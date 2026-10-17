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Nikdy neodhazujte starý alobal! Když zjistíte, co dokáže na zahradě, budete ho tam dávat pořád

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Nikdy neodhazujte starý alobal! Když zjistíte, co dokáže na zahradě, budete ho tam dávat pořád. Jak proměnit zahradní záhony v úrodný ráj? Organická hnojiva a přírodní dezinfekce půdy zajistí bohatou sklizeň.
Záhon

Záhon

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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