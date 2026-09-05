Nikdy nekupujte tohle pečivo večer ve slevě. Pekaři vysvětlují, co se s ním celý den děje

Barevná cenovka na rohlíku nebo bochníku chleba večer vypadá jako malá výhra. Zaplatíte klidně polovinu a odcházíte s dobrým pocitem. Jenže ne každé zlevněné pečivo je stejné. Jeden konkrétní druh se během dne promění tak, že večer už za svoje peníze nestojí, i když pěkně voní a v regálu láká.
Většina zlevněného pečiva je opravdu čerstvá
Kolem večerních slev koluje jeden mýtus. Prý jde vždycky o staré ztvrdlé zbytky, kterých se obchod potřebuje rychle zbavit. Pravda je ale mnohem přívětivější. Obchody s vlastní pekárnou zapékají několikrát za den, v několika vlnách od rána do večera. Ranní rohlík proto může mít odpoledne slevu prostě z toho důvodu, že se v regálu i v peci dělá místo pro čerstvě upečenou dávku.
Sleva většinou naskočí hodinu až dvě před zavíračkou a u nebaleného pečiva spadne cena zhruba o třetinu až polovinu. Pár obchodů umí ještě víc. To, co po zavírací době v pekařském koutku zbyde, naskládají do zvýhodněných balíčků a nechají je k vyzvednutí až na ráno dalšího dne. Za takový nákup ušetří větší rodina za měsíc pěknou částku a na chuti většinou nic nepozná.
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Rozhodující je způsob výroby. Pozor si dejte na pečivo, které vzniklo dopečením ze zmrazeného polotovaru. Takové rohlíky, bagety nebo housky se ráno jen dorazí v prodejní peci z hluboce zmrazeného těsta a od té chvíle jim čas běží mnohem rychleji než klasickému pečivu z pekárny.
Může za to samotné mražení. Když těsto projde zmrazením a pozdějším rozmrazením, škrob se po upečení rychleji vrací do tuhého stavu, takže výrobek dřív ztvrdne a zgumovatí. Kromě obyčejného vysychání se tedy mění i to, co je uvnitř střídy. Ranní rozpek tak může být do večera docela jiná potravina než ten samý kus koupený hned po dopečení.
„[…] výrobky po prodělaném zamrazování stárnou rychleji,” uvedl pro server Vitalia.cz docent Josef Příhoda z Vysoké školy chemicko-technologické, který kvalitu pekařských výrobků odborně zkoumá. Aby polotovar mražení vůbec přežil, bývá navíc vylepšený emulgátory a enzymy, díky kterým déle drží tvar i vláčnost.
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Naštěstí to nemusíte hádat. Obchody mají ze zákona povinnost u nebaleného pečiva viditelně uvést, jestli bylo rozmrazené, nebo dopečené ze zmrazeného polotovaru. Údaj bývá schovaný drobným písmem hned u názvu, takže se u regálu vyplatí na chvíli zastavit a přečíst si ho.
Pomůže i vlastní nos a ruka. Čerstvé pečivo voní po obilí, kůrka se leskne a po zatlačení prstem se pružně vrátí do tvaru. Doma to potvrdí řez, protože soudržná střída, která se nedrolí, patří kousku upečenému dnes. Matný povrch, promáčklina, která nezmizí, nebo drobící se kůrka naopak prozradí, že nejlepší chvíle má pečivo za sebou.
Podle vůně, lesku kůrky a pružnosti střídy se dá čerstvost pečiva poznat i bez cedulky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Krátký přehled, čeho si při výběru všímat:
Známky čerstvého pečiva Známky staršího pečiva svěží vůně po obilí a vláčnost mdlá vůně a tvrdší povrch lesklá kůrka, která po stisku pruží matná kůrka s promáčklinou soudržná střída, která se nedrolí drobící se střída Co se s pečivem děje do zavíračky Přečtěte si také: Kolik dostane pekař na noční směně, která začíná v 11 večer? Ta částka na pásce vás naštve
Kam vlastně mizí to, co se do večera neprodá? Odpověď je dnes docela příjemná. Obchody se plýtvání snaží bránit a průběžně hlídají, kolik toho vůbec upečou, takže ke konci otevírací doby zbývá v regálech jen zlomek denní produkce. To, co přece jen přebude, míří hned na několik konců:
část zamíří se slevou rovnou k nakupujícím, něco poputuje na charitu do potravinových bank, z tvrdších kusů se stává strouhanka, díl poslouží jako krmení pro zvířata, a co už se sníst nedá, skončí jako palivo v bioplynové stanici.
Zlevněný kousek v regálu proto není nic podezřelého. Obchod se jen snaží, aby jídlo zbytečně nepřišlo nazmar.
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Jestli doma toužíte po opravdu čerstvém rohlíku, nejjistější sázka je ranní nákup, kdy v regálu leží první várka dne. Kdo míří hlavně za slevami, ať sáhne po klasickém pečivu z pekárny a mrkne na cedulku, aby se dopékanému polotovaru vyhnul.
A když vám zlevněný kus ze zmrazeného těsta přece jen skončí v tašce, nic se neděje. Snězte ho týž den, nebo ho na pár minut vraťte do vyhřáté trouby a křupavost se aspoň na chvíli vrátí. Večerní sleva se vyplatí pořád, jen je fajn vědět, co si do košíku dáváte.
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/25587-neprodane-pecivo-v-supermarketech, https://www.frekvence1.cz/clanky/jak-v-obchode-poznat-zda-je-pecivo-cerstve-co-delat-aby-nam-doma-vydrzelo-tipy.shtml, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/chleb-pecivo-supermarket-zdravi/, https://www.tiscali.cz/pred-nakupem-peciva-v-obchode-zkontrolujte-hodinky-mezi-7-a-9-rano-a-po-19-hodine-usetrite-na-slevach-az-280-kc-657181, https://www.vitalia.cz/clanky/rozpecene-versus-cerstve-pecivo/, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rozmrazovane-pecivo-je-s-tim-cerstvym-kvalitou-srovnatelne-shoduji-se-odbornici_201207311312_kwinklerova