
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Když jste o adolphinatě mluvila pro CzechDesign , říkala jste, že nechcete ukazovat jen dokonale sebevědomou podnikatelku, která má všechno pod kontrolou. Je těžší přiznat „nevím“ nebo „udělala jsem chybu“, když už za vámi stojí celý tým?
Naopak, je to jednodušší tím, že už spoustu chyb máme za sebou. Takže to nebereme jako velkou věc, jednoduše to zanalyzujeme, poučíme se a jdeme dál.
Kdybyste mohla potkat Natálii z úplných začátků adolphinaty, co byste jí řekla o té části podnikání, o které tehdy vůbec netušila, že ji čeká?
Řekla bych jí, že vyrobit krásnou kabelku bude paradoxně ta nejjednodušší část. Mnohem větší výzva budou lidé, finance, výroba, logistika, rozhodování a to, že nikdy nepřijde chvíle, kdy budete mít pocit, že už všechno dokonale umíte.
Jste ambasadorkou platformy THE ŽENY, která stojí mimo jiné na sdílení zkušeností mezi ženami, které jsou v různých fázích své kariéry i života. Vy už dnes můžete předávat zkušenosti ženám, které jsou teprve na začátku. Je přesto něco, co si stále potřebujete nechat předávat od ostatních?
Určitě, a čím déle podnikám, tím víc si uvědomuji, kolik toho ještě nevím. Ráda předávám zkušenosti lidem na začátku, ale zároveň sama potřebuji poslouchat ty, kteří vedli firmy mnohem déle a prošli situacemi, které mě teprve čekají.
9. října 2026 se bude konat THE ŽENY Summit v Ostravě. Jakou jednu věc by si z něj podle vás měla odnést žena, která třeba právě teď stojí na začátku vlastního projektu nebo přemýšlí, jestli vůbec má odvahu začít?
Že odvaha většinou nepřijde před tím, než něco uděláte, ale až potom. Nemusíte se přestat bát, abyste mohla začít – stačí udělat první malý krok a ten další už bývá o něco jednodušší.
Zdroje: Autorský rozhovor, THE ŽENY, instagramový profil značky adolphinata, Elle, CzechDesign